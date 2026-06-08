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Скандалист с ангельскими крыльями

Рэперу Канье Уэсту исполнилось 49 лет

Хип-хоп-музыкант Канье Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, но его талант сформировался в Чикаго, а карьерные успехи связаны с Нью-Йорком. Он совершил революцию в хип-хопе, полностью изменив его звучание, тематику и визуальную культуру. Бизнес Канье Уэста вышел далеко за пределы музыки. В конце 2010-х он решил прорваться в политику, а затем радикализировался настолько, что концерты его турне 2026 года отменяют один за другим. Тем не менее суммарный объем продаж его записей превышает 121 млн экземпляров. Самые яркие моменты творческой, общественной и личной жизни Канье Уэста — в фотогалерее «Ъ».
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В начале музыкальной карьеры Канье Уэст мог рассчитывать только на работу в качестве студийного продюсера. В его рэперские таланты не верил никто. Одним из тех, кто разглядел в нем рэпера, был Талиб Квели из нью-йоркского дуэта Black Star, который не только покупал у Уэста биты, но и взял его с собой в концертный тур&lt;br> На фото: Канье Уэст и Талиб Квели на шоу American Express Jam Sessions в Западном Голливуде в 2005 году

В начале музыкальной карьеры Канье Уэст мог рассчитывать только на работу в качестве студийного продюсера. В его рэперские таланты не верил никто. Одним из тех, кто разглядел в нем рэпера, был Талиб Квели из нью-йоркского дуэта Black Star, который не только покупал у Уэста биты, но и взял его с собой в концертный тур
На фото: Канье Уэст и Талиб Квели на шоу American Express Jam Sessions в Западном Голливуде в 2005 году

Фото: Jim Ruymen / Reuters

Свои первые Grammy Канье Уэст получил в 2005 году — за лучшую песню в стиле R’n’B («You Don’t Know My Name»), лучшую рэп-песню («Jesus Walks») и лучший рэп-альбом («The College Dropout»)&lt;br> На фото: Канье Уэст на церемонии вручения Grammy в Staples Center в Лос-Анджелесе

Свои первые Grammy Канье Уэст получил в 2005 году — за лучшую песню в стиле R’n’B («You Don’t Know My Name»), лучшую рэп-песню («Jesus Walks») и лучший рэп-альбом («The College Dropout»)
На фото: Канье Уэст на церемонии вручения Grammy в Staples Center в Лос-Анджелесе

Фото: Mike Blake FG / SV / Reuters

Мания величия была отличительной чертой Канье Уэста уже в начале карьеры. На 47-й церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе в 2005 году он выступил с ангельскими крыльями за спиной

Мания величия была отличительной чертой Канье Уэста уже в начале карьеры. На 47-й церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе в 2005 году он выступил с ангельскими крыльями за спиной

Фото: Gary Hershorn PJ / SV / Reuters

Во время телемарафона NBC в поддержку пострадавших от урагана «Катрина» Канье Уэст произнес речь о расовом неравенстве в США и заявил: «Джорджу Бушу плевать на чернокожих людей». Позднее рэперу пришлось извиняться. Впоследствии извинения за неосторожные высказывания станут для артиста нормой&lt;br> На фото: первое выступление Канье Уэста после скандала. Оно состоялось на открытии сезона Национальной футбольной лиги в 2005 году в Лос-Анджелесе

Во время телемарафона NBC в поддержку пострадавших от урагана «Катрина» Канье Уэст произнес речь о расовом неравенстве в США и заявил: «Джорджу Бушу плевать на чернокожих людей». Позднее рэперу пришлось извиняться. Впоследствии извинения за неосторожные высказывания станут для артиста нормой
На фото: первое выступление Канье Уэста после скандала. Оно состоялось на открытии сезона Национальной футбольной лиги в 2005 году в Лос-Анджелесе

Фото: Jim Ruymen JR / NL / Reuters

Канье Уэст позирует с моделями на вечеринке после церемонии вручения Grammy 2006 года, организованной G.O.O.D. Music

Канье Уэст позирует с моделями на вечеринке после церемонии вручения Grammy 2006 года, организованной G.O.O.D. Music

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канье Уэст в качестве ведущего вечеринки своего лейбла G.O.O.D. Music после церемонии вручения Grammy 2006 года, на которой он получил три награды — за лучший рэп-альбом («Late Registration»), лучшую рэп-песню («Diamonds from Sierra Leone») и лучшее рэп-исполнение («Gold Digger»)

