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Светская хроника

22–28 июня

Празднование школьных выпускных, презентация ювелирного бренда актера Максима Матвеева «Микс», юбилей музея Русского импрессионизма и другие мероприятия — в фотогалерее Weekend.
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Певец Сергей Лазарев на общегородском «Московском выпускном» на ВДНХ

Певец Сергей Лазарев на общегородском «Московском выпускном» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Всероссийский выпускной бал 2026 в Государственном Кремлевском дворце. Выступление певицы Севиль (Seville)

Всероссийский выпускной бал 2026 в Государственном Кремлевском дворце. Выступление певицы Севиль (Seville)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Музыкант Юрий Музыченко (второй справа) и участники группы The Hatters на городском выпускном на ВДНХ

Музыкант Юрий Музыченко (второй справа) и участники группы The Hatters на городском выпускном на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер Аня Покров на городском выпускном на ВДНХ

Блогер Аня Покров на городском выпускном на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Алсу в Кремлевском дворце

Певица Алсу в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Катя Лель на городском выпускном на ВДНХ

Певица Катя Лель на городском выпускном на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Егор Крид на «Московском выпускном» на ВДНХ

Певец Егор Крид на «Московском выпускном» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участницы группы «Серебро» дают интервью перед концертом на ВДНХ

Участницы группы «Серебро» дают интервью перед концертом на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Алексей Воробьев выступает в Кремлевском дворце

Певец Алексей Воробьев выступает в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) на «Московском выпускном» на ВДНХ

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) на «Московском выпускном» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники группы Nemiga Влад Соболев и Карина Пилл перед началом концерта на ВДНХ

Участники группы Nemiga Влад Соболев и Карина Пилл перед началом концерта на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Зепюр Брутян (слева) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева «Микс»

Актриса Зепюр Брутян (слева) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева «Микс»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Создатель бренда «Микс», актер Максим Матвеев и актриса Дарья Мороз

Создатель бренда «Микс», актер Максим Матвеев и актриса Дарья Мороз

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники группы UGLI слева направо: Евгений Дресвянский, Андрей Чубис и Дарья Трушек выступают на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Участники группы UGLI слева направо: Евгений Дресвянский, Андрей Чубис и Дарья Трушек выступают на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Григорий Верник и Сабина Ахмедова на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Актеры Григорий Верник и Сабина Ахмедова на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Виктория Чуманова (Чума Вечеринка) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Блогер Виктория Чуманова (Чума Вечеринка) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Создатели ювелирного бренда «Микс» актер Максим Матвеев и Ксения Дремова

Создатели ювелирного бренда «Микс» актер Максим Матвеев и Ксения Дремова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Торжественный вечер в честь десятилетия музея Русского импрессионизма. Глава представительства Евросоюза в России Ролан Робер Галараг с супругой Ясмин Гуэдар

Торжественный вечер в честь десятилетия музея Русского импрессионизма. Глава представительства Евросоюза в России Ролан Робер Галараг с супругой Ясмин Гуэдар

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Режиссер Андрей Житинкин (справа) и фотограф Антон Ланге

Режиссер Андрей Житинкин (справа) и фотограф Антон Ланге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова (справа)

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Модельер Игорь Чапурин

Модельер Игорь Чапурин

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Фотограф Игорь Мухин

Фотограф Игорь Мухин

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Телеведущая Фекла Толстая (справа)

Телеведущая Фекла Толстая (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2». Посол Индии в России Винай Кумар (справа) и гендиректор музейного пространства Артем Бондаревский

Церемония открытия выставки «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2». Посол Индии в России Винай Кумар (справа) и гендиректор музейного пространства Артем Бондаревский

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители на выставке «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2»

Посетители на выставке «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Коллекционер и издатель Пьер-Кристиан Броше

Коллекционер и издатель Пьер-Кристиан Броше

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Церемония открытия выставки платков-картин «Русские в моде» в Музей современной истории России. Автор экспозиции, дизайнер Нина Ручкина

Церемония открытия выставки платков-картин «Русские в моде» в Музей современной истории России. Автор экспозиции, дизайнер Нина Ручкина

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поэтесса Анна Ревякина на выставке платков-картин

Поэтесса Анна Ревякина на выставке платков-картин

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Открытие мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж» в «Новом манеже». Президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин (второй справа) и гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский (второй слева)

Открытие мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж» в «Новом манеже». Президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин (второй справа) и гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

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Певец Сергей Лазарев на общегородском «Московском выпускном» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Всероссийский выпускной бал 2026 в Государственном Кремлевском дворце. Выступление певицы Севиль (Seville)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Музыкант Юрий Музыченко (второй справа) и участники группы The Hatters на городском выпускном на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер Аня Покров на городском выпускном на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Алсу в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Катя Лель на городском выпускном на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Егор Крид на «Московском выпускном» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участницы группы «Серебро» дают интервью перед концертом на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Алексей Воробьев выступает в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) на «Московском выпускном» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники группы Nemiga Влад Соболев и Карина Пилл перед началом концерта на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Зепюр Брутян (слева) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева «Микс»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Создатель бренда «Микс», актер Максим Матвеев и актриса Дарья Мороз

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники группы UGLI слева направо: Евгений Дресвянский, Андрей Чубис и Дарья Трушек выступают на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Григорий Верник и Сабина Ахмедова на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Виктория Чуманова (Чума Вечеринка) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Создатели ювелирного бренда «Микс» актер Максим Матвеев и Ксения Дремова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Торжественный вечер в честь десятилетия музея Русского импрессионизма. Глава представительства Евросоюза в России Ролан Робер Галараг с супругой Ясмин Гуэдар

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Режиссер Андрей Житинкин (справа) и фотограф Антон Ланге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Модельер Игорь Чапурин

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Фотограф Игорь Мухин

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Телеведущая Фекла Толстая (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2». Посол Индии в России Винай Кумар (справа) и гендиректор музейного пространства Артем Бондаревский

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители на выставке «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Коллекционер и издатель Пьер-Кристиан Броше

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Церемония открытия выставки платков-картин «Русские в моде» в Музей современной истории России. Автор экспозиции, дизайнер Нина Ручкина

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поэтесса Анна Ревякина на выставке платков-картин

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Открытие мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж» в «Новом манеже». Президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин (второй справа) и гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

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