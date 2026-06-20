«Я стараюсь никогда не подчиняться страху»

С дочерьми — моделью Сандэй Роуз (слева) и ее младшей сестрой Фэйт Маргарет — на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, 2025 год. Выход состоялся через несколько дней после подачи Кидман заявления о разводе с Китом Урбаном; три месяца спустя их 19-летний брак был официально расторгнут. В день показа актриса также стала новым амбассадором Chanel

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images