Канье Уэст в качестве ведущего вечеринки своего лейбла G.O.O.D. Music после церемонии вручения Grammy 2006 года, на которой он получил три награды — за лучший рэп-альбом («Late Registration»), лучшую рэп-песню («Diamonds from Sierra Leone») и лучшее рэп-исполнение («Gold Digger»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Выступление Канье Уэста на церемонии вручения BRIT Awards 2006 года в лондонском зале Earls Court

Выступление Канье Уэста на церемонии вручения BRIT Awards 2006 года в лондонском зале Earls Court

Фото: Kieran Doherty / Reuters

Канье Уэст — вечный герой светской хроники самой высокой пробы&lt;br> На фото: Канье Уэст с британскими принцами Уильямом и Гарри на вечеринке после концерта памяти принцессы Дианы на стадионе «Уэмбли» в 2007 году

Канье Уэст — вечный герой светской хроники самой высокой пробы
На фото: Канье Уэст с британскими принцами Уильямом и Гарри на вечеринке после концерта памяти принцессы Дианы на стадионе «Уэмбли» в 2007 году

Фото: Carl de Souza / Pool / Reuters

Канье Уэст выступает на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке в 2011 году вместе с бразильской моделью Изабель Гулар

Канье Уэст выступает на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке в 2011 году вместе с бразильской моделью Изабель Гулар

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2015 году Канье Уэст выпустил песню «FourFiveSeconds» с вокалом Рианны и инструментальными партиями Пола Маккартни. Записавшись с участником The Beatles, Канье Уэст сделал еще один шаг к пантеону музыкальных небожителей&lt;br> На фото: выступление Уэста, Рианны и Маккартни на 57-й церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе

В 2015 году Канье Уэст выпустил песню «FourFiveSeconds» с вокалом Рианны и инструментальными партиями Пола Маккартни. Записавшись с участником The Beatles, Канье Уэст сделал еще один шаг к пантеону музыкальных небожителей
На фото: выступление Уэста, Рианны и Маккартни на 57-й церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В 2013 году Канье Уэст обручился, а в 2014-м вступил в брак со звездой телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян. У пары четверо общих детей. В 2020 году рэпер сообщил о намерении развестись. Бракоразводный процесс завершился в 2022 году. Отношения звезд стали одним из самых громких таблоидных сюжетов XXI века&lt;br> На фото: Канье Уэст, глава Vogue Анна Винтур и Ким Кардашьян на Неделе моды в Нью-Йорке в 2015 году

В 2013 году Канье Уэст обручился, а в 2014-м вступил в брак со звездой телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян. У пары четверо общих детей. В 2020 году рэпер сообщил о намерении развестись. Бракоразводный процесс завершился в 2022 году. Отношения звезд стали одним из самых громких таблоидных сюжетов XXI века
На фото: Канье Уэст, глава Vogue Анна Винтур и Ким Кардашьян на Неделе моды в Нью-Йорке в 2015 году

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2015 году Канье Уэст получил почетную докторскую степень в школе при Чикагском институте искусств&lt;br> На фото: президент института Уолтер Месси и Канье Уэст

В 2015 году Канье Уэст получил почетную докторскую степень в школе при Чикагском институте искусств
На фото: президент института Уолтер Месси и Канье Уэст

Фото: Jim Young / Reuters

На встрече в Овальном кабинете в 2018 году Канье Уэст предложил Дональду Трампу заменить официальный президентский самолет Air Force One самолетом на водородном топливе «iPlane 1». Уэст показал президенту изображение летательного аппарата на своем телефоне. Позднее выяснилось, что это старая разработка 2012 года: ее авторы не собирались предлагать проект главе государства, а рэпер просто нашел картинку в интернете

На встрече в Овальном кабинете в 2018 году Канье Уэст предложил Дональду Трампу заменить официальный президентский самолет Air Force One самолетом на водородном топливе «iPlane 1». Уэст показал президенту изображение летательного аппарата на своем телефоне. Позднее выяснилось, что это старая разработка 2012 года: ее авторы не собирались предлагать проект главе государства, а рэпер просто нашел картинку в интернете

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В 2020 году Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США. Платформа Уэста включала жесткий христианский консерватизм — в частности, он выступал против абортов, — реформу судебной системы, а также активную поддержку образования и оборонного сектора. На предвыборную гонку рэпер потратил $12 млн собственных средств. Из-за позднего старта Канье Уэст не успел подать документы во многих регионах и попал в избирательные бюллетени лишь в 12 штатах. В масштабах страны он набрал около 60–70 тыс. голосов, или примерно 0,04%&lt;br> На фото: Канье Уэст на единственном предвыборном митинге, который прошел в Южной Каролине

В 2020 году Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США. Платформа Уэста включала жесткий христианский консерватизм — в частности, он выступал против абортов, — реформу судебной системы, а также активную поддержку образования и оборонного сектора. На предвыборную гонку рэпер потратил $12 млн собственных средств. Из-за позднего старта Канье Уэст не успел подать документы во многих регионах и попал в избирательные бюллетени лишь в 12 штатах. В масштабах страны он набрал около 60–70 тыс. голосов, или примерно 0,04%
На фото: Канье Уэст на единственном предвыборном митинге, который прошел в Южной Каролине

Фото: Randall Hill / Reuters

С 2023 по 2025 год российский модельер Гоша Рубчинский занимал пост главного дизайнера бренда Yeezy. В 2025 году, после того как Канье Уэст сделал ряд скандальных заявлений, сводившихся к выражению симпатий к нацизму, Гоша Рубчинский объявил об окончании работы с музыкантом&lt;br> На фото: Гоша Рубчинский и Канье Уэст

С 2023 по 2025 год российский модельер Гоша Рубчинский занимал пост главного дизайнера бренда Yeezy. В 2025 году, после того как Канье Уэст сделал ряд скандальных заявлений, сводившихся к выражению симпатий к нацизму, Гоша Рубчинский объявил об окончании работы с музыкантом
На фото: Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Фото: @gosharubchinskiy

Канье Уэст на Неделе моды в Париже в 2022 году

Канье Уэст на Неделе моды в Париже в 2022 году

Фото: East News

Канье Уэст и Ким Кардашьян после воскресного богослужения в Париже в 2020 году. Вскоре после их разрыва Канье Уэст стал встречаться с австралийским архитектором Бьянкой Цензори. Рэпер превратил свою подругу в радикальный арт-объект, одевая ее во все более откровенные наряды, граничащие с полным отсутствием таковых. Ей запрещалось вести социальные сети, общаться с прессой, самостоятельно выбирать еду и одежду. Союз распался весной 2025 года

Канье Уэст и Ким Кардашьян после воскресного богослужения в Париже в 2020 году. Вскоре после их разрыва Канье Уэст стал встречаться с австралийским архитектором Бьянкой Цензори. Рэпер превратил свою подругу в радикальный арт-объект, одевая ее во все более откровенные наряды, граничащие с полным отсутствием таковых. Ей запрещалось вести социальные сети, общаться с прессой, самостоятельно выбирать еду и одежду. Союз распался весной 2025 года

Фото: East News

Канье Уэст с дочерью Норт на показе коллекции своего бренда Yeezy во время Недели моды в Париже в 2020 году

Канье Уэст с дочерью Норт на показе коллекции своего бренда Yeezy во время Недели моды в Париже в 2020 году

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Канье Уэст и его сын Сэйнт совершают символический питч перед дерби бейсбольных команд Chicago White Sox и Chicago Cubs на стадионе в Чикаго в 2018 году. Игра началась под трек Канье Уэста «Homecoming», посвященный его родному городу

Канье Уэст и его сын Сэйнт совершают символический питч перед дерби бейсбольных команд Chicago White Sox и Chicago Cubs на стадионе в Чикаго в 2018 году. Игра началась под трек Канье Уэста «Homecoming», посвященный его родному городу

Фото: David Banks / Getty Images

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В начале музыкальной карьеры Канье Уэст мог рассчитывать только на работу в качестве студийного продюсера. В его рэперские таланты не верил никто. Одним из тех, кто разглядел в нем рэпера, был Талиб Квели из нью-йоркского дуэта Black Star, который не только покупал у Уэста биты, но и взял его с собой в концертный тур
На фото: Канье Уэст и Талиб Квели на шоу American Express Jam Sessions в Западном Голливуде в 2005 году

Фото: Jim Ruymen / Reuters

Свои первые Grammy Канье Уэст получил в 2005 году — за лучшую песню в стиле R’n’B («You Don’t Know My Name»), лучшую рэп-песню («Jesus Walks») и лучший рэп-альбом («The College Dropout»)
На фото: Канье Уэст на церемонии вручения Grammy в Staples Center в Лос-Анджелесе

Фото: Mike Blake FG / SV / Reuters

Мания величия была отличительной чертой Канье Уэста уже в начале карьеры. На 47-й церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе в 2005 году он выступил с ангельскими крыльями за спиной

Фото: Gary Hershorn PJ / SV / Reuters

Во время телемарафона NBC в поддержку пострадавших от урагана «Катрина» Канье Уэст произнес речь о расовом неравенстве в США и заявил: «Джорджу Бушу плевать на чернокожих людей». Позднее рэперу пришлось извиняться. Впоследствии извинения за неосторожные высказывания станут для артиста нормой
На фото: первое выступление Канье Уэста после скандала. Оно состоялось на открытии сезона Национальной футбольной лиги в 2005 году в Лос-Анджелесе

