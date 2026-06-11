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Доктор с тростью и гармошкой

Хью Лори исполнилось 67 лет

11 июня 1959 года в Оксфорде родился Хью Лори — британский актер, комик, музыкант и писатель, трехкратный лауреат «Золотого глобуса», обладатель двух премий Гильдии киноактеров США и командор ордена Британской империи. Всемирную известность ему принесла роль язвительного врача-диагноста Грегори Хауса, однако задолго до нее Лори стал звездой британской комедии, а позднее добился успеха как блюзовый исполнитель. Яркие кадры из жизни актера — в фотогалерее Weekend.
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Хью Лори раздает автографы после открытия именной звезды на голливудской «Аллее славы», 2016 год. «Мне 57, и всю жизнь мне необычайно везло»,— признался актер, добавив, что постоянно ждет падения рояля, который восстановит мировое равновесие

Хью Лори раздает автографы после открытия именной звезды на голливудской «Аллее славы», 2016 год. «Мне 57, и всю жизнь мне необычайно везло»,— признался актер, добавив, что постоянно ждет падения рояля, который восстановит мировое равновесие

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Хью Лори в роли Берти Вустера в сериале «Дживс и Вустер» (1990–1993). Актер родился в Оксфорде в семье врача Рэна Лори — олимпийского чемпиона по академической гребле. Хью также всерьез занимался этим видом спорта, однако болезнь вынудила его оставить университетскую команду и привела в комедийный клуб Cambridge Footlights

Хью Лори в роли Берти Вустера в сериале «Дживс и Вустер» (1990–1993). Актер родился в Оксфорде в семье врача Рэна Лори — олимпийского чемпиона по академической гребле. Хью также всерьез занимался этим видом спорта, однако болезнь вынудила его оставить университетскую команду и привела в комедийный клуб Cambridge Footlights

Фото: Global Film

С актером Стивеном Фраем в сериале «Дживс и Вустер» (1990–1993). С будущим многолетним партнером Лори познакомила актриса Эмма Томпсон. Вместе они участвовали в «Черной Гадюке», написали и сыграли 26 выпусков «Шоу Фрая и Лори», а затем воплотили на экране героев книг Пелама Гренвилла Вудхауса

С актером Стивеном Фраем в сериале «Дживс и Вустер» (1990–1993). С будущим многолетним партнером Лори познакомила актриса Эмма Томпсон. Вместе они участвовали в «Черной Гадюке», написали и сыграли 26 выпусков «Шоу Фрая и Лори», а затем воплотили на экране героев книг Пелама Гренвилла Вудхауса

Фото: Carnival Films, Granada Television

С актрисой Джоэли Ричардсон на премьере фильма «Все возможно, детка» (2000) в Лондоне. К этому времени Лори уже снялся в картинах «Разум и чувства», «101 далматинец» и «Стюарт Литтл», а также выпустил шпионский роман «Торговец пушками». С 1989 года актер женат на театральном администраторе Джо Грин, у пары трое детей

С актрисой Джоэли Ричардсон на премьере фильма «Все возможно, детка» (2000) в Лондоне. К этому времени Лори уже снялся в картинах «Разум и чувства», «101 далматинец» и «Стюарт Литтл», а также выпустил шпионский роман «Торговец пушками». С 1989 года актер женат на театральном администраторе Джо Грин, у пары трое детей

Фото: STR New / Reuters

Хью Лори в роли Грегори Хауса в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). Пробу на главную роль актер записал в ванной гостиничного номера в Намибии, где находился на съемках другого фильма. Его американский акцент оказался настолько убедительным, что режиссер пилотного эпизода Брайан Сингер первоначально не понял, что Лори — британец

Хью Лори в роли Грегори Хауса в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). Пробу на главную роль актер записал в ванной гостиничного номера в Намибии, где находился на съемках другого фильма. Его американский акцент оказался настолько убедительным, что режиссер пилотного эпизода Брайан Сингер первоначально не понял, что Лори — британец

Фото: HBO

Кадр из сериала «Доктор Хаус» (2004–2012). Любовь Грегори Хауса к мощным мотоциклам совпадала с увлечением самого Лори: актер много лет предпочитал передвигаться по Лос-Анджелесу на двух колесах

Кадр из сериала «Доктор Хаус» (2004–2012). Любовь Грегори Хауса к мощным мотоциклам совпадала с увлечением самого Лори: актер много лет предпочитал передвигаться по Лос-Анджелесу на двух колесах

Фото: Twentieth Television

Хью Лори получает награду Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драматическом сериале, 2005 год. Это была одна из первых крупных американских премий актера за роль доктора Хауса. Год спустя критики вновь признали его лучшим драматическим исполнителем

