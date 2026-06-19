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Аватар большого успеха

Зои Салдане исполнилось 48 лет

19 июня 1978 года в Пассаике в США родилась Зои Салдана. Серьезно занимавшаяся балетом, актриса стала звездой «Аватара», «Стартрека» и киновселенной Marvel, получила «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и приз Каннского кинофестиваля за «Эмилию Перес». В 2026 году она возглавила рейтинг самых кассовых актеров в истории — фильмы с ее участием собрали более $15,4 млрд. Путь Зои Салданы от танцевальной школы до мировых рекордов — в фотогалерее Weekend.
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«Я гордая дочь родителей-иммигрантов, у которых были мечты, достоинство и трудолюбивые руки»&lt;br> На фото: Зои Салдана на премьере криминальной драмы «Гавань» (2004) в Лос-Анджелесе

«Я гордая дочь родителей-иммигрантов, у которых были мечты, достоинство и трудолюбивые руки»
На фото: Зои Салдана на премьере криминальной драмы «Гавань» (2004) в Лос-Анджелесе

Фото: Chris Pizzello / AP

На премьере фильма «Гавань» (2004). Зои Ядира Салдана Назарио родилась в семье выходцев из Доминиканской республики и Пуэрто-Рико. После гибели отца она переехала с сестрами в Доминиканскую Республику, где начала серьезно заниматься балетом. Вернувшись в Нью-Йорк, Салдана выбрала театр, а затем получила первую телевизионную роль в сериале «Закон и порядок»

На премьере фильма «Гавань» (2004). Зои Ядира Салдана Назарио родилась в семье выходцев из Доминиканской республики и Пуэрто-Рико. После гибели отца она переехала с сестрами в Доминиканскую Республику, где начала серьезно заниматься балетом. Вернувшись в Нью-Йорк, Салдана выбрала театр, а затем получила первую телевизионную роль в сериале «Закон и порядок»

Фото: Chris Pizzello / AP

Зои Салдана раздает автографы на немецкой премьере «Звездного пути» (2009) в Берлине. Роль офицера связи Нийоты Ухуры стала одним из двух ее больших прорывов того сезона. Картина собрала в мире около $386 млн и стала первым фильмом франшизы, получившим «Оскар» — за грим

Зои Салдана раздает автографы на немецкой премьере «Звездного пути» (2009) в Берлине. Роль офицера связи Нийоты Ухуры стала одним из двух ее больших прорывов того сезона. Картина собрала в мире около $386 млн и стала первым фильмом франшизы, получившим «Оскар» — за грим

Фото: Gero Breloer / AP

На немецкой премьере «Звездного пути» (2009). Перед съемками Салдана встретилась с актрисой Нишель Николс, игравшей Ухуру в оригинальном телесериале. Та поддержала выбор преемницы и посоветовала ей сохранить силу и уверенность героини

На немецкой премьере «Звездного пути» (2009). Перед съемками Салдана встретилась с актрисой Нишель Николс, игравшей Ухуру в оригинальном телесериале. Та поддержала выбор преемницы и посоветовала ей сохранить силу и уверенность героини

Фото: Gero Breloer / AP

С актрисой Сигурни Уивер (слева) на открытии Токийского кинофестиваля и презентации «Аватара» (2009). Салдана сыграла героиню Нейтири при помощи технологии захвата движения. Картина собрала около $2,92 млрд и получила три «Оскара»

С актрисой Сигурни Уивер (слева) на открытии Токийского кинофестиваля и презентации «Аватара» (2009). Салдана сыграла героиню Нейтири при помощи технологии захвата движения. Картина собрала около $2,92 млрд и получила три «Оскара»

Фото: Koji Sasahara / AP

На фотосессии в Лос-Анджелесе, 2009 год. В тот год Салдана превратилась в звезду мирового масштаба: почти одновременно она стала Ухурой и Нейтири — героинями двух крупных фантастических вселенных

