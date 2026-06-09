Человек с ножницами
Актеру, музыканту и режиссеру Джонни Деппу исполнилось 63 года
Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в городе Оуэнсборо, штат Кентукки. Он начинал карьеру как музыкант, стал кумиром подростков после сериала «Джамп-стрит, 21», а затем прославился ролями Эдварда Руки-ножницы, Эда Вуда, Хантера Томпсона и капитана Джека Воробья. В активе актера — три номинации на «Оскар», «Золотой глобус», премия Гильдии киноактеров США и фильмы, собравшие в мировом прокате более $10 млрд. Главные роли, музыка и романы Джонни Деппа — в фотогалерее Weekend.
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