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«Я обожаю смотреть фильмы — даже свои!»

51 год Тоби Магуайру

27 июня 1975 года в Калифорнии родился Тоби Магуйар. Свою актерскую карьеру он начал с ролей застенчивых молодых людей в костюмных фильмах, но настоящую славу ему принес Человек-паук, которого он сыграл в трилогии Сэма Рейми. Несмотря на самые разные роли, среди которых ветеран Афгана в «Братьях» и Ник Каррауэй в «Великом Гэтсби», в глазах публики Тоби так и остался «дружелюбным соседом». Другие аспекты его биографии — в фотогалерее Weekend.
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Тоби Магуайр родился в Санта-Монике у очень молодых родителей: матери было 18, а отцу — 20 лет. Они поженились после рождения сына и развелись, когда Тоби было три года. Магуайр описывал свое детство как бедное, трудное и одинокое. Большую его часть он провел, переезжая с места на место, от одних родственников к другим &lt;br>На фото: Тоби Магуайр на церемонии вручения премий Teen Choice Awards, где его выбрали лучшим актером за главную роль в фильме Сэма Рейми «Человек-паук» (2002). Лос-Анджелес, 2002

Тоби Магуайр родился в Санта-Монике у очень молодых родителей: матери было 18, а отцу — 20 лет. Они поженились после рождения сына и развелись, когда Тоби было три года. Магуайр описывал свое детство как бедное, трудное и одинокое. Большую его часть он провел, переезжая с места на место, от одних родственников к другим
На фото: Тоби Магуайр на церемонии вручения премий Teen Choice Awards, где его выбрали лучшим актером за главную роль в фильме Сэма Рейми «Человек-паук» (2002). Лос-Анджелес, 2002

Фото: Lucy Nicholson / AP

Во время съемок первого фильма о Человеке-пауке Тоби начал встречаться со своей экранной партнершей Кирстен Данст. Отношения закончились уже через год, но расставание прошло мирно — актеры остались близкими друзьями, что позволило им сохранить экранную химию в следующих двух частях франшизы &lt;br>На фото: Тоби Магуайр и Кирстен Данст на матче баскетбольных команд Los Angeles Lakers и Los Angeles Clippers. Лос-Анджелес, 2001

Во время съемок первого фильма о Человеке-пауке Тоби начал встречаться со своей экранной партнершей Кирстен Данст. Отношения закончились уже через год, но расставание прошло мирно — актеры остались близкими друзьями, что позволило им сохранить экранную химию в следующих двух частях франшизы
На фото: Тоби Магуайр и Кирстен Данст на матче баскетбольных команд Los Angeles Lakers и Los Angeles Clippers. Лос-Анджелес, 2001

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тоби Магуайр и Кирстен Данст в первом совместном фильме о Человеке-пауке, 2002. Спустя годы Данст призналась, что за участие во всех трех фильмах ей заплатили «очень существенно» меньше, чем Тоби Магуайру, так как он был главным лицом франшизы

Тоби Магуайр и Кирстен Данст в первом совместном фильме о Человеке-пауке, 2002. Спустя годы Данст призналась, что за участие во всех трех фильмах ей заплатили «очень существенно» меньше, чем Тоби Магуайру, так как он был главным лицом франшизы

Фото: Marvel

«После первого фильма о Человеке-пауке мне было некомфортно на публике, но сейчас я более расслабленный. И не начеку все время, как раньше. Я никогда не мечтал о том, чтобы стать известным. Я знаю, что это звучит странно, потому что люди хотят успеха, чтобы достичь известности,— вспоминал Тоби.— Я не знал, что частично работа актера состоит в том, чтобы принимать участие в раскрутке своих фильмов. Мне просто хотелось заниматься чем-то, что меня интересует, и тем, чем занимаются люди, которыми я восхищался: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино» &lt;br>На фото: Тоби Магуайр на промомероприятии фильма Сэма Рейми «Человек-паук 2» (2004). Мадрид, 2004

