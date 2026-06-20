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«Я стараюсь никогда не подчиняться страху»

Николь Кидман исполнилось 59 лет

20 июня 1967 года в Гонолулу родилась Николь Кидман — австралийская актриса и продюсер, обладательница «Оскара», BAFTA, шести «Золотых глобусов», двух премий «Эмми» и Кубка Вольпи. Она стала первой австралийской актрисой, удостоенной «Оскара» за главную роль, и первым представителем Австралии, получившим премию Американского института кино за вклад в кинематограф. Главные роли, награды и люди в жизни Николь Кидман — в фотогалерее Weekend.
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Николь Кидман в роли Рэй Ингрэм в триллере Филлипа Нойса «Мертвый штиль» (1989). Работа стала международным прорывом актрисы: после нее Кидман заметили в Голливуде и пригласили в фильм «Дни грома» (1990)

Николь Кидман в роли Рэй Ингрэм в триллере Филлипа Нойса «Мертвый штиль» (1989). Работа стала международным прорывом актрисы: после нее Кидман заметили в Голливуде и пригласили в фильм «Дни грома» (1990)

Фото: Mary Evans Picture Library / EAST NEWS

В роли Катрины Стэнтон в мини-сериале «Бангкок Хилтон» (1989). История австралийки, приговоренной к смертной казни за контрабанду наркотиков, наряду с «Мертвым штилем» закрепила за Кидман статус одной из главных молодых актрис Австралии

В роли Катрины Стэнтон в мини-сериале «Бангкок Хилтон» (1989). История австралийки, приговоренной к смертной казни за контрабанду наркотиков, наряду с «Мертвым штилем» закрепила за Кидман статус одной из главных молодых актрис Австралии

Фото: Kennedy Miller Productions

С актером Томом Крузом и принцессой Уэльской Дианой на благотворительной премьере фильма «Далеко-далеко» (1992) в Лондоне. Кидман и Круз познакомились на съемках «Дней грома» (1990), вскоре поженились и усыновили двоих детей — Изабеллу и Коннора

С актером Томом Крузом и принцессой Уэльской Дианой на благотворительной премьере фильма «Далеко-далеко» (1992) в Лондоне. Кидман и Круз познакомились на съемках «Дней грома» (1990), вскоре поженились и усыновили двоих детей — Изабеллу и Коннора

Фото: Martin Cleaver / AP

На мужском финале Уимблдона, 1999 год. В том же году вышел психологический триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999) — последний совместный фильм Кидман и ее тогдашнего мужа Тома Круза

На мужском финале Уимблдона, 1999 год. В том же году вышел психологический триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999) — последний совместный фильм Кидман и ее тогдашнего мужа Тома Круза

Фото: Reuters

С актером Иэном Гленом в бродвейской постановке «Голубая комната», 1998 год. Каждый из исполнителей сыграл по пять персонажей в десяти связанных между собой историях. Спектакль стал одной из самых обсуждаемых театральных работ сезона и принес Кидман номинацию на премию Лоренса Оливье

С актером Иэном Гленом в бродвейской постановке «Голубая комната», 1998 год. Каждый из исполнителей сыграл по пять персонажей в десяти связанных между собой историях. Спектакль стал одной из самых обсуждаемых театральных работ сезона и принес Кидман номинацию на премию Лоренса Оливье

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

С актером Томом Крузом в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999). Работа над картиной растянулась более чем на год, а ее премьера состоялась уже после смерти режиссера

С актером Томом Крузом в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999). Работа над картиной растянулась более чем на год, а ее премьера состоялась уже после смерти режиссера

Фото: Pole Star

В роли певицы и куртизанки Сатин в мюзикле База Лурмана «Мулен Руж!» (2001). Кидман самостоятельно исполнила вокальные партии, получила первую в карьере номинацию на «Оскар» и завоевала «Золотой глобус»

В роли певицы и куртизанки Сатин в мюзикле База Лурмана «Мулен Руж!» (2001). Кидман самостоятельно исполнила вокальные партии, получила первую в карьере номинацию на «Оскар» и завоевала «Золотой глобус»

Фото: Angel Studios

С актером Эдриеном Броуди за кулисами вручения «Оскара». Броуди победил благодаря роли в фильме «Пианист» (2002), Кидман — за образ писательницы Вирджинии Вулф в драме «Часы» (2002). Она стала первой австралийской актрисой, получившей «Оскар» за главную роль

С актером Эдриеном Броуди за кулисами вручения «Оскара». Броуди победил благодаря роли в фильме «Пианист» (2002), Кидман — за образ писательницы Вирджинии Вулф в драме «Часы» (2002). Она стала первой австралийской актрисой, получившей «Оскар» за главную роль

Фото: Andy Clark / Reuters

На пресс-конференции фильма «Часы» (2002) на Берлинском кинофестивале. За эту картину Николь Кидман, Мерил Стрип и Джулианна Мур разделили «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль

На пресс-конференции фильма «Часы» (2002) на Берлинском кинофестивале. За эту картину Николь Кидман, Мерил Стрип и Джулианна Мур разделили «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль

Фото: Sven Kaestner / AP

В 2003 году актриса получила свою звезду на голливудской «Аллее славы». Именной знак Кидман установили спустя почти 20 лет после ее дебюта в австралийском кино

В 2003 году актриса получила свою звезду на голливудской «Аллее славы». Именной знак Кидман установили спустя почти 20 лет после ее дебюта в австралийском кино

Фото: Adrees Latif / Reuters

С актерами Ричардом Роксбургом (слева) и Юэном Макгрегором на пресс-конференции фильма «Мулен Руж!» (2001) в Каннах. Мюзикл База Лурмана открыл фестиваль и позднее получил восемь номинаций на «Оскар»

С актерами Ричардом Роксбургом (слева) и Юэном Макгрегором на пресс-конференции фильма «Мулен Руж!» (2001) в Каннах. Мюзикл База Лурмана открыл фестиваль и позднее получил восемь номинаций на «Оскар»

Фото: Reuters

С модельером Карлом Лагерфельдом на показе коллекции Chanel в Париже, 2004 год. Лагерфельд создал для Кидман платье из розового шелкового тюля, украшенное перьями и тысячами кристаллов, в котором она появилась в рекламной кампании Chanel No. 5

С модельером Карлом Лагерфельдом на показе коллекции Chanel в Париже, 2004 год. Лагерфельд создал для Кидман платье из розового шелкового тюля, украшенное перьями и тысячами кристаллов, в котором она появилась в рекламной кампании Chanel No. 5

Фото: BENAINOUS / ROSSI / Gamma-Rapho / Getty Images

Николь Кидман в машине по пути на свадьбу с кантри-певцом Китом Урбаном, 2006 год. Кидман и Урбан познакомились годом ранее, в браке у них родились дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет

Николь Кидман в машине по пути на свадьбу с кантри-певцом Китом Урбаном, 2006 год. Кидман и Урбан познакомились годом ранее, в браке у них родились дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет

Фото: Rob Griffith / AP

В роли беглянки Грейс в фильме Ларса фон Триера «Догвилль» (2003). Декорации картины представляли собой почти пустую сцену, где стены, улицы и предметы были обозначены линиями и надписями на полу

В роли беглянки Грейс в фильме Ларса фон Триера «Догвилль» (2003). Декорации картины представляли собой почти пустую сцену, где стены, улицы и предметы были обозначены линиями и надписями на полу

Фото: IFC Films

В роли телеведущей Джоанны Эберхарт в комедии «Степфордские жены» (2004). Картина стала новой экранизацией романа Айры Левина о городе, где независимых женщин превращают в образцовых и покорных домохозяек

