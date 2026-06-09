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Человек с ножницами

Актеру, музыканту и режиссеру Джонни Деппу исполнилось 63 года

Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в городе Оуэнсборо, штат Кентукки. Он начинал карьеру как музыкант, стал кумиром подростков после сериала «Джамп-стрит, 21», а затем прославился ролями Эдварда Руки-ножницы, Эда Вуда, Хантера Томпсона и капитана Джека Воробья. В активе актера — три номинации на «Оскар», «Золотой глобус», премия Гильдии киноактеров США и фильмы, собравшие в мировом прокате более $10 млрд. Главные роли, музыка и романы Джонни Деппа — в фотогалерее Weekend.
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На показе фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) в Буэнос-Айресе, 2025 год. Главную роль исполнил итальянский актер Риккардо Скамарчо, а Аль Пачино сыграл коллекционера Мориса Ганья. Именно Пачино, по словам Деппа, убедил его взяться за постановку

На показе фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) в Буэнос-Айресе, 2025 год. Главную роль исполнил итальянский актер Риккардо Скамарчо, а Аль Пачино сыграл коллекционера Мориса Ганья. Именно Пачино, по словам Деппа, убедил его взяться за постановку

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Актеры Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Заглавная роль в сказке Тима Бертона помогла Деппу избавиться от образа телевизионного кумира подростков и принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус». С этого фильма началось многолетнее сотрудничество актера и режиссера

Актеры Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Заглавная роль в сказке Тима Бертона помогла Деппу избавиться от образа телевизионного кумира подростков и принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус». С этого фильма началось многолетнее сотрудничество актера и режиссера

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Актеры Бенисио Дель Торо (слева) и Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998). Готовясь к роли журналиста Рауля Дюка, Депп несколько месяцев общался с писателем Хантером Томпсоном, по книге которого была снята картина, изучал его голос и повадки и носил принадлежавшую ему одежду

Актеры Бенисио Дель Торо (слева) и Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998). Готовясь к роли журналиста Рауля Дюка, Депп несколько месяцев общался с писателем Хантером Томпсоном, по книге которого была снята картина, изучал его голос и повадки и носил принадлежавшую ему одежду

Фото: Universal Pictures

Актеры Орландо Блум (слева) и Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003). Создавая образ капитана Джека Воробья, Депп ориентировался на манеру гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. Роль принесла актеру первую номинацию на «Оскар» и премию Гильдии киноактеров США

Актеры Орландо Блум (слева) и Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003). Создавая образ капитана Джека Воробья, Депп ориентировался на манеру гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. Роль принесла актеру первую номинацию на «Оскар» и премию Гильдии киноактеров США

Фото: Walt Disney Pictures

Джонни Депп в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). В образе владельца кондитерской Вилли Вонки актер в седьмой раз появился в картине Тима Бертона. Фильм собрал в мировом прокате около $475 млн

Джонни Депп в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). В образе владельца кондитерской Вилли Вонки актер в седьмой раз появился в картине Тима Бертона. Фильм собрал в мировом прокате около $475 млн

Фото: Warner Bros. Pictures

Джонни Депп в фильме «Эд Вуд» (1994). Актер сыграл режиссера, получившего репутацию одного из худших постановщиков в истории Голливуда. Картина провалилась в прокате, но была высоко оценена критиками, а Деппа номинировали на «Золотой глобус»

Джонни Депп в фильме «Эд Вуд» (1994). Актер сыграл режиссера, получившего репутацию одного из худших постановщиков в истории Голливуда. Картина провалилась в прокате, но была высоко оценена критиками, а Деппа номинировали на «Золотой глобус»

Фото: Touchstone Pictures

Джонни Депп в фильме «Волшебная страна» (2004). За роль писателя Джеймса Барри, создателя Питера Пэна, актер получил вторую номинацию на «Оскар», а также был выдвинут на премии BAFTA, «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США

Джонни Депп в фильме «Волшебная страна» (2004). За роль писателя Джеймса Барри, создателя Питера Пэна, актер получил вторую номинацию на «Оскар», а также был выдвинут на премии BAFTA, «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США

