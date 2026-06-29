29.06.2026, 11:36

BET Awards 2026 В США вручили награды чернокожим артистам

В Лос-Анджелесе прошла церемония BET Awards, отмечающая достижения чернокожих артистов, актеров и спортсменов. Главной героиней вечера стала актриса и певица Тияна Тейлор, получившая четыре награды, включая Icon of the Year. Лорин Хилл удостоили Living Legend Icon Award, музыкальному топ-менеджеру Сильвии Рон вручили Ultimate Icon Award, а на сцену вышли Карди Би, Doja Cat, Куин Латифа, Raye, Кейлани и другие звезды. Кто выступал, получал призы и позировал на красной дорожке — в фотогалерее Weekend.