В роли телеведущей Джоанны Эберхарт в комедии «Степфордские жены» (2004). Картина стала новой экранизацией романа Айры Левина о городе, где независимых женщин превращают в образцовых и покорных домохозяек

Фото: Paramount Pictures

В роли английской аристократки Сары Эшли в драме База Лурмана «Австралия» (2008). Фильм вновь объединил Кидман с режиссером «Мулен Руж!» и стал одним из самых масштабных австралийских кинопроектов своего времени

В роли английской аристократки Сары Эшли в драме База Лурмана «Австралия» (2008). Фильм вновь объединил Кидман с режиссером «Мулен Руж!» и стал одним из самых масштабных австралийских кинопроектов своего времени

Фото: Hydraulx

На слушаниях о международном насилии в отношении женщин в Палате представителей США, 2009 год. Кидман выступила как посол доброй воли ООН и призвала американских законодателей поддержать международные меры по защите женщин

На слушаниях о международном насилии в отношении женщин в Палате представителей США, 2009 год. Кидман выступила как посол доброй воли ООН и призвала американских законодателей поддержать международные меры по защите женщин

Фото: Yuri Gripas / Reuters

С актером, режиссером и продюсером Тимом Ротом на открытии Каннского кинофестиваля на премьере фильма «Принцесса Монако» (2014). Кидман сыграла актрису и княгиню Грейс Келли, Рот — ее мужа, князя Монако Ренье III

С актером, режиссером и продюсером Тимом Ротом на открытии Каннского кинофестиваля на премьере фильма «Принцесса Монако» (2014). Кидман сыграла актрису и княгиню Грейс Келли, Рот — ее мужа, князя Монако Ренье III

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

С кантри-певцом Китом Урбаном перед показом фильма «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. На фестивале были представлены сразу четыре проекта с участием Кидман

С кантри-певцом Китом Урбаном перед показом фильма «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. На фестивале были представлены сразу четыре проекта с участием Кидман

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На мастер-классе кинофестиваля в Таормине, 2019 год. Кидман стала почетной гостьей смотра и получила премию Taormina Arte Award за вклад в кинематограф

На мастер-классе кинофестиваля в Таормине, 2019 год. Кидман стала почетной гостьей смотра и получила премию Taormina Arte Award за вклад в кинематограф

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

На фотосессии к фильму Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. Кидман сыграла жену кардиохирурга, семья которого оказывается во власти загадочного подростка. Лантимос получил приз фестиваля за лучший сценарий

На фотосессии к фильму Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. Кидман сыграла жену кардиохирурга, семья которого оказывается во власти загадочного подростка. Лантимос получил приз фестиваля за лучший сценарий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На вручении «Оскара», где Кидман была номинирована за роль американской телезвезды Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо» (2021). Это выдвижение стало для Кидман пятым в карьере

На вручении «Оскара», где Кидман была номинирована за роль американской телезвезды Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо» (2021). Это выдвижение стало для Кидман пятым в карьере

Фото: Robyn Beck / AFP

Николь Кидман раздает автографы перед вручением премии Гильдии актеров США, куда была номинирована за роль телеведущей Гретхен Карлсон в фильме «Скандал» (2019). Ее героиня одной из первых публично обвинила руководителя Fox News Роджера Айлза в сексуальных домогательствах

Николь Кидман раздает автографы перед вручением премии Гильдии актеров США, куда была номинирована за роль телеведущей Гретхен Карлсон в фильме «Скандал» (2019). Ее героиня одной из первых публично обвинила руководителя Fox News Роджера Айлза в сексуальных домогательствах

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

На фестивале кантри-музыки CMA Fest в Нэшвилле, 2022 год. Город на протяжении многих лет оставался главным семейным домом Кидман и Кита Урбана; там родились их дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет

На фестивале кантри-музыки CMA Fest в Нэшвилле, 2022 год. Город на протяжении многих лет оставался главным семейным домом Кидман и Кита Урбана; там родились их дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет

Фото: Amy Harris / Invision / AP

С Китом Урбаном на балу Met Gala, 2023 год. Кидман вновь надела созданное Карлом Лагерфельдом платье Chanel, в котором почти двумя десятилетиями ранее снималась в рекламе Chanel No. 5

С Китом Урбаном на балу Met Gala, 2023 год. Кидман вновь надела созданное Карлом Лагерфельдом платье Chanel, в котором почти двумя десятилетиями ранее снималась в рекламе Chanel No. 5

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

С дочерьми — моделью Сандэй Роуз (слева) и ее младшей сестрой Фэйт Маргарет — на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, 2025 год. Выход состоялся через несколько дней после подачи Кидман заявления о разводе с Китом Урбаном; три месяца спустя их 19-летний брак был официально расторгнут. В день показа актриса также стала новым амбассадором Chanel

С дочерьми — моделью Сандэй Роуз (слева) и ее младшей сестрой Фэйт Маргарет — на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, 2025 год. Выход состоялся через несколько дней после подачи Кидман заявления о разводе с Китом Урбаном; три месяца спустя их 19-летний брак был официально расторгнут. В день показа актриса также стала новым амбассадором Chanel

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

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Николь Кидман в роли Рэй Ингрэм в триллере Филлипа Нойса «Мертвый штиль» (1989). Работа стала международным прорывом актрисы: после нее Кидман заметили в Голливуде и пригласили в фильм «Дни грома» (1990)

Фото: Mary Evans Picture Library / EAST NEWS

В роли Катрины Стэнтон в мини-сериале «Бангкок Хилтон» (1989). История австралийки, приговоренной к смертной казни за контрабанду наркотиков, наряду с «Мертвым штилем» закрепила за Кидман статус одной из главных молодых актрис Австралии

Фото: Kennedy Miller Productions

С актером Томом Крузом и принцессой Уэльской Дианой на благотворительной премьере фильма «Далеко-далеко» (1992) в Лондоне. Кидман и Круз познакомились на съемках «Дней грома» (1990), вскоре поженились и усыновили двоих детей — Изабеллу и Коннора

Фото: Martin Cleaver / AP

На мужском финале Уимблдона, 1999 год. В том же году вышел психологический триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999) — последний совместный фильм Кидман и ее тогдашнего мужа Тома Круза

Фото: Reuters

С актером Иэном Гленом в бродвейской постановке «Голубая комната», 1998 год. Каждый из исполнителей сыграл по пять персонажей в десяти связанных между собой историях. Спектакль стал одной из самых обсуждаемых театральных работ сезона и принес Кидман номинацию на премию Лоренса Оливье

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

С актером Томом Крузом в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999). Работа над картиной растянулась более чем на год, а ее премьера состоялась уже после смерти режиссера

Фото: Pole Star

В роли певицы и куртизанки Сатин в мюзикле База Лурмана «Мулен Руж!» (2001). Кидман самостоятельно исполнила вокальные партии, получила первую в карьере номинацию на «Оскар» и завоевала «Золотой глобус»

Фото: Angel Studios

С актером Эдриеном Броуди за кулисами вручения «Оскара». Броуди победил благодаря роли в фильме «Пианист» (2002), Кидман — за образ писательницы Вирджинии Вулф в драме «Часы» (2002). Она стала первой австралийской актрисой, получившей «Оскар» за главную роль

Фото: Andy Clark / Reuters

На пресс-конференции фильма «Часы» (2002) на Берлинском кинофестивале. За эту картину Николь Кидман, Мерил Стрип и Джулианна Мур разделили «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль

Фото: Sven Kaestner / AP

В 2003 году актриса получила свою звезду на голливудской «Аллее славы». Именной знак Кидман установили спустя почти 20 лет после ее дебюта в австралийском кино

Фото: Adrees Latif / Reuters

С актерами Ричардом Роксбургом (слева) и Юэном Макгрегором на пресс-конференции фильма «Мулен Руж!» (2001) в Каннах. Мюзикл База Лурмана открыл фестиваль и позднее получил восемь номинаций на «Оскар»

Фото: Reuters

С модельером Карлом Лагерфельдом на показе коллекции Chanel в Париже, 2004 год. Лагерфельд создал для Кидман платье из розового шелкового тюля, украшенное перьями и тысячами кристаллов, в котором она появилась в рекламной кампании Chanel No. 5

Фото: BENAINOUS / ROSSI / Gamma-Rapho / Getty Images

Николь Кидман в машине по пути на свадьбу с кантри-певцом Китом Урбаном, 2006 год. Кидман и Урбан познакомились годом ранее, в браке у них родились дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет

Фото: Rob Griffith / AP

В роли беглянки Грейс в фильме Ларса фон Триера «Догвилль» (2003). Декорации картины представляли собой почти пустую сцену, где стены, улицы и предметы были обозначены линиями и надписями на полу

Фото: IFC Films

В роли телеведущей Джоанны Эберхарт в комедии «Степфордские жены» (2004). Картина стала новой экранизацией романа Айры Левина о городе, где независимых женщин превращают в образцовых и покорных домохозяек

Фото: Paramount Pictures

В роли английской аристократки Сары Эшли в драме База Лурмана «Австралия» (2008). Фильм вновь объединил Кидман с режиссером «Мулен Руж!» и стал одним из самых масштабных австралийских кинопроектов своего времени

Фото: Hydraulx

На слушаниях о международном насилии в отношении женщин в Палате представителей США, 2009 год. Кидман выступила как посол доброй воли ООН и призвала американских законодателей поддержать международные меры по защите женщин

Фото: Yuri Gripas / Reuters

С актером, режиссером и продюсером Тимом Ротом на открытии Каннского кинофестиваля на премьере фильма «Принцесса Монако» (2014). Кидман сыграла актрису и княгиню Грейс Келли, Рот — ее мужа, князя Монако Ренье III

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

С кантри-певцом Китом Урбаном перед показом фильма «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. На фестивале были представлены сразу четыре проекта с участием Кидман

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На мастер-классе кинофестиваля в Таормине, 2019 год. Кидман стала почетной гостьей смотра и получила премию Taormina Arte Award за вклад в кинематограф

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

На фотосессии к фильму Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. Кидман сыграла жену кардиохирурга, семья которого оказывается во власти загадочного подростка. Лантимос получил приз фестиваля за лучший сценарий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На вручении «Оскара», где Кидман была номинирована за роль американской телезвезды Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо» (2021). Это выдвижение стало для Кидман пятым в карьере

Фото: Robyn Beck / AFP

Николь Кидман раздает автографы перед вручением премии Гильдии актеров США, куда была номинирована за роль телеведущей Гретхен Карлсон в фильме «Скандал» (2019). Ее героиня одной из первых публично обвинила руководителя Fox News Роджера Айлза в сексуальных домогательствах

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

На фестивале кантри-музыки CMA Fest в Нэшвилле, 2022 год. Город на протяжении многих лет оставался главным семейным домом Кидман и Кита Урбана; там родились их дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет

Фото: Amy Harris / Invision / AP

С Китом Урбаном на балу Met Gala, 2023 год. Кидман вновь надела созданное Карлом Лагерфельдом платье Chanel, в котором почти двумя десятилетиями ранее снималась в рекламе Chanel No. 5

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

С дочерьми — моделью Сандэй Роуз (слева) и ее младшей сестрой Фэйт Маргарет — на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, 2025 год. Выход состоялся через несколько дней после подачи Кидман заявления о разводе с Китом Урбаном; три месяца спустя их 19-летний брак был официально расторгнут. В день показа актриса также стала новым амбассадором Chanel

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Показы

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