«Я стараюсь никогда не подчиняться страху»
Николь Кидман исполнилось 59 лет
20 июня 1967 года в Гонолулу родилась Николь Кидман — австралийская актриса и продюсер, обладательница «Оскара», BAFTA, шести «Золотых глобусов», двух премий «Эмми» и Кубка Вольпи. Она стала первой австралийской актрисой, удостоенной «Оскара» за главную роль, и первым представителем Австралии, получившим премию Американского института кино за вклад в кинематограф. Главные роли, награды и люди в жизни Николь Кидман — в фотогалерее Weekend.
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