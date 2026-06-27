«Я обожаю смотреть фильмы — даже свои!»

«После первого фильма о Человеке-пауке мне было некомфортно на публике, но сейчас я более расслабленный. И не начеку все время, как раньше. Я никогда не мечтал о том, чтобы стать известным. Я знаю, что это звучит странно, потому что люди хотят успеха, чтобы достичь известности,— вспоминал Тоби.— Я не знал, что частично работа актера состоит в том, чтобы принимать участие в раскрутке своих фильмов. Мне просто хотелось заниматься чем-то, что меня интересует, и тем, чем занимаются люди, которыми я восхищался: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино»

На фото: Тоби Магуайр на промомероприятии фильма Сэма Рейми «Человек-паук 2» (2004). Мадрид, 2004

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