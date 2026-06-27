«Я обожаю смотреть фильмы — даже свои!»
51 год Тоби Магуайру
27 июня 1975 года в Калифорнии родился Тоби Магуйар. Свою актерскую карьеру он начал с ролей застенчивых молодых людей в костюмных фильмах, но настоящую славу ему принес Человек-паук, которого он сыграл в трилогии Сэма Рейми. Несмотря на самые разные роли, среди которых ветеран Афгана в «Братьях» и Ник Каррауэй в «Великом Гэтсби», в глазах публики Тоби так и остался «дружелюбным соседом». Другие аспекты его биографии — в фотогалерее Weekend.
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