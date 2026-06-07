Светская хроника

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и актриса, учредитель фонда «Галчонок» Юлия Пересильд на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей
Слева направо сотрудницы медиа: главный редактор Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» Мария Моргун, бренд-директор Алена Бердова и издатель Дарья Решке на вечеринке журнала «Москвичка» в честь первого дня ПМЭФ
Справа налево: первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанк» Роман Ротенберг, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Покровский, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник Лампас Покрас на вечеринке журнала «Москвичка»
Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский (слева) и директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности компании ЕВРАЗ Мария Дронова (в центре) на вечеринке «В мгновенье рока» от ИД «Коммерсантъ», Rutube и «Новикомбанк» в рамках ПМЭФ
Фото:
Коммерсантъ / Евгений Разумный
Главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев (второй слева) и генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты, вице-президент Федерации шахмат России Павел Шинский на вечеринке «В мгновенье рока»