Скандалист с ангельскими крыльями
Рэперу Канье Уэсту исполнилось 49 лет
Хип-хоп-музыкант Канье Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, но его талант сформировался в Чикаго, а карьерные успехи связаны с Нью-Йорком. Он совершил революцию в хип-хопе, полностью изменив его звучание, тематику и визуальную культуру. Бизнес Канье Уэста вышел далеко за пределы музыки. В конце 2010-х он решил прорваться в политику, а затем радикализировался настолько, что концерты его турне 2026 года отменяют один за другим. Тем не менее суммарный объем продаж его записей превышает 121 млн экземпляров. Самые яркие моменты творческой, общественной и личной жизни Канье Уэста — в фотогалерее «Ъ».
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