Человек с ножницами

С наградой за достижения в кинематографе на Римском кинофестивале, 2024 год. Там же показали его режиссерскую картину «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024), действие которой охватывает три дня из жизни художника Амедео Модильяни в Париже 1916 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters