06.06.2026, 19:23

МУЗ-ТВ 2026 Тема концерта в этом году — движение

6 июня в Live Арена проходит премия телеканала МУЗ-ТВ. Награды вручат в 12 номинациях. Ведущие и гости церемонии — в фотогалерее Weekend.