На фотосессии в Лос-Анджелесе, 2009 год. В тот год Салдана превратилась в звезду мирового масштаба: почти одновременно она стала Ухурой и Нейтири — героинями двух крупных фантастических вселенных

Фото: Chris Carlson / AP

С режиссером Джеймсом Кэмероном (в центре) и актером Сэмом Уортингтоном на вручении премии Гильдии режиссеров США, 2010 год. Кэмерон был номинирован за «Аватар», однако награда досталась Кэтрин Бигелоу. Салдана позднее называла работу с технологией захвата движения одной из самых свободных форм актерского искусства

С режиссером Джеймсом Кэмероном (в центре) и актером Сэмом Уортингтоном на вручении премии Гильдии режиссеров США, 2010 год. Кэмерон был номинирован за «Аватар», однако награда досталась Кэтрин Бигелоу. Салдана позднее называла работу с технологией захвата движения одной из самых свободных форм актерского искусства

Фото: Dan Steinberg / AP

С режиссером и сценаристом Джей Джей Абрамсом на премьере фильма «Стартрек: Возмездие» (2013) в Лос-Анджелесе. Салдана вновь сыграла Ухуру, а картина стала самым кассовым фильмом франшизы, заработав в мире более $467 млн

С режиссером и сценаристом Джей Джей Абрамсом на премьере фильма «Стартрек: Возмездие» (2013) в Лос-Анджелесе. Салдана вновь сыграла Ухуру, а картина стала самым кассовым фильмом франшизы, заработав в мире более $467 млн

Фото: Eric Charbonneau / Invision / AP

С французской актрисой Кароль Буке (справа) на съемках мини-сериала «Ребенок Розмари» (2014) в пригороде Парижа. Салдана сыграла главную роль и выступила одним из продюсеров новой экранизации романа Айры Левина

С французской актрисой Кароль Буке (справа) на съемках мини-сериала «Ребенок Розмари» (2014) в пригороде Парижа. Салдана сыграла главную роль и выступила одним из продюсеров новой экранизации романа Айры Левина

Фото: Christophe Ena / AP

С мужем, итальянским художником Марко Перего, на экологическом благотворительном мероприятии Grades of Green Verte, 2014 год. Они поженились годом ранее. Пара воспитывает троих сыновей

С мужем, итальянским художником Марко Перего, на экологическом благотворительном мероприятии Grades of Green Verte, 2014 год. Они поженились годом ранее. Пара воспитывает троих сыновей

Фото: John Shearer / Invision for MBS Media Campus / AP

На премьере анимационного фильма «Книга жизни» (2014) в Лос-Анджелесе. Салдана озвучила Марию — самостоятельную и решительную героиню, за любовь которой соперничают персонажи актеров Диего Луны и Ченнинга Татума

На премьере анимационного фильма «Книга жизни» (2014) в Лос-Анджелесе. Салдана озвучила Марию — самостоятельную и решительную героиню, за любовь которой соперничают персонажи актеров Диего Луны и Ченнинга Татума

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Twentieth Century Fox / AP

На премьере «Книги жизни» (2014). В этот период Салдана ожидала близнецов: сыновья Сай и Боуи родились спустя полтора месяца. Позднее в семье появился третий сын — Зен

На премьере «Книги жизни» (2014). В этот период Салдана ожидала близнецов: сыновья Сай и Боуи родились спустя полтора месяца. Позднее в семье появился третий сын — Зен

Фото: Paul A. Hebert / Invision / AP

За кулисами вручения премии «Оскар», 2015 год. Салдана вошла в число приглашенных вручать награды и появилась на публике менее чем через три месяца после рождения близнецов

За кулисами вручения премии «Оскар», 2015 год. Салдана вошла в число приглашенных вручать награды и появилась на публике менее чем через три месяца после рождения близнецов

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

С мужем, художником Марко Перего-Салданой, на матче НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Вашингтон Уизардс», 2015 год. После свадьбы Марко взял фамилию жены, а актриса стала использовать двойную фамилию Салдана-Перего

С мужем, художником Марко Перего-Салданой, на матче НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Вашингтон Уизардс», 2015 год. После свадьбы Марко взял фамилию жены, а актриса стала использовать двойную фамилию Салдана-Перего

Фото: Danny Moloshok / AP

С актером и комиком Джеффом Гарлином (слева) и режиссером Джей Джей Абрамсом на специальном показе «Стражей Галактики. Часть 2» (2017) в Нью-Йорке. Салдана вернулась к роли Гаморы, а фильм собрал в мировом прокате почти $864 млн

С актером и комиком Джеффом Гарлином (слева) и режиссером Джей Джей Абрамсом на специальном показе «Стражей Галактики. Часть 2» (2017) в Нью-Йорке. Салдана вернулась к роли Гаморы, а фильм собрал в мировом прокате почти $864 млн

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

На встрече с прессой после получения «Золотого глобуса» за роль второго плана в фильме «Эмилия Перес» (2024). Награда стала частью победного сезона Салданы: за роль адвоката Риты Моры она также получила премии BAFTA и Гильдии киноактеров США, а затем первый «Оскар»

На встрече с прессой после получения «Золотого глобуса» за роль второго плана в фильме «Эмилия Перес» (2024). Награда стала частью победного сезона Салданы: за роль адвоката Риты Моры она также получила премии BAFTA и Гильдии киноактеров США, а затем первый «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / AP

С актерами Эдриеном Броуди (слева), Майки Мэдисон и Кираном Калкиным после вручения «Оскара» за роли в картинах «Бруталист», «Анора», «Эмилия Перес» и «Настоящая боль» (2024). Салдана победила в категории «Лучшая женская роль второго плана» и стала первой американкой доминиканского происхождения, удостоенной награды киноакадемии

С актерами Эдриеном Броуди (слева), Майки Мэдисон и Кираном Калкиным после вручения «Оскара» за роли в картинах «Бруталист», «Анора», «Эмилия Перес» и «Настоящая боль» (2024). Салдана победила в категории «Лучшая женская роль второго плана» и стала первой американкой доминиканского происхождения, удостоенной награды киноакадемии

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

На закрытии Каннского кинофестиваля, 2026 год. К этому моменту она уже возглавляла рейтинг самых кассовых актеров в истории: суммарные сборы картин с ее участием превысили $15,4 млрд

На закрытии Каннского кинофестиваля, 2026 год. К этому моменту она уже возглавляла рейтинг самых кассовых актеров в истории: суммарные сборы картин с ее участием превысили $15,4 млрд

Фото: Andreea Alexandru / AP

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«Я гордая дочь родителей-иммигрантов, у которых были мечты, достоинство и трудолюбивые руки»
На фото: Зои Салдана на премьере криминальной драмы «Гавань» (2004) в Лос-Анджелесе

Фото: Chris Pizzello / AP

На премьере фильма «Гавань» (2004). Зои Ядира Салдана Назарио родилась в семье выходцев из Доминиканской республики и Пуэрто-Рико. После гибели отца она переехала с сестрами в Доминиканскую Республику, где начала серьезно заниматься балетом. Вернувшись в Нью-Йорк, Салдана выбрала театр, а затем получила первую телевизионную роль в сериале «Закон и порядок»

Фото: Chris Pizzello / AP

Зои Салдана раздает автографы на немецкой премьере «Звездного пути» (2009) в Берлине. Роль офицера связи Нийоты Ухуры стала одним из двух ее больших прорывов того сезона. Картина собрала в мире около $386 млн и стала первым фильмом франшизы, получившим «Оскар» — за грим

Фото: Gero Breloer / AP

На немецкой премьере «Звездного пути» (2009). Перед съемками Салдана встретилась с актрисой Нишель Николс, игравшей Ухуру в оригинальном телесериале. Та поддержала выбор преемницы и посоветовала ей сохранить силу и уверенность героини

Фото: Gero Breloer / AP

С актрисой Сигурни Уивер (слева) на открытии Токийского кинофестиваля и презентации «Аватара» (2009). Салдана сыграла героиню Нейтири при помощи технологии захвата движения. Картина собрала около $2,92 млрд и получила три «Оскара»

Фото: Koji Sasahara / AP

На фотосессии в Лос-Анджелесе, 2009 год. В тот год Салдана превратилась в звезду мирового масштаба: почти одновременно она стала Ухурой и Нейтири — героинями двух крупных фантастических вселенных

Фото: Chris Carlson / AP

С режиссером Джеймсом Кэмероном (в центре) и актером Сэмом Уортингтоном на вручении премии Гильдии режиссеров США, 2010 год. Кэмерон был номинирован за «Аватар», однако награда досталась Кэтрин Бигелоу. Салдана позднее называла работу с технологией захвата движения одной из самых свободных форм актерского искусства

Фото: Dan Steinberg / AP

С режиссером и сценаристом Джей Джей Абрамсом на премьере фильма «Стартрек: Возмездие» (2013) в Лос-Анджелесе. Салдана вновь сыграла Ухуру, а картина стала самым кассовым фильмом франшизы, заработав в мире более $467 млн

Фото: Eric Charbonneau / Invision / AP

С французской актрисой Кароль Буке (справа) на съемках мини-сериала «Ребенок Розмари» (2014) в пригороде Парижа. Салдана сыграла главную роль и выступила одним из продюсеров новой экранизации романа Айры Левина

Фото: Christophe Ena / AP

С мужем, итальянским художником Марко Перего, на экологическом благотворительном мероприятии Grades of Green Verte, 2014 год. Они поженились годом ранее. Пара воспитывает троих сыновей

Фото: John Shearer / Invision for MBS Media Campus / AP

На премьере анимационного фильма «Книга жизни» (2014) в Лос-Анджелесе. Салдана озвучила Марию — самостоятельную и решительную героиню, за любовь которой соперничают персонажи актеров Диего Луны и Ченнинга Татума

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Twentieth Century Fox / AP

На премьере «Книги жизни» (2014). В этот период Салдана ожидала близнецов: сыновья Сай и Боуи родились спустя полтора месяца. Позднее в семье появился третий сын — Зен

Фото: Paul A. Hebert / Invision / AP

За кулисами вручения премии «Оскар», 2015 год. Салдана вошла в число приглашенных вручать награды и появилась на публике менее чем через три месяца после рождения близнецов

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

С мужем, художником Марко Перего-Салданой, на матче НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Вашингтон Уизардс», 2015 год. После свадьбы Марко взял фамилию жены, а актриса стала использовать двойную фамилию Салдана-Перего

Фото: Danny Moloshok / AP

С актером и комиком Джеффом Гарлином (слева) и режиссером Джей Джей Абрамсом на специальном показе «Стражей Галактики. Часть 2» (2017) в Нью-Йорке. Салдана вернулась к роли Гаморы, а фильм собрал в мировом прокате почти $864 млн

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

На встрече с прессой после получения «Золотого глобуса» за роль второго плана в фильме «Эмилия Перес» (2024). Награда стала частью победного сезона Салданы: за роль адвоката Риты Моры она также получила премии BAFTA и Гильдии киноактеров США, а затем первый «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / AP

С актерами Эдриеном Броуди (слева), Майки Мэдисон и Кираном Калкиным после вручения «Оскара» за роли в картинах «Бруталист», «Анора», «Эмилия Перес» и «Настоящая боль» (2024). Салдана победила в категории «Лучшая женская роль второго плана» и стала первой американкой доминиканского происхождения, удостоенной награды киноакадемии

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

На закрытии Каннского кинофестиваля, 2026 год. К этому моменту она уже возглавляла рейтинг самых кассовых актеров в истории: суммарные сборы картин с ее участием превысили $15,4 млрд

Фото: Andreea Alexandru / AP

Показы

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