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Наследник по имени Уильям

Старшему сыну Карла III и принцессы Дианы исполняется 44 года

21 июня 1982 года в лондонском госпитале Святой Марии родился Уильям Артур Филипп Луи — первый в британской королевской семье наследник, появившийся на свет не во дворце. Принц Уэльский занимает первое место в очереди на престол после отца, короля Карла III. За плечами Уильяма — Итон, Сент-Эндрюс, военная служба и сотни спасенных жизней за штурвалом вертолета, а еще — 15 лет брака с Кейт Миддлтон и трое детей. Как менялся наследник британской короны — в фотогалерее Weekend.
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На параде в полицейском колледже Хендона в Лондоне, 2009 год

На параде в полицейском колледже Хендона в Лондоне, 2009 год

Фото: Andrew Winning / Reuters

Принц Уильям (в центре) родился в лондонском госпитале Святой Марии. Уже при выходе из роддома принц Чарльз и принцесса Диана с младенцем попали под объективы многочисленных фотографов — папарацци охотились за первым кадром будущего короля

Принц Уильям (в центре) родился в лондонском госпитале Святой Марии. Уже при выходе из роддома принц Чарльз и принцесса Диана с младенцем попали под объективы многочисленных фотографов — папарацци охотились за первым кадром будущего короля

Фото: Roy Letkey 85234010 / Reuters

Уильям рос вместе с младшим братом Гарри (родился в 1984 году). В детстве они часто появлялись на публике вместе с матерью, принцессой Дианой &lt;br>На фото (слева направо): принцы Чарльз, Уильям, принцесса Диана и принц Гарри

Уильям рос вместе с младшим братом Гарри (родился в 1984 году). В детстве они часто появлялись на публике вместе с матерью, принцессой Дианой
На фото (слева направо): принцы Чарльз, Уильям, принцесса Диана и принц Гарри

Фото: Reuters

С 1990 по 1995 год Уильям (справа) учился в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире — жил в комнате с четырьмя другими учениками и исполнял все обязанности наравне со всеми

С 1990 по 1995 год Уильям (справа) учился в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире — жил в комнате с четырьмя другими учениками и исполнял все обязанности наравне со всеми

Фото: Reuters

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Уильям узнал о трагедии только 1 сентября от отца — принц Чарльз запретил детям иметь радио

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Уильям узнал о трагедии только 1 сентября от отца — принц Чарльз запретил детям иметь радио

Фото: Reuters

После школы Уильям поступил в знаменитый Итонский колледж — элитную школу для мальчиков, где изучал географию, биологию и историю искусств

После школы Уильям поступил в знаменитый Итонский колледж — элитную школу для мальчиков, где изучал географию, биологию и историю искусств

Фото: Reuters

Слева направо: принц Уильям, принц Уэльский Чарльз и принц Гарри на похоронах королевы-матери Елизаветы, 2002 год

Слева направо: принц Уильям, принц Уэльский Чарльз и принц Гарри на похоронах королевы-матери Елизаветы, 2002 год

Фото: Ben Curtis / POOL ASA / Reuters

Принц Уильям увлекается кулинарией — еще в Итонском колледже он посещал кулинарные курсы. Среди его хобби готовка стоит наравне со спортом и музыкой: по словам приближенных, он любит экспериментировать на кухне и иногда балует семью домашними блюдами

Принц Уильям увлекается кулинарией — еще в Итонском колледже он посещал кулинарные курсы. Среди его хобби готовка стоит наравне со спортом и музыкой: по словам приближенных, он любит экспериментировать на кухне и иногда балует семью домашними блюдами

Фото: Ian Hodgson IH / MD / WS / Reuters

В июле 2000 года, после Итона, принц взял перерыв в учебе: путешествовал по Чили, побывал в Африке и даже работал на английской молочной ферме

В июле 2000 года, после Итона, принц взял перерыв в учебе: путешествовал по Чили, побывал в Африке и даже работал на английской молочной ферме

Фото: Reuters

В 2001 году Уильям поступил в Университет Сент-Эндрюс в Шотландии — сначала изучал историю искусств, затем переориентировался на географию

В 2001 году Уильям поступил в Университет Сент-Эндрюс в Шотландии — сначала изучал историю искусств, затем переориентировался на географию

Фото: Ian Hodgson IH / MD / WS / Reuters

Дипломная работа принца в 2005 году была посвящена коралловым рифам. Он окончил университет с очень хорошими результатами, превзойдя своего отца — выпускника Кембриджа &lt;br>На фото: с принцем Чарльзом в горах Швейцарии, 2004 год