Хью Лори получает награду Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драматическом сериале, 2005 год. Это была одна из первых крупных американских премий актера за роль доктора Хауса. Год спустя критики вновь признали его лучшим драматическим исполнителем

Фото: Lee Celano / Reuters

Хью Лори с «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, 2006 год. Год спустя он снова получил эту награду. Всего за карьеру Лори получил три «Золотых глобуса»

Хью Лори с «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, 2006 год. Год спустя он снова получил эту награду. Всего за карьеру Лори получил три «Золотых глобуса»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Хью Лори в образе Грегори Хауса на обложке журнала TV Guide, 2006 год. Роль сделала британского комика международной звездой. Американский акцент Лори звучал так естественно, что некоторые зрители принимали его настоящий английский выговор за шутку

Хью Лори в образе Грегори Хауса на обложке журнала TV Guide, 2006 год. Роль сделала британского комика международной звездой. Американский акцент Лори звучал так естественно, что некоторые зрители принимали его настоящий английский выговор за шутку

Фото: TV Guide / Courtesy Everett Collection / East News

Актер Хью Лори с актрисами Лизой Эдельштейн (слева) и Дженнифер Моррисон на встрече с телевизионными критиками в Беверли-Хиллз, 2007 год. Эдельштейн играла руководителя больницы Лизу Кадди, а Моррисон — врача Эллисон Кэмерон

Актер Хью Лори с актрисами Лизой Эдельштейн (слева) и Дженнифер Моррисон на встрече с телевизионными критиками в Беверли-Хиллз, 2007 год. Эдельштейн играла руководителя больницы Лизу Кадди, а Моррисон — врача Эллисон Кэмерон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хью Лори разрезает гигантским скальпелем торт в честь выхода сотого эпизода «Доктора Хауса», 2008 год. Всего было выпущено 177 серий проекта

Хью Лори разрезает гигантским скальпелем торт в честь выхода сотого эпизода «Доктора Хауса», 2008 год. Всего было выпущено 177 серий проекта

Фото: Fred Prouser / Reuters

Хью Лори в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). На пике популярности актер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как исполнитель главной роли, привлекший к экранам наибольшее количество зрителей в истории. За образ Хауса он шесть раз номинировался на «Эмми», но ни разу не получил награду

Хью Лори в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). На пике популярности актер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как исполнитель главной роли, привлекший к экранам наибольшее количество зрителей в истории. За образ Хауса он шесть раз номинировался на «Эмми», но ни разу не получил награду

Фото: Bad Hat Harry Productions

Актер и музыкант Хью Лори на концерте во дворце «Украина» в Киеве, 2012 год. Его дебютная блюзовая пластинка Let Them Talk поднялась на второе место британского альбомного чарта, возглавила рейтинг джазовых и блюзовых записей и разошлась в Великобритании тиражом свыше 192 тыс. экземпляров

Актер и музыкант Хью Лори на концерте во дворце «Украина» в Киеве, 2012 год. Его дебютная блюзовая пластинка Let Them Talk поднялась на второе место британского альбомного чарта, возглавила рейтинг джазовых и блюзовых записей и разошлась в Великобритании тиражом свыше 192 тыс. экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий

Хью Лори на сольном концерте в парке «Сокольники» в Москве, 2012 год. Музыкой он занимается с детства: играет на фортепиано, гитаре, ударных, губной гармонике и саксофоне. Его выступления сочетали новоорлеанский блюз, джаз, госпел и традиционный ритм-н-блюз

Хью Лори на сольном концерте в парке «Сокольники» в Москве, 2012 год. Музыкой он занимается с детства: играет на фортепиано, гитаре, ударных, губной гармонике и саксофоне. Его выступления сочетали новоорлеанский блюз, джаз, госпел и традиционный ритм-н-блюз

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Хью Лори в образе короля парада «Бахус» на празднике Марди Гра в Новом Орлеане, 2014 год. Актер бросал зрителям памятные дублоны со своим портретом. Новому Орлеану он посвятил дебютный альбом и музыкальный документальный фильм Let Them Talk

Хью Лори в образе короля парада «Бахус» на празднике Марди Гра в Новом Орлеане, 2014 год. Актер бросал зрителям памятные дублоны со своим портретом. Новому Орлеану он посвятил дебютный альбом и музыкальный документальный фильм Let Them Talk

Фото: PacificCoastNews / East News

С актером Джорджем Клуни на презентации фильма «Земля будущего» (2015) на фестивале New York Comic Con. Клуни сыграл разочаровавшегося изобретателя Фрэнка Уокера, а Лори — его противника, губернатора футуристического города Дэвида Никса

С актером Джорджем Клуни на презентации фильма «Земля будущего» (2015) на фестивале New York Comic Con. Клуни сыграл разочаровавшегося изобретателя Фрэнка Уокера, а Лори — его противника, губернатора футуристического города Дэвида Никса

Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

С актером Томом Хиддлстоном на вечеринке телеканала AMC, посвященной премии «Эмми», после выхода мини-сериала «Ночной администратор» (2016). Хиддлстон сыграл агента Джонатана Пайна, внедрившегося в окружение торговца оружием Ричарда Ропера в исполнении Лори

С актером Томом Хиддлстоном на вечеринке телеканала AMC, посвященной премии «Эмми», после выхода мини-сериала «Ночной администратор» (2016). Хиддлстон сыграл агента Джонатана Пайна, внедрившегося в окружение торговца оружием Ричарда Ропера в исполнении Лори

Фото: Mike Windle / Getty Images

Хью Лори получает свою звезду на голливудской «Аллее славы», 2016 год. На мероприятии актера поддержали его друг и многолетний партнер Стивен Фрай, актриса Дайан Фарр и создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор

Хью Лори получает свою звезду на голливудской «Аллее славы», 2016 год. На мероприятии актера поддержали его друг и многолетний партнер Стивен Фрай, актриса Дайан Фарр и создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Хью Лори в роли торговца оружием Ричарда Ропера в мини-сериале «Ночной администратор» (2016). За образ обаятельного и безжалостного антагониста актер получил третий «Золотой глобус» — на этот раз за лучшую мужскую роль второго плана

Хью Лори в роли торговца оружием Ричарда Ропера в мини-сериале «Ночной администратор» (2016). За образ обаятельного и безжалостного антагониста актер получил третий «Золотой глобус» — на этот раз за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: American Movie Classics

Хью Лори на съемках сцены спасения на пляже в Малибу для сериала «Шанс» (2016–2017). После Грегори Хауса актер вновь сыграл врача — судебного нейропсихиатра Элдона Шанса, который оказывается втянут в историю с насилием, коррупцией и раздвоением личности

Хью Лори на съемках сцены спасения на пляже в Малибу для сериала «Шанс» (2016–2017). После Грегори Хауса актер вновь сыграл врача — судебного нейропсихиатра Элдона Шанса, который оказывается втянут в историю с насилием, коррупцией и раздвоением личности

Фото: PacificCoastNews / East News

Актеры Стивен Фрай (слева) и Хью Лори выступают на благотворительном вечере SeriousFun в Лондоне, 2018 год. Партнеры вновь представили совместный комедийный номер. В том же году Лори получил звание командора ордена Британской империи за заслуги перед драматическим искусством

Актеры Стивен Фрай (слева) и Хью Лори выступают на благотворительном вечере SeriousFun в Лондоне, 2018 год. Партнеры вновь представили совместный комедийный номер. В том же году Лори получил звание командора ордена Британской империи за заслуги перед драматическим искусством

Фото: Mike Marsland / Mike Marsland / Getty Images

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Хью Лори раздает автографы после открытия именной звезды на голливудской «Аллее славы», 2016 год. «Мне 57, и всю жизнь мне необычайно везло»,— признался актер, добавив, что постоянно ждет падения рояля, который восстановит мировое равновесие

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Хью Лори в роли Берти Вустера в сериале «Дживс и Вустер» (1990–1993). Актер родился в Оксфорде в семье врача Рэна Лори — олимпийского чемпиона по академической гребле. Хью также всерьез занимался этим видом спорта, однако болезнь вынудила его оставить университетскую команду и привела в комедийный клуб Cambridge Footlights

Фото: Global Film

С актером Стивеном Фраем в сериале «Дживс и Вустер» (1990–1993). С будущим многолетним партнером Лори познакомила актриса Эмма Томпсон. Вместе они участвовали в «Черной Гадюке», написали и сыграли 26 выпусков «Шоу Фрая и Лори», а затем воплотили на экране героев книг Пелама Гренвилла Вудхауса

Фото: Carnival Films, Granada Television

С актрисой Джоэли Ричардсон на премьере фильма «Все возможно, детка» (2000) в Лондоне. К этому времени Лори уже снялся в картинах «Разум и чувства», «101 далматинец» и «Стюарт Литтл», а также выпустил шпионский роман «Торговец пушками». С 1989 года актер женат на театральном администраторе Джо Грин, у пары трое детей

Фото: STR New / Reuters

Хью Лори в роли Грегори Хауса в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). Пробу на главную роль актер записал в ванной гостиничного номера в Намибии, где находился на съемках другого фильма. Его американский акцент оказался настолько убедительным, что режиссер пилотного эпизода Брайан Сингер первоначально не понял, что Лори — британец

Фото: HBO

Кадр из сериала «Доктор Хаус» (2004–2012). Любовь Грегори Хауса к мощным мотоциклам совпадала с увлечением самого Лори: актер много лет предпочитал передвигаться по Лос-Анджелесу на двух колесах

Фото: Twentieth Television

Хью Лори получает награду Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драматическом сериале, 2005 год. Это была одна из первых крупных американских премий актера за роль доктора Хауса. Год спустя критики вновь признали его лучшим драматическим исполнителем

Фото: Lee Celano / Reuters

Хью Лори с «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, 2006 год. Год спустя он снова получил эту награду. Всего за карьеру Лори получил три «Золотых глобуса»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Хью Лори в образе Грегори Хауса на обложке журнала TV Guide, 2006 год. Роль сделала британского комика международной звездой. Американский акцент Лори звучал так естественно, что некоторые зрители принимали его настоящий английский выговор за шутку

Фото: TV Guide / Courtesy Everett Collection / East News

Актер Хью Лори с актрисами Лизой Эдельштейн (слева) и Дженнифер Моррисон на встрече с телевизионными критиками в Беверли-Хиллз, 2007 год. Эдельштейн играла руководителя больницы Лизу Кадди, а Моррисон — врача Эллисон Кэмерон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хью Лори разрезает гигантским скальпелем торт в честь выхода сотого эпизода «Доктора Хауса», 2008 год. Всего было выпущено 177 серий проекта

Фото: Fred Prouser / Reuters

Хью Лори в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). На пике популярности актер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как исполнитель главной роли, привлекший к экранам наибольшее количество зрителей в истории. За образ Хауса он шесть раз номинировался на «Эмми», но ни разу не получил награду

Фото: Bad Hat Harry Productions

Актер и музыкант Хью Лори на концерте во дворце «Украина» в Киеве, 2012 год. Его дебютная блюзовая пластинка Let Them Talk поднялась на второе место британского альбомного чарта, возглавила рейтинг джазовых и блюзовых записей и разошлась в Великобритании тиражом свыше 192 тыс. экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий

Хью Лори на сольном концерте в парке «Сокольники» в Москве, 2012 год. Музыкой он занимается с детства: играет на фортепиано, гитаре, ударных, губной гармонике и саксофоне. Его выступления сочетали новоорлеанский блюз, джаз, госпел и традиционный ритм-н-блюз

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Хью Лори в образе короля парада «Бахус» на празднике Марди Гра в Новом Орлеане, 2014 год. Актер бросал зрителям памятные дублоны со своим портретом. Новому Орлеану он посвятил дебютный альбом и музыкальный документальный фильм Let Them Talk

Фото: PacificCoastNews / East News

С актером Джорджем Клуни на презентации фильма «Земля будущего» (2015) на фестивале New York Comic Con. Клуни сыграл разочаровавшегося изобретателя Фрэнка Уокера, а Лори — его противника, губернатора футуристического города Дэвида Никса

Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

С актером Томом Хиддлстоном на вечеринке телеканала AMC, посвященной премии «Эмми», после выхода мини-сериала «Ночной администратор» (2016). Хиддлстон сыграл агента Джонатана Пайна, внедрившегося в окружение торговца оружием Ричарда Ропера в исполнении Лори

Фото: Mike Windle / Getty Images

Хью Лори получает свою звезду на голливудской «Аллее славы», 2016 год. На мероприятии актера поддержали его друг и многолетний партнер Стивен Фрай, актриса Дайан Фарр и создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Хью Лори в роли торговца оружием Ричарда Ропера в мини-сериале «Ночной администратор» (2016). За образ обаятельного и безжалостного антагониста актер получил третий «Золотой глобус» — на этот раз за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: American Movie Classics

Хью Лори на съемках сцены спасения на пляже в Малибу для сериала «Шанс» (2016–2017). После Грегори Хауса актер вновь сыграл врача — судебного нейропсихиатра Элдона Шанса, который оказывается втянут в историю с насилием, коррупцией и раздвоением личности

Фото: PacificCoastNews / East News

Актеры Стивен Фрай (слева) и Хью Лори выступают на благотворительном вечере SeriousFun в Лондоне, 2018 год. Партнеры вновь представили совместный комедийный номер. В том же году Лори получил звание командора ордена Британской империи за заслуги перед драматическим искусством

Фото: Mike Marsland / Mike Marsland / Getty Images

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