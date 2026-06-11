Доктор с тростью и гармошкой

С актрисой Джоэли Ричардсон на премьере фильма «Все возможно, детка» (2000) в Лондоне. К этому времени Лори уже снялся в картинах «Разум и чувства», «101 далматинец» и «Стюарт Литтл», а также выпустил шпионский роман «Торговец пушками». С 1989 года актер женат на театральном администраторе Джо Грин, у пары трое детей

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