Дипломная работа принца в 2005 году была посвящена коралловым рифам. Он окончил университет с очень хорошими результатами, превзойдя своего отца — выпускника Кембриджа
На фото: с принцем Чарльзом в горах Швейцарии, 2004 год

Фото: Ruben Sprich RS / CRB / Reuters

На домашней ферме принца Чарльза, 2004 год

На домашней ферме принца Чарльза, 2004 год

Фото: Michael Crabtree / Reuters

В мае 2006 года Уильям поступил в Королевскую военную академию Сандхерст, а в декабре получил офицерское звание и был зачислен в полк «Королевские и Синие»

В мае 2006 года Уильям поступил в Королевскую военную академию Сандхерст, а в декабре получил офицерское звание и был зачислен в полк «Королевские и Синие»

Фото: Ian Hodgson / Reuters

После академии в звании младшего лейтенанта служил в Королевской конной гвардии, командовал отделением бронетанковой разведки

После академии в звании младшего лейтенанта служил в Королевской конной гвардии, командовал отделением бронетанковой разведки

Фото: Phil Noble / Pool DG / JK / Reuters

Во время визита в Новую Зеландию, 2005 год

Во время визита в Новую Зеландию, 2005 год

Фото: Dean Treml / Pool mk / Reuters

С отцом Чарльзом на вручении Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Великобритании, 2008 год

С отцом Чарльзом на вручении Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Великобритании, 2008 год

Фото: Steve Parsons / Pool / Reuters

В центре для слепых ветеранов в Лландидно (Северный Уэльс), 2010 год

В центре для слепых ветеранов в Лландидно (Северный Уэльс), 2010 год

Фото: Peter Byrne / Pool / Reuters

В 2008 году принц прошел летную подготовку и получил звание пилота королевских ВВС. В 2010-м начал трехлетнюю службу в составе 22-го авиаотряда на острове Англси в Уэльсе. К сентябрю 2013 года принц принял участие в 156 спасательных операциях и оказал помощь 146 людям

В 2008 году принц прошел летную подготовку и получил звание пилота королевских ВВС. В 2010-м начал трехлетнюю службу в составе 22-го авиаотряда на острове Англси в Уэльсе. К сентябрю 2013 года принц принял участие в 156 спасательных операциях и оказал помощь 146 людям

Фото: John Stillwell / Reuters

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского, а Кейт стала герцогиней Кембриджской

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского, а Кейт стала герцогиней Кембриджской

Фото: Toby Melville / Reuters

22 июля 2013 года у супругов родился первенец — Джордж Александр Луи, названный в честь короля Георга VI. Он занимает второе место в очереди на престол

22 июля 2013 года у супругов родился первенец — Джордж Александр Луи, названный в честь короля Георга VI. Он занимает второе место в очереди на престол

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Лондонцы в метро со свежим номером газеты с фотографией новорожденного принца — сына Уильяма и Кейт, 2013 год

Лондонцы в метро со свежим номером газеты с фотографией новорожденного принца — сына Уильяма и Кейт, 2013 год

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

С 2010 года Уильям возглавляет Британскую академию кино и телевизионных искусств (BAFTA) и регулярно появляется на церемониях вручения наград

С 2010 года Уильям возглавляет Британскую академию кино и телевизионных искусств (BAFTA) и регулярно появляется на церемониях вручения наград

Фото: Ian Vogler / Reuters

В 2016 году британские принцы Уильям (справа) и Гарри посетили студию Pinewood, где проходили съемки восьмого эпизода «Звездных войн». После экскурсии наследники посмотрели закрытый предпремьерный показ фильма — широкий прокат стартовал в декабре 2017 года

В 2016 году британские принцы Уильям (справа) и Гарри посетили студию Pinewood, где проходили съемки восьмого эпизода «Звездных войн». После экскурсии наследники посмотрели закрытый предпремьерный показ фильма — широкий прокат стартовал в декабре 2017 года

Фото: Adrian Dennis / Reuters

2 мая 2015 года на свет появилась Шарлотта Елизавета Диана. Второе и третье имена — в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. 23 апреля 2018 года родился третий ребенок — Луи Артур Чарльз, он стал четвертым в очереди престолонаследия

2 мая 2015 года на свет появилась Шарлотта Елизавета Диана. Второе и третье имена — в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. 23 апреля 2018 года родился третий ребенок — Луи Артур Чарльз, он стал четвертым в очереди престолонаследия

