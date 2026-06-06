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МУЗ-ТВ 2026

Тема концерта в этом году — движение

6 июня в Live Арена проходит премия телеканала МУЗ-ТВ. Награды вручат в 12 номинациях. Ведущие и гости церемонии — в фотогалерее Weekend.
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Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина

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Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Богдан Леонович (в центре, слева) и певица Zivert (Юлия Зиверт) (в центре, справа)

Продюсер Богдан Леонович (в центре, слева) и певица Zivert (Юлия Зиверт) (в центре, справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Блогер, певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц)

Блогер, певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Лера Кудрявцева (в центре, слева) и председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре, справа)

Телеведущая Лера Кудрявцева (в центре, слева) и председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре, справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица KAYA (Ксения Луговая)

Певица KAYA (Ксения Луговая)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Виктория Дайнеко и ее супруг бизнесмен Беркели Овезов

Певица Виктория Дайнеко и ее супруг бизнесмен Беркели Овезов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Митя Фомин

Певец Митя Фомин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Группа «Корни»

Группа «Корни»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Sabi (Сабина Мамедова)

Певица Sabi (Сабина Мамедова)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова

Телеведущая Яна Чурикова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Комики Ира Мягкова (слева) и Наташа Борисова

Комики Ира Мягкова (слева) и Наташа Борисова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Ксения Минаева

Певица Ксения Минаева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рэп-исполнитель Артем Качер

Рэп-исполнитель Артем Качер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Жасмин

Певица Жасмин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Футболист Матвей Сафонов

Футболист Матвей Сафонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Севиль

Певица Севиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Хип-хоп и рэп-исполнитель, блогер Дава (Давид Манукян)

Хип-хоп и рэп-исполнитель, блогер Дава (Давид Манукян)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Группа Ay Yola

Группа Ay Yola

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова)

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Анна Немченко (в центре)

Певица Анна Немченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица, блогер Милана Хаметова

Певица, блогер Милана Хаметова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер, хореограф Егор Дружинин (справа)

Актер, хореограф Егор Дружинин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Богдан Леонович (в центре, слева) и певица Zivert (Юлия Зиверт) (в центре, справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Блогер, певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Лера Кудрявцева (в центре, слева) и председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре, справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица KAYA (Ксения Луговая)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Григорий Лепс

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Виктория Дайнеко и ее супруг бизнесмен Беркели Овезов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Митя Фомин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Группа «Корни»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Sabi (Сабина Мамедова)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Комики Ира Мягкова (слева) и Наташа Борисова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Ксения Минаева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Регина Тодоренко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рэп-исполнитель Артем Качер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Жасмин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Футболист Матвей Сафонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Севиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Хип-хоп и рэп-исполнитель, блогер Дава (Давид Манукян)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Группа Ay Yola

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Анна Немченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица, блогер Милана Хаметова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер, хореограф Егор Дружинин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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