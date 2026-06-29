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BET Awards 2026

В США вручили награды чернокожим артистам

В Лос-Анджелесе прошла церемония BET Awards, отмечающая достижения чернокожих артистов, актеров и спортсменов. Главной героиней вечера стала актриса и певица Тияна Тейлор, получившая четыре награды, включая Icon of the Year. Лорин Хилл удостоили Living Legend Icon Award, музыкальному топ-менеджеру Сильвии Рон вручили Ultimate Icon Award, а на сцену вышли Карди Би, Doja Cat, Куин Латифа, Raye, Кейлани и другие звезды. Кто выступал, получал призы и позировал на красной дорожке — в фотогалерее Weekend.
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Актрисы Куин Латифа (слева) и Кеке Палмер

Актрисы Куин Латифа (слева) и Кеке Палмер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Кейлани получила награду как лучшая R&amp;B/pop-исполнительница, а ее клип Folded признали видео года

Певица Кейлани получила награду как лучшая R&B/pop-исполнительница, а ее клип Folded признали видео года

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Карди Би получила награду как лучшая хип-хоп-исполнительница

Певица Карди Би получила награду как лучшая хип-хоп-исполнительница

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Британская певица Raye

Британская певица Raye

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Актер, музыкант и телеведущий Джейми Фокс с дочерью Аннализ Бишоп

Актер, музыкант и телеведущий Джейми Фокс с дочерью Аннализ Бишоп

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыкальный топ-менеджер Сильвия Рон получает награду Ultimate Icon Award из рук певицы Келли Роуленд

Музыкальный топ-менеджер Сильвия Рон получает награду Ultimate Icon Award из рук певицы Келли Роуленд

Фото: John Locher / AP / John Locher

Актриса Гэйл Бин объявляет Кейлани лучшей R&amp;B/pop-исполнительницей

Актриса Гэйл Бин объявляет Кейлани лучшей R&B/pop-исполнительницей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица и актриса Джанет Джексон (на фото) вручила Тияне Тейлор награду Icon of the Year

Певица и актриса Джанет Джексон (на фото) вручила Тияне Тейлор награду Icon of the Year

Фото: John Locher / AP / John Locher

Рэпер Сommon и певица Куин Латифа

Рэпер Сommon и певица Куин Латифа

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Певица и актриса Хлоя Бейли

Певица и актриса Хлоя Бейли

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Комик и ведущий церемонии Druski получил The Pulse Award

Комик и ведущий церемонии Druski получил The Pulse Award

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Нигерийская певица Tems (слева) и рэп-исполнительница Тьерра Уэк

Нигерийская певица Tems (слева) и рэп-исполнительница Тьерра Уэк

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыкальный топ-менеджер Сильвия Рон

Музыкальный топ-менеджер Сильвия Рон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица, актриса и режиссер Тияна Тейлор (слева) и актриса Джоди Тернер-Смит. Тияна Тейлор получила четыре награды, включая Icon of the Year и Fashion Vanguard Award, а также как лучшая актриса и режиссер музыкального видео

Певица, актриса и режиссер Тияна Тейлор (слева) и актриса Джоди Тернер-Смит. Тияна Тейлор получила четыре награды, включая Icon of the Year и Fashion Vanguard Award, а также как лучшая актриса и режиссер музыкального видео

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Doja Cat

Певица Doja Cat

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Latto

Певица Latto

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Druski и рэпер и актер Ice Cube

Druski и рэпер и актер Ice Cube

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Госпел-певица Эрика Кэмпбелл

Госпел-певица Эрика Кэмпбелл

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певицы Rapsody и Лиззо

Певицы Rapsody и Лиззо

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Лорин Хилл получила Living Legend Icon Award

Певица Лорин Хилл получила Living Legend Icon Award

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Келли Роуленд

Певица Келли Роуленд

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Рэпер Рик Росс

Рэпер Рик Росс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

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Актрисы Куин Латифа (слева) и Кеке Палмер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Кейлани получила награду как лучшая R&B/pop-исполнительница, а ее клип Folded признали видео года

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Карди Би получила награду как лучшая хип-хоп-исполнительница

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Британская певица Raye

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Актер, музыкант и телеведущий Джейми Фокс с дочерью Аннализ Бишоп

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыкальный топ-менеджер Сильвия Рон получает награду Ultimate Icon Award из рук певицы Келли Роуленд

Фото: John Locher / AP / John Locher

Актриса Гэйл Бин объявляет Кейлани лучшей R&B/pop-исполнительницей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица и актриса Джанет Джексон (на фото) вручила Тияне Тейлор награду Icon of the Year

Фото: John Locher / AP / John Locher

Рэпер Сommon и певица Куин Латифа

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Певица и актриса Хлоя Бейли

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Комик и ведущий церемонии Druski получил The Pulse Award

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Нигерийская певица Tems (слева) и рэп-исполнительница Тьерра Уэк

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыкальный топ-менеджер Сильвия Рон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица, актриса и режиссер Тияна Тейлор (слева) и актриса Джоди Тернер-Смит. Тияна Тейлор получила четыре награды, включая Icon of the Year и Fashion Vanguard Award, а также как лучшая актриса и режиссер музыкального видео

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Doja Cat

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Latto

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Druski и рэпер и актер Ice Cube

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Госпел-певица Эрика Кэмпбелл

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певицы Rapsody и Лиззо

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Лорин Хилл получила Living Legend Icon Award

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Келли Роуленд

Фото: John Locher / AP / John Locher / AP

Рэпер Рик Росс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

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