Фото: Chris Wattie / Reuters

Принц Уильям с супругой и детьми на праздновании 90-летия королевы Елизаветы II, 2016 год

Принц Уильям с супругой и детьми на праздновании 90-летия королевы Елизаветы II, 2016 год

Фото: Toby Melville / Reuters

В мае 2006 года принц Уильям стал президентом Футбольной ассоциации Англии, сменив своего дядю, герцога Йоркского. Футболом он увлекается с детства, болеет за «Астон Виллу». В июле 2024 года он покинул пост из-за новых обязанностей в Уэльсе и в качестве герцога Корнуоллского, но сохранил за собой патронаж над ассоциацией

В мае 2006 года принц Уильям стал президентом Футбольной ассоциации Англии, сменив своего дядю, герцога Йоркского. Футболом он увлекается с детства, болеет за «Астон Виллу». В июле 2024 года он покинул пост из-за новых обязанностей в Уэльсе и в качестве герцога Корнуоллского, но сохранил за собой патронаж над ассоциацией

Фото: Dominic Lipinski / Reuters

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, 2017 год

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, 2017 год

Фото: Axel Schmidt / Reuters

С супругой Кейт Миддлтон на рынке города Гейдельберг, Германия, 2017 год

С супругой Кейт Миддлтон на рынке города Гейдельберг, Германия, 2017 год

Фото: Thomas Kienzle / Reuters

В январе 2020 года Уильям учредил премию The Earthshot Prize — ее присуждают за решение экологических проблем. С 2021 года пять проектов ежегодно получают по 1 млн фунтов

В январе 2020 года Уильям учредил премию The Earthshot Prize — ее присуждают за решение экологических проблем. С 2021 года пять проектов ежегодно получают по 1 млн фунтов

Фото: Patrick Seeger / Reuters

Во время визита в Иорданию, 2018 год

Во время визита в Иорданию, 2018 год

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Принц Уильям с женой Кейт в онкоцентре Пакистана, 2019 год

Принц Уильям с женой Кейт в онкоцентре Пакистана, 2019 год

Фото: Arthur Edwards / POOL / Reuters

На парусной регате по Карибскому морю, 2022 год

На парусной регате по Карибскому морю, 2022 год

Фото: Jane Barlow / Reuters

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года принц Чарльз стал королем Карлом III, а Уильям — официальным наследником престола

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года принц Чарльз стал королем Карлом III, а Уильям — официальным наследником престола

Фото: Jane Barlow / Reuters

Он унаследовал титулы герцога Корнуольского и Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфру, лорда Островов и великого стюарда Шотландии

Он унаследовал титулы герцога Корнуольского и Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфру, лорда Островов и великого стюарда Шотландии

Фото: Chris Jackson / Reuters

9 сентября 2022 года Карл III в телевизионном обращении объявил о присвоении сыну титула принца Уэльского &lt;br>На фото: с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, 2023 год

9 сентября 2022 года Карл III в телевизионном обращении объявил о присвоении сыну титула принца Уэльского
На фото: с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, 2023 год

Фото: Yui Mok / Reuters

Полный титул Уильяма с 2022 года — Его Королевское Высочество принц Уэльский, герцог Корнуольский, герцог Ротсей, герцог Кембриджский, граф Честер, граф Каррик, граф Стратерн, барон Ренфру, барон Каррикфергюс и лорд Островов

Полный титул Уильяма с 2022 года — Его Королевское Высочество принц Уэльский, герцог Корнуольский, герцог Ротсей, герцог Кембриджский, граф Честер, граф Каррик, граф Стратерн, барон Ренфру, барон Каррикфергюс и лорд Островов

Фото: Arthur Edwards / Reuters

Принц свободно говорит по-французски и на латыни, знает испанский, учил валлийский

Принц свободно говорит по-французски и на латыни, знает испанский, учил валлийский

Фото: Aaron Chown / Reuters

За годы службы и публичной деятельности принц Уэльский заслужил репутацию одного из самых популярных членов британской королевской семьи — его рейтинг одобрения стабильно высок

За годы службы и публичной деятельности принц Уэльский заслужил репутацию одного из самых популярных членов британской королевской семьи — его рейтинг одобрения стабильно высок

Фото: Phil Noble / Reuters

Из музыки предпочитает джаз и блюз, увлекается водным поло, регби, футболом, баскетболом и горными лыжами

Из музыки предпочитает джаз и блюз, увлекается водным поло, регби, футболом, баскетболом и горными лыжами