Фото: Jim Ruymen JR / NL / Reuters

Канье Уэст позирует с моделями на вечеринке после церемонии вручения Grammy 2006 года, организованной G.O.O.D. Music

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канье Уэст в качестве ведущего вечеринки своего лейбла G.O.O.D. Music после церемонии вручения Grammy 2006 года, на которой он получил три награды — за лучший рэп-альбом («Late Registration»), лучшую рэп-песню («Diamonds from Sierra Leone») и лучшее рэп-исполнение («Gold Digger»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Выступление Канье Уэста на церемонии вручения BRIT Awards 2006 года в лондонском зале Earls Court

Фото: Kieran Doherty / Reuters

Канье Уэст — вечный герой светской хроники самой высокой пробы
На фото: Канье Уэст с британскими принцами Уильямом и Гарри на вечеринке после концерта памяти принцессы Дианы на стадионе «Уэмбли» в 2007 году

Фото: Carl de Souza / Pool / Reuters

Канье Уэст выступает на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке в 2011 году вместе с бразильской моделью Изабель Гулар

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2015 году Канье Уэст выпустил песню «FourFiveSeconds» с вокалом Рианны и инструментальными партиями Пола Маккартни. Записавшись с участником The Beatles, Канье Уэст сделал еще один шаг к пантеону музыкальных небожителей
На фото: выступление Уэста, Рианны и Маккартни на 57-й церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В 2013 году Канье Уэст обручился, а в 2014-м вступил в брак со звездой телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян. У пары четверо общих детей. В 2020 году рэпер сообщил о намерении развестись. Бракоразводный процесс завершился в 2022 году. Отношения звезд стали одним из самых громких таблоидных сюжетов XXI века
На фото: Канье Уэст, глава Vogue Анна Винтур и Ким Кардашьян на Неделе моды в Нью-Йорке в 2015 году

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2015 году Канье Уэст получил почетную докторскую степень в школе при Чикагском институте искусств
На фото: президент института Уолтер Месси и Канье Уэст

Фото: Jim Young / Reuters

На встрече в Овальном кабинете в 2018 году Канье Уэст предложил Дональду Трампу заменить официальный президентский самолет Air Force One самолетом на водородном топливе «iPlane 1». Уэст показал президенту изображение летательного аппарата на своем телефоне. Позднее выяснилось, что это старая разработка 2012 года: ее авторы не собирались предлагать проект главе государства, а рэпер просто нашел картинку в интернете

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В 2020 году Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США. Платформа Уэста включала жесткий христианский консерватизм — в частности, он выступал против абортов, — реформу судебной системы, а также активную поддержку образования и оборонного сектора. На предвыборную гонку рэпер потратил $12 млн собственных средств. Из-за позднего старта Канье Уэст не успел подать документы во многих регионах и попал в избирательные бюллетени лишь в 12 штатах. В масштабах страны он набрал около 60–70 тыс. голосов, или примерно 0,04%
На фото: Канье Уэст на единственном предвыборном митинге, который прошел в Южной Каролине

Фото: Randall Hill / Reuters

С 2023 по 2025 год российский модельер Гоша Рубчинский занимал пост главного дизайнера бренда Yeezy. В 2025 году, после того как Канье Уэст сделал ряд скандальных заявлений, сводившихся к выражению симпатий к нацизму, Гоша Рубчинский объявил об окончании работы с музыкантом
На фото: Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Фото: @gosharubchinskiy

Канье Уэст на Неделе моды в Париже в 2022 году

Фото: East News

Канье Уэст и Ким Кардашьян после воскресного богослужения в Париже в 2020 году. Вскоре после их разрыва Канье Уэст стал встречаться с австралийским архитектором Бьянкой Цензори. Рэпер превратил свою подругу в радикальный арт-объект, одевая ее во все более откровенные наряды, граничащие с полным отсутствием таковых. Ей запрещалось вести социальные сети, общаться с прессой, самостоятельно выбирать еду и одежду. Союз распался весной 2025 года

Фото: East News

Канье Уэст с дочерью Норт на показе коллекции своего бренда Yeezy во время Недели моды в Париже в 2020 году

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Канье Уэст и его сын Сэйнт совершают символический питч перед дерби бейсбольных команд Chicago White Sox и Chicago Cubs на стадионе в Чикаго в 2018 году. Игра началась под трек Канье Уэста «Homecoming», посвященный его родному городу

Фото: David Banks / Getty Images

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