«После первого фильма о Человеке-пауке мне было некомфортно на публике, но сейчас я более расслабленный. И не начеку все время, как раньше. Я никогда не мечтал о том, чтобы стать известным. Я знаю, что это звучит странно, потому что люди хотят успеха, чтобы достичь известности,— вспоминал Тоби.— Я не знал, что частично работа актера состоит в том, чтобы принимать участие в раскрутке своих фильмов. Мне просто хотелось заниматься чем-то, что меня интересует, и тем, чем занимаются люди, которыми я восхищался: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино»
На фото: Тоби Магуайр на промомероприятии фильма Сэма Рейми «Человек-паук 2» (2004). Мадрид, 2004

Фото: Lalo Yasky / WireImage / Getty Images

В детстве Магуайр мечтал стать поваром и хотел записаться на уроки домоводства в шестом классе. Его мать предложила ему 100 долларов, чтобы он вместо этого записался на уроки драмы, и он согласился. Кочевой характер школьных лет начал сказываться на эмоциональном состоянии Магуайра, и после очередного переезда он бросил школу и вместо этого решил заняться актерской карьерой &lt;br>На фото: Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук 2»

В детстве Магуайр мечтал стать поваром и хотел записаться на уроки домоводства в шестом классе. Его мать предложила ему 100 долларов, чтобы он вместо этого записался на уроки драмы, и он согласился. Кочевой характер школьных лет начал сказываться на эмоциональном состоянии Магуайра, и после очередного переезда он бросил школу и вместо этого решил заняться актерской карьерой
На фото: Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук 2»

Фото: Marvel Entertainment

В перерывах между первым и вторым фильмами о Человеке-пауке Магуайр снялся в картине Гэри Росса «Фаворит» (2003), которая была номинирована на семь «Оскаров». Тоби сыграл в ней жокея и повредил спину, из-за чего часто отсутствовал на съемках второго «Человека-паука» и чуть не был уволен. &lt;br>На фото: Тоби Магуайр на пресс-конференции фильма «Фаворит» в Японии, 2004

В перерывах между первым и вторым фильмами о Человеке-пауке Магуайр снялся в картине Гэри Росса «Фаворит» (2003), которая была номинирована на семь «Оскаров». Тоби сыграл в ней жокея и повредил спину, из-за чего часто отсутствовал на съемках второго «Человека-паука» и чуть не был уволен.
На фото: Тоби Магуайр на пресс-конференции фильма «Фаворит» в Японии, 2004

Фото: Yuriko Nakao YN / FA / Reuters

«Где-то я читал, что мне харизмы не хватает. Готов признаться: не люблю показушничать и совсем небуйный по характеру. Поэтому мне приходится вдвойне напрягаться, чтобы сыграть противоположного себе человека». &lt;br>На фото: Тоби Магуайр на премьере фильма «Человек-паук 2» в Испании, 2004

«Где-то я читал, что мне харизмы не хватает. Готов признаться: не люблю показушничать и совсем небуйный по характеру. Поэтому мне приходится вдвойне напрягаться, чтобы сыграть противоположного себе человека».
На фото: Тоби Магуайр на премьере фильма «Человек-паук 2» в Испании, 2004

Фото: Denis Doyle / AP

«Каждый актер должен создать образ, который не только соответствует общим потребностям сюжета, но и позволяет ему убедительно и содержательно взаимодействовать с другими актерами. Каждый актер хочет работать в условиях и с материалом, которые позволяют ему развивать и использовать свое мастерство» &lt;br>На фото: Тоби Магуайр на съемках фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) в Нью-Йорке

«Каждый актер должен создать образ, который не только соответствует общим потребностям сюжета, но и позволяет ему убедительно и содержательно взаимодействовать с другими актерами. Каждый актер хочет работать в условиях и с материалом, которые позволяют ему развивать и использовать свое мастерство»
На фото: Тоби Магуайр на съемках фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) в Нью-Йорке