Фото: Miramax Films

Актеры Леонардо Ди Каприо (слева) и Джонни Депп в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993). Депп исполнил роль молодого человека, который содержит семью и заботится о младшем брате с особенностями развития

Актеры Леонардо Ди Каприо (слева) и Джонни Депп в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993). Депп исполнил роль молодого человека, который содержит семью и заботится о младшем брате с особенностями развития

Фото: Paramount Pictures

Актеры Анджелина Джоли и Джонни Депп в фильме «Турист» (2010). Съемки романтического триллера проходили в Париже и Венеции. Картина получила три номинации на «Золотой глобус», включая актерские номинации Деппа и Джоли, и собрала около $278 млн

Актеры Анджелина Джоли и Джонни Депп в фильме «Турист» (2010). Съемки романтического триллера проходили в Париже и Венеции. Картина получила три номинации на «Золотой глобус», включая актерские номинации Деппа и Джоли, и собрала около $278 млн

Фото: Spyglass Entertainment

Джонни Депп на московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) в кинотеатре «Октябрь». Это был первый фильм серии, снятый без режиссера Гора Вербински и актеров Орландо Блума и Киры Найтли

Джонни Депп на московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) в кинотеатре «Октябрь». Это был первый фильм серии, снятый без режиссера Гора Вербински и актеров Орландо Блума и Киры Найтли

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). Четвертая часть приключенческой серии стала вторым фильмом франшизы, преодолевшим в прокате рубеж $1 млрд

На московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). Четвертая часть приключенческой серии стала вторым фильмом франшизы, преодолевшим в прокате рубеж $1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актриса Пенелопа Крус и Джонни Депп на московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). До этого они вместе снимались в криминальной драме «Кокаин» (2001), где Депп сыграл американского наркоторговца Джорджа Джанга

Актриса Пенелопа Крус и Джонни Депп на московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). До этого они вместе снимались в криминальной драме «Кокаин» (2001), где Депп сыграл американского наркоторговца Джорджа Джанга

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С гитаристом группы Aerosmith Джо Перри на концерте Hollywood Vampires в московском спорткомплексе «Олимпийский», 2018 год. Группу Депп, Перри и певец Элис Купер создали в 2015-м, они исполняют как собственные композиции, так и кавер-версии классического рока

С гитаристом группы Aerosmith Джо Перри на концерте Hollywood Vampires в московском спорткомплексе «Олимпийский», 2018 год. Группу Депп, Перри и певец Элис Купер создали в 2015-м, они исполняют как собственные композиции, так и кавер-версии классического рока

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Джонни Депп в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Его герой произносит менее 170 слов: характер персонажа актер передавал прежде всего через взгляд, походку, жесты и мимику, ориентируясь в том числе на героев немого кино

Джонни Депп в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Его герой произносит менее 170 слов: характер персонажа актер передавал прежде всего через взгляд, походку, жесты и мимику, ориентируясь в том числе на героев немого кино

Фото: Twentieth Century Fox Film Corporation

Джонни Деппа выводят из полицейского участка в Нью-Йорке, 1994 год. Актера задержали после разгрома номера в отеле Mark на Манхэттене, где он находился вместе с моделью Кейт Мосс. Дело прекратили после того, как Депп согласился возместить ущерб

Джонни Деппа выводят из полицейского участка в Нью-Йорке, 1994 год. Актера задержали после разгрома номера в отеле Mark на Манхэттене, где он находился вместе с моделью Кейт Мосс. Дело прекратили после того, как Депп согласился возместить ущерб

Фото: Andrew Lichtenstein / AP

С почетной премией «Сезар» за вклад в кинематограф, 1999 год. Награду Французской академии киноискусств актер получил в 35 лет, после выхода «Эдварда Руки-ножницы», «Эда Вуда», «Донни Браско» и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»

С почетной премией «Сезар» за вклад в кинематограф, 1999 год. Награду Французской академии киноискусств актер получил в 35 лет, после выхода «Эдварда Руки-ножницы», «Эда Вуда», «Донни Браско» и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»

Фото: Reuters

С французской певицей и актрисой Ванессой Паради на праздновании столетия компании Montblanc в Женеве, 2006 год. Они состояли в отношениях около 14 лет и воспитали двоих детей — Лили-Роуз и Джека Деппа

С французской певицей и актрисой Ванессой Паради на праздновании столетия компании Montblanc в Женеве, 2006 год. Они состояли в отношениях около 14 лет и воспитали двоих детей — Лили-Роуз и Джека Деппа

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003). Руководители Disney первоначально сомневались в придуманной актером манере Джека Воробья: герой покачивался, невнятно говорил и больше напоминал рок-музыканта, чем традиционного пирата

Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003). Руководители Disney первоначально сомневались в придуманной актером манере Джека Воробья: герой покачивался, невнятно говорил и больше напоминал рок-музыканта, чем традиционного пирата

Фото: Walt Disney Pictures

Джонни Депп раздает автографы на Венецианском кинофестивале, 2007 год. Актер приехал вручить своему постоянному соавтору, режиссеру Тиму Бертону, почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Джонни Депп раздает автографы на Венецианском кинофестивале, 2007 год. Актер приехал вручить своему постоянному соавтору, режиссеру Тиму Бертону, почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Актер среди поклонников и служб безопасности у кинотеатра «Октябрь» перед московской премьерой фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). В общей сложности пять вышедших картин о капитане Джеке Воробье собрали в мировом прокате около $4,5 млрд

Актер среди поклонников и служб безопасности у кинотеатра «Октябрь» перед московской премьерой фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). В общей сложности пять вышедших картин о капитане Джеке Воробье собрали в мировом прокате около $4,5 млрд

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

С рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном на вручении премии Golden Gods в Лос-Анджелесе, 2012 год. Депп не оставлял музыку после начала актерской карьеры: он записывался с Oasis, Игги Попом, Aerosmith, Мэнсоном и гитаристом Джеффом Беком

С рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном на вручении премии Golden Gods в Лос-Анджелесе, 2012 год. Депп не оставлял музыку после начала актерской карьеры: он записывался с Oasis, Игги Попом, Aerosmith, Мэнсоном и гитаристом Джеффом Беком

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Режиссер Тим Бертон и Джонни Депп на премьере фильма «Мрачные тени» (2012) в Лос-Анджелесе. Депп сыграл в восьми полнометражных картинах Бертона — от «Эдварда Руки-ножницы» до «Мрачных теней», а также озвучил героя анимационной картин «Труп невесты»

Режиссер Тим Бертон и Джонни Депп на премьере фильма «Мрачные тени» (2012) в Лос-Анджелесе. Депп сыграл в восьми полнометражных картинах Бертона — от «Эдварда Руки-ножницы» до «Мрачных теней», а также озвучил героя анимационной картин «Труп невесты»

Фото: Matt Sayles / AP

Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд на европейской премьере фильма «Ромовый дневник» (2011) в Лондоне. Они познакомились на съемках картины, поженились в 2015 году и развелись в 2017-м. Их расставание позднее привело к нескольким судебным процессам

Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд на европейской премьере фильма «Ромовый дневник» (2011) в Лондоне. Они познакомились на съемках картины, поженились в 2015 году и развелись в 2017-м. Их расставание позднее привело к нескольким судебным процессам

Фото: Paul Hackett / Reuters

Французский режиссер и актриса Майвенн и Джонни Депп на фотоколле фильма «Жанна Дюбарри» (2023) на Каннском кинофестивале. Депп сыграл французского короля Людовика XV и значительную часть реплик произнес на французском языке. Картина открывала фестиваль и стала его первой крупной игровой работой после нескольких лет перерыва

Французский режиссер и актриса Майвенн и Джонни Депп на фотоколле фильма «Жанна Дюбарри» (2023) на Каннском кинофестивале. Депп сыграл французского короля Людовика XV и значительную часть реплик произнес на французском языке. Картина открывала фестиваль и стала его первой крупной игровой работой после нескольких лет перерыва

