19.06.2026, 09:31

Аватар большого успеха Зои Салдане исполнилось 48 лет

19 июня 1978 года в Пассаике в США родилась Зои Салдана. Серьезно занимавшаяся балетом, актриса стала звездой «Аватара», «Стартрека» и киновселенной Marvel, получила «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и приз Каннского кинофестиваля за «Эмилию Перес». В 2026 году она возглавила рейтинг самых кассовых актеров в истории — фильмы с ее участием собрали более $15,4 млрд. Путь Зои Салданы от танцевальной школы до мировых рекордов — в фотогалерее Weekend.