Фото: Marcel Thomas / FilmMagic / Getty Images

«Я думаю, слава — это очень сложная вещь. Справиться с ее трудностями и закалить характер, чтобы она не оказала на тебя негативного влияния, может быть очень непросто. И я одновременно боюсь, волнуюсь, колеблюсь и тревожусь. У меня по этому поводу противоречивые чувства, честно говоря» &lt;br>На фото: Тоби Магуайр раздает автографы во время промотура фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении». Нью-Йорк, 2007

«Я думаю, слава — это очень сложная вещь. Справиться с ее трудностями и закалить характер, чтобы она не оказала на тебя негативного влияния, может быть очень непросто. И я одновременно боюсь, волнуюсь, колеблюсь и тревожусь. У меня по этому поводу противоречивые чувства, честно говоря»
На фото: Тоби Магуайр раздает автографы во время промотура фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении». Нью-Йорк, 2007

Фото: Richard Drew / AP

Тоби Магуайр и Роберт Дауни-младший на матче баскетбольных команд Los Angeles Lakers и Utah Jazz. Лос-Анджелес, 2008

Тоби Магуайр и Роберт Дауни-младший на матче баскетбольных команд Los Angeles Lakers и Utah Jazz. Лос-Анджелес, 2008

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Помимо актерства, Тоби Магуайр с 2004 года профессионально играет в покер. Он несколько раз попадал в призовую зону и обучался у профессионального игрока Даниэля Негреану. В середине 2000-х он вместе с другими знаменитостями, в том числе Леонардо Ди Каприо и Беном Аффлеком, участвовал в покерных играх с высокими ставками в клубе The Viper Room в Западном Голливуде. Их поведение там было описано в мемуарах Молли Блум, которая организовывала игры, и получило негативное освещение. Мемуары были экранизированы Аароном Соркиным («Большая игра», 2017). Майкл Сера сыграл в фильме персонажа, прототипом которого был Магуайр &lt;br>На фото: Тоби Магуайр в Нью-Йорке, 2012

Помимо актерства, Тоби Магуайр с 2004 года профессионально играет в покер. Он несколько раз попадал в призовую зону и обучался у профессионального игрока Даниэля Негреану. В середине 2000-х он вместе с другими знаменитостями, в том числе Леонардо Ди Каприо и Беном Аффлеком, участвовал в покерных играх с высокими ставками в клубе The Viper Room в Западном Голливуде. Их поведение там было описано в мемуарах Молли Блум, которая организовывала игры, и получило негативное освещение. Мемуары были экранизированы Аароном Соркиным («Большая игра», 2017). Майкл Сера сыграл в фильме персонажа, прототипом которого был Магуайр
На фото: Тоби Магуайр в Нью-Йорке, 2012

Фото: Grosby Group / East News

«Я был довольно амбициозен. Мне казалось, что у меня хорошее воображение и видение своей жизни. И люди говорили мне: “Ты сам управляешь своей жизнью. В каком-то смысле ты хозяин своей судьбы. Делай все, что хочешь”» &lt;br>На фото: Тоби Магуйар на церемонии вручения наград Guys Choice Awards, 2012

«Я был довольно амбициозен. Мне казалось, что у меня хорошее воображение и видение своей жизни. И люди говорили мне: “Ты сам управляешь своей жизнью. В каком-то смысле ты хозяин своей судьбы. Делай все, что хочешь”»
На фото: Тоби Магуйар на церемонии вручения наград Guys Choice Awards, 2012

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

«Все люди, которые меня критиковали на протяжении моей жизни, меня раздражали. Но все они вселили в меня пыл; яростное стремление, которое невозможно остановить. И я с нетерпением жду, когда найду психотерапевта и начну с этим работать»

«Все люди, которые меня критиковали на протяжении моей жизни, меня раздражали. Но все они вселили в меня пыл; яростное стремление, которое невозможно остановить. И я с нетерпением жду, когда найду психотерапевта и начну с этим работать»

Фото: Donna Ward / Getty Images

Роль в фильме База Лурмана «Великий Гэтсби» Тоби получил благодаря своему старому другу Леонардо Ди Каприо: «Мне позвонил Леонардо и говорит: “Я только что общался с Базом Лурманом по поводу «Великого Гэтсби». Он предложил мне сыграть Гэтсби, а тебе — Ника Каррауэя. Давай встретимся и обсудим?” В то время мы с Лео жили в соседних домах, так что далеко ходить мне не пришлось». Великий американский роман на тот момент Тоби не читал, так как бросил школу раньше, чем его проходили по программе

Роль в фильме База Лурмана «Великий Гэтсби» Тоби получил благодаря своему старому другу Леонардо Ди Каприо: «Мне позвонил Леонардо и говорит: “Я только что общался с Базом Лурманом по поводу «Великого Гэтсби». Он предложил мне сыграть Гэтсби, а тебе — Ника Каррауэя. Давай встретимся и обсудим?” В то время мы с Лео жили в соседних домах, так что далеко ходить мне не пришлось». Великий американский роман на тот момент Тоби не читал, так как бросил школу раньше, чем его проходили по программе

Фото: Bazmark Films

В 2007 году Тоби женился на дизайнере ювелирных украшений и дочери тогдашнего главы студии Universal Дженнифер Мейер, с которой познакомился в 2003 году на съемках «Фаворита». Их дочь Руби Свитхарт родилась в 2006 году, а сын Отис Тобиас — в 2009-м. В 2016 году Тоби и Дженнифер расстались, а в 2020-м развелись официально. Они остались друзьями, и Мейер называет Магуайра «своим лучшим другом» и «лучшим бывшим мужем, которого только можно пожелать». В настоящее время актер встречается с моделью и инфлюенсером Мишкой Сильвой, ровесницей его дочери &lt;br>На фото: Тоби Магуайр с дочерью Руби Свитхарт. Нью-Йорк, 2016

В 2007 году Тоби женился на дизайнере ювелирных украшений и дочери тогдашнего главы студии Universal Дженнифер Мейер, с которой познакомился в 2003 году на съемках «Фаворита». Их дочь Руби Свитхарт родилась в 2006 году, а сын Отис Тобиас — в 2009-м. В 2016 году Тоби и Дженнифер расстались, а в 2020-м развелись официально. Они остались друзьями, и Мейер называет Магуайра «своим лучшим другом» и «лучшим бывшим мужем, которого только можно пожелать». В настоящее время актер встречается с моделью и инфлюенсером Мишкой Сильвой, ровесницей его дочери
На фото: Тоби Магуайр с дочерью Руби Свитхарт. Нью-Йорк, 2016

Фото: Alo Ceballos / GC Images / Getty Images

«У нас было похожее детство: оба росли в семьях с разведенными родителями в Лос-Анджелесе. И оба очень хотели добиться чего-то в жизни и стать независимыми. Познакомились мы на прослушивании: часто сталкивались на таких мероприятиях мальчишками, но не замечали друг друга. А как-то раз не только заметили, но и подружились,— рассказывал Тоби о своей многолетней дружбе с Леонардо Ди Каприо.— Конечно, по сравнению с Лео я сильно проигрываю». &lt;br>На фото: Тоби Магуайр на премьере фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где Лео сыграл главную роль. Лондон, 2025

«У нас было похожее детство: оба росли в семьях с разведенными родителями в Лос-Анджелесе. И оба очень хотели добиться чего-то в жизни и стать независимыми. Познакомились мы на прослушивании: часто сталкивались на таких мероприятиях мальчишками, но не замечали друг друга. А как-то раз не только заметили, но и подружились,— рассказывал Тоби о своей многолетней дружбе с Леонардо Ди Каприо.— Конечно, по сравнению с Лео я сильно проигрываю».
На фото: Тоби Магуайр на премьере фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где Лео сыграл главную роль. Лондон, 2025

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

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Тоби Магуайр родился в Санта-Монике у очень молодых родителей: матери было 18, а отцу — 20 лет. Они поженились после рождения сына и развелись, когда Тоби было три года. Магуайр описывал свое детство как бедное, трудное и одинокое. Большую его часть он провел, переезжая с места на место, от одних родственников к другим
На фото: Тоби Магуайр на церемонии вручения премий Teen Choice Awards, где его выбрали лучшим актером за главную роль в фильме Сэма Рейми «Человек-паук» (2002). Лос-Анджелес, 2002

Фото: Lucy Nicholson / AP

Во время съемок первого фильма о Человеке-пауке Тоби начал встречаться со своей экранной партнершей Кирстен Данст. Отношения закончились уже через год, но расставание прошло мирно — актеры остались близкими друзьями, что позволило им сохранить экранную химию в следующих двух частях франшизы
На фото: Тоби Магуайр и Кирстен Данст на матче баскетбольных команд Los Angeles Lakers и Los Angeles Clippers. Лос-Анджелес, 2001

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тоби Магуайр и Кирстен Данст в первом совместном фильме о Человеке-пауке, 2002. Спустя годы Данст призналась, что за участие во всех трех фильмах ей заплатили «очень существенно» меньше, чем Тоби Магуайру, так как он был главным лицом франшизы

Фото: Marvel

«После первого фильма о Человеке-пауке мне было некомфортно на публике, но сейчас я более расслабленный. И не начеку все время, как раньше. Я никогда не мечтал о том, чтобы стать известным. Я знаю, что это звучит странно, потому что люди хотят успеха, чтобы достичь известности,— вспоминал Тоби.— Я не знал, что частично работа актера состоит в том, чтобы принимать участие в раскрутке своих фильмов. Мне просто хотелось заниматься чем-то, что меня интересует, и тем, чем занимаются люди, которыми я восхищался: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино»
На фото: Тоби Магуайр на промомероприятии фильма Сэма Рейми «Человек-паук 2» (2004). Мадрид, 2004

Фото: Lalo Yasky / WireImage / Getty Images

В детстве Магуайр мечтал стать поваром и хотел записаться на уроки домоводства в шестом классе. Его мать предложила ему 100 долларов, чтобы он вместо этого записался на уроки драмы, и он согласился. Кочевой характер школьных лет начал сказываться на эмоциональном состоянии Магуайра, и после очередного переезда он бросил школу и вместо этого решил заняться актерской карьерой
На фото: Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук 2»

Фото: Marvel Entertainment

В перерывах между первым и вторым фильмами о Человеке-пауке Магуайр снялся в картине Гэри Росса «Фаворит» (2003), которая была номинирована на семь «Оскаров». Тоби сыграл в ней жокея и повредил спину, из-за чего часто отсутствовал на съемках второго «Человека-паука» и чуть не был уволен.
На фото: Тоби Магуайр на пресс-конференции фильма «Фаворит» в Японии, 2004

Фото: Yuriko Nakao YN / FA / Reuters

«Где-то я читал, что мне харизмы не хватает. Готов признаться: не люблю показушничать и совсем небуйный по характеру. Поэтому мне приходится вдвойне напрягаться, чтобы сыграть противоположного себе человека».
На фото: Тоби Магуайр на премьере фильма «Человек-паук 2» в Испании, 2004

Фото: Denis Doyle / AP

«Каждый актер должен создать образ, который не только соответствует общим потребностям сюжета, но и позволяет ему убедительно и содержательно взаимодействовать с другими актерами. Каждый актер хочет работать в условиях и с материалом, которые позволяют ему развивать и использовать свое мастерство»
На фото: Тоби Магуайр на съемках фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) в Нью-Йорке

Фото: Marcel Thomas / FilmMagic / Getty Images

«Я думаю, слава — это очень сложная вещь. Справиться с ее трудностями и закалить характер, чтобы она не оказала на тебя негативного влияния, может быть очень непросто. И я одновременно боюсь, волнуюсь, колеблюсь и тревожусь. У меня по этому поводу противоречивые чувства, честно говоря»
На фото: Тоби Магуайр раздает автографы во время промотура фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении». Нью-Йорк, 2007

Фото: Richard Drew / AP

Тоби Магуайр и Роберт Дауни-младший на матче баскетбольных команд Los Angeles Lakers и Utah Jazz. Лос-Анджелес, 2008

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Помимо актерства, Тоби Магуайр с 2004 года профессионально играет в покер. Он несколько раз попадал в призовую зону и обучался у профессионального игрока Даниэля Негреану. В середине 2000-х он вместе с другими знаменитостями, в том числе Леонардо Ди Каприо и Беном Аффлеком, участвовал в покерных играх с высокими ставками в клубе The Viper Room в Западном Голливуде. Их поведение там было описано в мемуарах Молли Блум, которая организовывала игры, и получило негативное освещение. Мемуары были экранизированы Аароном Соркиным («Большая игра», 2017). Майкл Сера сыграл в фильме персонажа, прототипом которого был Магуайр
На фото: Тоби Магуайр в Нью-Йорке, 2012

Фото: Grosby Group / East News

«Я был довольно амбициозен. Мне казалось, что у меня хорошее воображение и видение своей жизни. И люди говорили мне: “Ты сам управляешь своей жизнью. В каком-то смысле ты хозяин своей судьбы. Делай все, что хочешь”»
На фото: Тоби Магуйар на церемонии вручения наград Guys Choice Awards, 2012

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

«Все люди, которые меня критиковали на протяжении моей жизни, меня раздражали. Но все они вселили в меня пыл; яростное стремление, которое невозможно остановить. И я с нетерпением жду, когда найду психотерапевта и начну с этим работать»

Фото: Donna Ward / Getty Images

Роль в фильме База Лурмана «Великий Гэтсби» Тоби получил благодаря своему старому другу Леонардо Ди Каприо: «Мне позвонил Леонардо и говорит: “Я только что общался с Базом Лурманом по поводу «Великого Гэтсби». Он предложил мне сыграть Гэтсби, а тебе — Ника Каррауэя. Давай встретимся и обсудим?” В то время мы с Лео жили в соседних домах, так что далеко ходить мне не пришлось». Великий американский роман на тот момент Тоби не читал, так как бросил школу раньше, чем его проходили по программе

Фото: Bazmark Films

В 2007 году Тоби женился на дизайнере ювелирных украшений и дочери тогдашнего главы студии Universal Дженнифер Мейер, с которой познакомился в 2003 году на съемках «Фаворита». Их дочь Руби Свитхарт родилась в 2006 году, а сын Отис Тобиас — в 2009-м. В 2016 году Тоби и Дженнифер расстались, а в 2020-м развелись официально. Они остались друзьями, и Мейер называет Магуайра «своим лучшим другом» и «лучшим бывшим мужем, которого только можно пожелать». В настоящее время актер встречается с моделью и инфлюенсером Мишкой Сильвой, ровесницей его дочери
На фото: Тоби Магуайр с дочерью Руби Свитхарт. Нью-Йорк, 2016

Фото: Alo Ceballos / GC Images / Getty Images

«У нас было похожее детство: оба росли в семьях с разведенными родителями в Лос-Анджелесе. И оба очень хотели добиться чего-то в жизни и стать независимыми. Познакомились мы на прослушивании: часто сталкивались на таких мероприятиях мальчишками, но не замечали друг друга. А как-то раз не только заметили, но и подружились,— рассказывал Тоби о своей многолетней дружбе с Леонардо Ди Каприо.— Конечно, по сравнению с Лео я сильно проигрываю».
На фото: Тоби Магуайр на премьере фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где Лео сыграл главную роль. Лондон, 2025

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

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