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Вместе с Кейт Миддлтон он регулярно участвует в благотворительных проектах, особенно в сфере психического здоровья — это одна из главных тем его публичной деятельности

Вместе с Кейт Миддлтон он регулярно участвует в благотворительных проектах, особенно в сфере психического здоровья — это одна из главных тем его публичной деятельности

Фото: Jon Super / Reuters

Уильям стал первым членом королевской семьи, кто публично заговорил о необходимости открытого обсуждения психологических проблем, запустив кампанию Heads Together

Уильям стал первым членом королевской семьи, кто публично заговорил о необходимости открытого обсуждения психологических проблем, запустив кампанию Heads Together

Фото: Adrian Dennis / Reuters

В штаб-квартире британской команды на гонках «Формулы-E», 2026 год

В штаб-квартире британской команды на гонках «Формулы-E», 2026 год

Фото: Justin Tallis / Reuters

Если при будущей коронации Уильям выберет первое имя, он станет королем Вильгельмом V

Если при будущей коронации Уильям выберет первое имя, он станет королем Вильгельмом V

Фото: Richard Pohle / Reuters

Следующая фотография
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На параде в полицейском колледже Хендона в Лондоне, 2009 год

Фото: Andrew Winning / Reuters

Принц Уильям (в центре) родился в лондонском госпитале Святой Марии. Уже при выходе из роддома принц Чарльз и принцесса Диана с младенцем попали под объективы многочисленных фотографов — папарацци охотились за первым кадром будущего короля

Фото: Roy Letkey 85234010 / Reuters

Уильям рос вместе с младшим братом Гарри (родился в 1984 году). В детстве они часто появлялись на публике вместе с матерью, принцессой Дианой
На фото (слева направо): принцы Чарльз, Уильям, принцесса Диана и принц Гарри

Фото: Reuters

С 1990 по 1995 год Уильям (справа) учился в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире — жил в комнате с четырьмя другими учениками и исполнял все обязанности наравне со всеми

Фото: Reuters

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Уильям узнал о трагедии только 1 сентября от отца — принц Чарльз запретил детям иметь радио

Фото: Reuters

После школы Уильям поступил в знаменитый Итонский колледж — элитную школу для мальчиков, где изучал географию, биологию и историю искусств

Фото: Reuters

Слева направо: принц Уильям, принц Уэльский Чарльз и принц Гарри на похоронах королевы-матери Елизаветы, 2002 год

Фото: Ben Curtis / POOL ASA / Reuters

Принц Уильям увлекается кулинарией — еще в Итонском колледже он посещал кулинарные курсы. Среди его хобби готовка стоит наравне со спортом и музыкой: по словам приближенных, он любит экспериментировать на кухне и иногда балует семью домашними блюдами

Фото: Ian Hodgson IH / MD / WS / Reuters

В июле 2000 года, после Итона, принц взял перерыв в учебе: путешествовал по Чили, побывал в Африке и даже работал на английской молочной ферме

Фото: Reuters

В 2001 году Уильям поступил в Университет Сент-Эндрюс в Шотландии — сначала изучал историю искусств, затем переориентировался на географию

Фото: Ian Hodgson IH / MD / WS / Reuters

Дипломная работа принца в 2005 году была посвящена коралловым рифам. Он окончил университет с очень хорошими результатами, превзойдя своего отца — выпускника Кембриджа
На фото: с принцем Чарльзом в горах Швейцарии, 2004 год

Фото: Ruben Sprich RS / CRB / Reuters

На домашней ферме принца Чарльза, 2004 год

Фото: Michael Crabtree / Reuters

В мае 2006 года Уильям поступил в Королевскую военную академию Сандхерст, а в декабре получил офицерское звание и был зачислен в полк «Королевские и Синие»

Фото: Ian Hodgson / Reuters

После академии в звании младшего лейтенанта служил в Королевской конной гвардии, командовал отделением бронетанковой разведки

Фото: Phil Noble / Pool DG / JK / Reuters

Во время визита в Новую Зеландию, 2005 год

Фото: Dean Treml / Pool mk / Reuters

С отцом Чарльзом на вручении Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Великобритании, 2008 год

Фото: Steve Parsons / Pool / Reuters

В центре для слепых ветеранов в Лландидно (Северный Уэльс), 2010 год

Фото: Peter Byrne / Pool / Reuters

В 2008 году принц прошел летную подготовку и получил звание пилота королевских ВВС. В 2010-м начал трехлетнюю службу в составе 22-го авиаотряда на острове Англси в Уэльсе. К сентябрю 2013 года принц принял участие в 156 спасательных операциях и оказал помощь 146 людям

