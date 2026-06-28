Показы 28.06.2026, 12:20 Светская хроника 22–28 июня Празднование школьных выпускных, презентация ювелирного бренда актера Максима Матвеева «Микс», юбилей музея Русского импрессионизма и другие мероприятия — в фотогалерее Weekend. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певец Сергей Лазарев на общегородском «Московском выпускном» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Всероссийский выпускной бал 2026 в Государственном Кремлевском дворце. 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Глава представительства Евросоюза в России Ролан Робер Галараг с супругой Ясмин Гуэдар Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Режиссер Андрей Житинкин (справа) и фотограф Антон Ланге Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова (справа) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Модельер Игорь Чапурин Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Фотограф Игорь Мухин Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Телеведущая Фекла Толстая (справа) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Церемония открытия выставки «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2». Посол Индии в России Винай Кумар (справа) и гендиректор музейного пространства Артем Бондаревский Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Посетители на выставке «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Коллекционер и издатель Пьер-Кристиан Броше Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Церемония открытия выставки платков-картин «Русские в моде» в Музей современной истории России. Автор экспозиции, дизайнер Нина Ручкина Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Поэтесса Анна Ревякина на выставке платков-картин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Открытие мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж» в «Новом манеже». Президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин (второй справа) и гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Следующая фотография 1 / 31 Певец Сергей Лазарев на общегородском «Московском выпускном» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Всероссийский выпускной бал 2026 в Государственном Кремлевском дворце. Выступление певицы Севиль (Seville) Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Музыкант Юрий Музыченко (второй справа) и участники группы The Hatters на городском выпускном на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Блогер Аня Покров на городском выпускном на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Певица Алсу в Кремлевском дворце Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Певица Катя Лель на городском выпускном на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Певец Егор Крид на «Московском выпускном» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Участницы группы «Серебро» дают интервью перед концертом на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Певец Алексей Воробьев выступает в Кремлевском дворце Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) на «Московском выпускном» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Участники группы Nemiga Влад Соболев и Карина Пилл перед началом концерта на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Актриса Зепюр Брутян (слева) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева «Микс» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Создатель бренда «Микс», актер Максим Матвеев и актриса Дарья Мороз Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Участники группы UGLI слева направо: Евгений Дресвянский, Андрей Чубис и Дарья Трушек выступают на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Актеры Григорий Верник и Сабина Ахмедова на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Блогер Виктория Чуманова (Чума Вечеринка) на презентации ювелирного бренда актера Максима Матвеева Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Создатели ювелирного бренда «Микс» актер Максим Матвеев и Ксения Дремова Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Торжественный вечер в честь десятилетия музея Русского импрессионизма. Глава представительства Евросоюза в России Ролан Робер Галараг с супругой Ясмин Гуэдар Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Режиссер Андрей Житинкин (справа) и фотограф Антон Ланге Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова (справа) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Модельер Игорь Чапурин Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Фотограф Игорь Мухин Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Телеведущая Фекла Толстая (справа) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Церемония открытия выставки «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2». Посол Индии в России Винай Кумар (справа) и гендиректор музейного пространства Артем Бондаревский Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Посетители на выставке «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в Доме культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Коллекционер и издатель Пьер-Кристиан Броше Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Церемония открытия выставки платков-картин «Русские в моде» в Музей современной истории России. Автор экспозиции, дизайнер Нина Ручкина Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Поэтесса Анна Ревякина на выставке платков-картин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Открытие мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж» в «Новом манеже». Президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин (второй справа) и гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор