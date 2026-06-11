Доктор с тростью и гармошкой
Хью Лори исполнилось 67 лет
11 июня 1959 года в Оксфорде родился Хью Лори — британский актер, комик, музыкант и писатель, трехкратный лауреат «Золотого глобуса», обладатель двух премий Гильдии киноактеров США и командор ордена Британской империи. Всемирную известность ему принесла роль язвительного врача-диагноста Грегори Хауса, однако задолго до нее Лори стал звездой британской комедии, а позднее добился успеха как блюзовый исполнитель. Яркие кадры из жизни актера — в фотогалерее Weekend.
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