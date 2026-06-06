Показы 06.06.2026, 19:23 МУЗ-ТВ 2026 Тема концерта в этом году — движение 6 июня в Live Арена проходит премия телеканала МУЗ-ТВ. Награды вручат в 12 номинациях. Ведущие и гости церемонии — в фотогалерее Weekend. 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