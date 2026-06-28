Светская хроника

Церемония открытия выставки «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2». Посол Индии в России Винай Кумар (справа) и гендиректор музейного пространства Артем Бондаревский

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