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Поклонники приветствуют Джонни Деппа перед показом фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) в Буэнос-Айресе, 2025 год. Картина о художнике Амедео Модильяни стала второй полнометражной режиссерской работой Деппа

Поклонники приветствуют Джонни Деппа перед показом фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) в Буэнос-Айресе, 2025 год. Картина о художнике Амедео Модильяни стала второй полнометражной режиссерской работой Деппа

Фото: Natacha Pisarenko, File / AP

С наградой за достижения в кинематографе на Римском кинофестивале, 2024 год. Там же показали его режиссерскую картину «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024), действие которой охватывает три дня из жизни художника Амедео Модильяни в Париже 1916 года

С наградой за достижения в кинематографе на Римском кинофестивале, 2024 год. Там же показали его режиссерскую картину «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024), действие которой охватывает три дня из жизни художника Амедео Модильяни в Париже 1916 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Джонни Депп с гитарой на пресс-конференции фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Прежде чем стать актером, Депп бросил школу ради музыкальной карьеры и играл в группе The Kids, выступавшей в том числе на разогреве у Игги Попа

Джонни Депп с гитарой на пресс-конференции фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Прежде чем стать актером, Депп бросил школу ради музыкальной карьеры и играл в группе The Kids, выступавшей в том числе на разогреве у Игги Попа

Фото: Vincent West / Reuters

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На показе фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) в Буэнос-Айресе, 2025 год. Главную роль исполнил итальянский актер Риккардо Скамарчо, а Аль Пачино сыграл коллекционера Мориса Ганья. Именно Пачино, по словам Деппа, убедил его взяться за постановку

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Актеры Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Заглавная роль в сказке Тима Бертона помогла Деппу избавиться от образа телевизионного кумира подростков и принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус». С этого фильма началось многолетнее сотрудничество актера и режиссера

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Актеры Бенисио Дель Торо (слева) и Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998). Готовясь к роли журналиста Рауля Дюка, Депп несколько месяцев общался с писателем Хантером Томпсоном, по книге которого была снята картина, изучал его голос и повадки и носил принадлежавшую ему одежду

Фото: Universal Pictures

Актеры Орландо Блум (слева) и Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003). Создавая образ капитана Джека Воробья, Депп ориентировался на манеру гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. Роль принесла актеру первую номинацию на «Оскар» и премию Гильдии киноактеров США

Фото: Walt Disney Pictures

Джонни Депп в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). В образе владельца кондитерской Вилли Вонки актер в седьмой раз появился в картине Тима Бертона. Фильм собрал в мировом прокате около $475 млн

Фото: Warner Bros. Pictures

Джонни Депп в фильме «Эд Вуд» (1994). Актер сыграл режиссера, получившего репутацию одного из худших постановщиков в истории Голливуда. Картина провалилась в прокате, но была высоко оценена критиками, а Деппа номинировали на «Золотой глобус»

Фото: Touchstone Pictures

Джонни Депп в фильме «Волшебная страна» (2004). За роль писателя Джеймса Барри, создателя Питера Пэна, актер получил вторую номинацию на «Оскар», а также был выдвинут на премии BAFTA, «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США

Фото: Miramax Films

Актеры Леонардо Ди Каприо (слева) и Джонни Депп в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993). Депп исполнил роль молодого человека, который содержит семью и заботится о младшем брате с особенностями развития

Фото: Paramount Pictures

Актеры Анджелина Джоли и Джонни Депп в фильме «Турист» (2010). Съемки романтического триллера проходили в Париже и Венеции. Картина получила три номинации на «Золотой глобус», включая актерские номинации Деппа и Джоли, и собрала около $278 млн

Фото: Spyglass Entertainment

Джонни Депп на московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) в кинотеатре «Октябрь». Это был первый фильм серии, снятый без режиссера Гора Вербински и актеров Орландо Блума и Киры Найтли

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). Четвертая часть приключенческой серии стала вторым фильмом франшизы, преодолевшим в прокате рубеж $1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актриса Пенелопа Крус и Джонни Депп на московской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). До этого они вместе снимались в криминальной драме «Кокаин» (2001), где Депп сыграл американского наркоторговца Джорджа Джанга

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С гитаристом группы Aerosmith Джо Перри на концерте Hollywood Vampires в московском спорткомплексе «Олимпийский», 2018 год. Группу Депп, Перри и певец Элис Купер создали в 2015-м, они исполняют как собственные композиции, так и кавер-версии классического рока

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Джонни Депп в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Его герой произносит менее 170 слов: характер персонажа актер передавал прежде всего через взгляд, походку, жесты и мимику, ориентируясь в том числе на героев немого кино

Фото: Twentieth Century Fox Film Corporation

Джонни Деппа выводят из полицейского участка в Нью-Йорке, 1994 год. Актера задержали после разгрома номера в отеле Mark на Манхэттене, где он находился вместе с моделью Кейт Мосс. Дело прекратили после того, как Депп согласился возместить ущерб

Фото: Andrew Lichtenstein / AP

С почетной премией «Сезар» за вклад в кинематограф, 1999 год. Награду Французской академии киноискусств актер получил в 35 лет, после выхода «Эдварда Руки-ножницы», «Эда Вуда», «Донни Браско» и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»

Фото: Reuters

С французской певицей и актрисой Ванессой Паради на праздновании столетия компании Montblanc в Женеве, 2006 год. Они состояли в отношениях около 14 лет и воспитали двоих детей — Лили-Роуз и Джека Деппа

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003). Руководители Disney первоначально сомневались в придуманной актером манере Джека Воробья: герой покачивался, невнятно говорил и больше напоминал рок-музыканта, чем традиционного пирата

Фото: Walt Disney Pictures

Джонни Депп раздает автографы на Венецианском кинофестивале, 2007 год. Актер приехал вручить своему постоянному соавтору, режиссеру Тиму Бертону, почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Актер среди поклонников и служб безопасности у кинотеатра «Октябрь» перед московской премьерой фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). В общей сложности пять вышедших картин о капитане Джеке Воробье собрали в мировом прокате около $4,5 млрд

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

С рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном на вручении премии Golden Gods в Лос-Анджелесе, 2012 год. Депп не оставлял музыку после начала актерской карьеры: он записывался с Oasis, Игги Попом, Aerosmith, Мэнсоном и гитаристом Джеффом Беком

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Режиссер Тим Бертон и Джонни Депп на премьере фильма «Мрачные тени» (2012) в Лос-Анджелесе. Депп сыграл в восьми полнометражных картинах Бертона — от «Эдварда Руки-ножницы» до «Мрачных теней», а также озвучил героя анимационной картин «Труп невесты»

Фото: Matt Sayles / AP

Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд на европейской премьере фильма «Ромовый дневник» (2011) в Лондоне. Они познакомились на съемках картины, поженились в 2015 году и развелись в 2017-м. Их расставание позднее привело к нескольким судебным процессам

Фото: Paul Hackett / Reuters

Французский режиссер и актриса Майвенн и Джонни Депп на фотоколле фильма «Жанна Дюбарри» (2023) на Каннском кинофестивале. Депп сыграл французского короля Людовика XV и значительную часть реплик произнес на французском языке. Картина открывала фестиваль и стала его первой крупной игровой работой после нескольких лет перерыва

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Поклонники приветствуют Джонни Деппа перед показом фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) в Буэнос-Айресе, 2025 год. Картина о художнике Амедео Модильяни стала второй полнометражной режиссерской работой Деппа

Фото: Natacha Pisarenko, File / AP

С наградой за достижения в кинематографе на Римском кинофестивале, 2024 год. Там же показали его режиссерскую картину «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024), действие которой охватывает три дня из жизни художника Амедео Модильяни в Париже 1916 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Джонни Депп с гитарой на пресс-конференции фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Прежде чем стать актером, Депп бросил школу ради музыкальной карьеры и играл в группе The Kids, выступавшей в том числе на разогреве у Игги Попа

Фото: Vincent West / Reuters

Показы

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