Фото: John Stillwell / Reuters

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского, а Кейт стала герцогиней Кембриджской

Фото: Toby Melville / Reuters

22 июля 2013 года у супругов родился первенец — Джордж Александр Луи, названный в честь короля Георга VI. Он занимает второе место в очереди на престол

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Лондонцы в метро со свежим номером газеты с фотографией новорожденного принца — сына Уильяма и Кейт, 2013 год

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

С 2010 года Уильям возглавляет Британскую академию кино и телевизионных искусств (BAFTA) и регулярно появляется на церемониях вручения наград

Фото: Ian Vogler / Reuters

В 2016 году британские принцы Уильям (справа) и Гарри посетили студию Pinewood, где проходили съемки восьмого эпизода «Звездных войн». После экскурсии наследники посмотрели закрытый предпремьерный показ фильма — широкий прокат стартовал в декабре 2017 года

Фото: Adrian Dennis / Reuters

2 мая 2015 года на свет появилась Шарлотта Елизавета Диана. Второе и третье имена — в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. 23 апреля 2018 года родился третий ребенок — Луи Артур Чарльз, он стал четвертым в очереди престолонаследия

Фото: Chris Wattie / Reuters

Принц Уильям с супругой и детьми на праздновании 90-летия королевы Елизаветы II, 2016 год

Фото: Toby Melville / Reuters

В мае 2006 года принц Уильям стал президентом Футбольной ассоциации Англии, сменив своего дядю, герцога Йоркского. Футболом он увлекается с детства, болеет за «Астон Виллу». В июле 2024 года он покинул пост из-за новых обязанностей в Уэльсе и в качестве герцога Корнуоллского, но сохранил за собой патронаж над ассоциацией

Фото: Dominic Lipinski / Reuters

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, 2017 год

Фото: Axel Schmidt / Reuters

С супругой Кейт Миддлтон на рынке города Гейдельберг, Германия, 2017 год

Фото: Thomas Kienzle / Reuters

В январе 2020 года Уильям учредил премию The Earthshot Prize — ее присуждают за решение экологических проблем. С 2021 года пять проектов ежегодно получают по 1 млн фунтов

Фото: Patrick Seeger / Reuters

Во время визита в Иорданию, 2018 год

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Принц Уильям с женой Кейт в онкоцентре Пакистана, 2019 год

Фото: Arthur Edwards / POOL / Reuters

На парусной регате по Карибскому морю, 2022 год

Фото: Jane Barlow / Reuters

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года принц Чарльз стал королем Карлом III, а Уильям — официальным наследником престола

Фото: Jane Barlow / Reuters

Он унаследовал титулы герцога Корнуольского и Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфру, лорда Островов и великого стюарда Шотландии

Фото: Chris Jackson / Reuters

9 сентября 2022 года Карл III в телевизионном обращении объявил о присвоении сыну титула принца Уэльского
На фото: с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, 2023 год

Фото: Yui Mok / Reuters

Полный титул Уильяма с 2022 года — Его Королевское Высочество принц Уэльский, герцог Корнуольский, герцог Ротсей, герцог Кембриджский, граф Честер, граф Каррик, граф Стратерн, барон Ренфру, барон Каррикфергюс и лорд Островов

Фото: Arthur Edwards / Reuters

Принц свободно говорит по-французски и на латыни, знает испанский, учил валлийский

Фото: Aaron Chown / Reuters

За годы службы и публичной деятельности принц Уэльский заслужил репутацию одного из самых популярных членов британской королевской семьи — его рейтинг одобрения стабильно высок

Фото: Phil Noble / Reuters

Из музыки предпочитает джаз и блюз, увлекается водным поло, регби, футболом, баскетболом и горными лыжами

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Вместе с Кейт Миддлтон он регулярно участвует в благотворительных проектах, особенно в сфере психического здоровья — это одна из главных тем его публичной деятельности

Фото: Jon Super / Reuters

Уильям стал первым членом королевской семьи, кто публично заговорил о необходимости открытого обсуждения психологических проблем, запустив кампанию Heads Together

Фото: Adrian Dennis / Reuters

В штаб-квартире британской команды на гонках «Формулы-E», 2026 год

Фото: Justin Tallis / Reuters

Если при будущей коронации Уильям выберет первое имя, он станет королем Вильгельмом V

Фото: Richard Pohle / Reuters

Показы

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