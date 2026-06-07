Светская хроника

Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский (слева) и директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности компании ЕВРАЗ Мария Дронова (в центре) на вечеринке «В мгновенье рока» от ИД «Коммерсантъ», Rutube и «Новикомбанк» в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный