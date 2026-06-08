Скандалист с ангельскими крыльями

В начале музыкальной карьеры Канье Уэст мог рассчитывать только на работу в качестве студийного продюсера. В его рэперские таланты не верил никто. Одним из тех, кто разглядел в нем рэпера, был Талиб Квели из нью-йоркского дуэта Black Star, который не только покупал у Уэста биты, но и взял его с собой в концертный тур

На фото: Канье Уэст и Талиб Квели на шоу American Express Jam Sessions в Западном Голливуде в 2005 году

Фото: Jim Ruymen / Reuters