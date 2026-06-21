21.06.2026, 12:08

Наследник по имени Уильям Старшему сыну Карла III и принцессы Дианы исполняется 44 года

21 июня 1982 года в лондонском госпитале Святой Марии родился Уильям Артур Филипп Луи — первый в британской королевской семье наследник, появившийся на свет не во дворце. Принц Уэльский занимает первое место в очереди на престол после отца, короля Карла III. За плечами Уильяма — Итон, Сент-Эндрюс, военная служба и сотни спасенных жизней за штурвалом вертолета, а еще — 15 лет брака с Кейт Миддлтон и трое детей. Как менялся наследник британской короны — в фотогалерее Weekend.