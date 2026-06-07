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Светская хроника

1–7 июня

День мороженого в ГУМе, вечеринка «В мгновенье рока» от ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ, вручение премии «Муз-ТВ 2026» и другие события — в фотогалерее Weekend.
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Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и актриса, учредитель фонда «Галчонок» Юлия Пересильд на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и актриса, учредитель фонда «Галчонок» Юлия Пересильд на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Актер, продюсер Леонид Ярмольник на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Хлынина (в центре) на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Актриса Юлия Хлынина (в центре) на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актрисы Елена Николаева (в центре) и Евгения Дмитриева (справа) на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Актрисы Елена Николаева (в центре) и Евгения Дмитриева (справа) на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Екатерина Волкова и музыкант Петр Налич на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Актриса Екатерина Волкова и музыкант Петр Налич на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо сотрудницы медиа: главный редактор Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» Мария Моргун, бренд-директор Алена Бердова и издатель Дарья Решке на вечеринке журнала «Москвичка» в честь первого дня ПМЭФ

Слева направо сотрудницы медиа: главный редактор Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» Мария Моргун, бренд-директор Алена Бердова и издатель Дарья Решке на вечеринке журнала «Москвичка» в честь первого дня ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор на вечеринке журнала «Москвичка»

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Справа налево: первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанк» Роман Ротенберг, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Покровский, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник Лампас Покрас на вечеринке журнала «Москвичка»

Справа налево: первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанк» Роман Ротенберг, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Покровский, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник Лампас Покрас на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Теона Контридзе на вечеринке журнала «Москвичка»

Певица Теона Контридзе на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанка» Роман Ротенберг на вечеринке журнала «Москвичка»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанка» Роман Ротенберг на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: главный редактор медиа «Москвичка» Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» журнала Мария Моргун и телеведущая Юлия Барановская

Слева направо: главный редактор медиа «Москвичка» Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» журнала Мария Моргун и телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) на арт-вечеринке журнала HELLO в рамках ПМЭФ

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) на арт-вечеринке журнала HELLO в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художник Лампас Покрас на арт-вечеринке журнала HELLO

Художник Лампас Покрас на арт-вечеринке журнала HELLO

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский (слева) и директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности компании ЕВРАЗ Мария Дронова (в центре) на вечеринке «В мгновенье рока» от ИД «Коммерсантъ», Rutube и «Новикомбанк» в рамках ПМЭФ

Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский (слева) и директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности компании ЕВРАЗ Мария Дронова (в центре) на вечеринке «В мгновенье рока» от ИД «Коммерсантъ», Rutube и «Новикомбанк» в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев (второй слева) и генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты, вице-президент Федерации шахмат России Павел Шинский на вечеринке «В мгновенье рока»

Главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев (второй слева) и генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты, вице-президент Федерации шахмат России Павел Шинский на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на вечеринке «В мгновенье рока»

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов, справа) и Лексус (Алексей Столяров, слева) на вечеринке «В мгновенье рока»

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов, справа) и Лексус (Алексей Столяров, слева) на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости на вечеринке «В мгновенье рока»

Гости на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники группы The Hatters на вечеринке «В мгновенье рока»

Участники группы The Hatters на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Блогеры Максим Лутчак (слева) и Александр Бударин на вечеринке «В мгновенье рока»

Блогеры Максим Лутчак (слева) и Александр Бударин на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Певец Найк Борзов на вечеринке «В мгновенье рока»

Певец Найк Борзов на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Винодел Илья Волошин (второй справа) на вечеринке «В мгновенье рока»

Винодел Илья Волошин (второй справа) на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на вечеринке «В мгновенье рока»

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица KAYA (Ксения Луговая) на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Певица KAYA (Ксения Луговая) на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Телеведущая Яна Чурикова на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) (слева) и телеведущая Марина Кравец на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) (слева) и телеведущая Марина Кравец на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Футболист Матвей Сафонов на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Футболист Матвей Сафонов на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Певица Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров (в центре) и участник группы The Hatters Юрий Музыченко (слева) на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Певец Филипп Киркоров (в центре) и участник группы The Hatters Юрий Музыченко (слева) на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и актриса, учредитель фонда «Галчонок» Юлия Пересильд на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Хлынина (в центре) на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актрисы Елена Николаева (в центре) и Евгения Дмитриева (справа) на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Екатерина Волкова и музыкант Петр Налич на Дне мороженого в ГУМе — благотворительной акции в Международный день защиты детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо сотрудницы медиа: главный редактор Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» Мария Моргун, бренд-директор Алена Бердова и издатель Дарья Решке на вечеринке журнала «Москвичка» в честь первого дня ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Справа налево: первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанк» Роман Ротенберг, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Покровский, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и художник Лампас Покрас на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Теона Контридзе на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент «Газпромбанка» Роман Ротенберг на вечеринке журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: главный редактор медиа «Москвичка» Дарина Алексеева, руководитель клуба «Моск» журнала Мария Моргун и телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) на арт-вечеринке журнала HELLO в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художник Лампас Покрас на арт-вечеринке журнала HELLO

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский (слева) и директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности компании ЕВРАЗ Мария Дронова (в центре) на вечеринке «В мгновенье рока» от ИД «Коммерсантъ», Rutube и «Новикомбанк» в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев (второй слева) и генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты, вице-президент Федерации шахмат России Павел Шинский на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов, справа) и Лексус (Алексей Столяров, слева) на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники группы The Hatters на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Блогеры Максим Лутчак (слева) и Александр Бударин на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Певец Найк Борзов на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Винодел Илья Волошин (второй справа) на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на вечеринке «В мгновенье рока»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица KAYA (Ксения Луговая) на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Блогер, певица Margo (Маргарита Овсянникова) (слева) и телеведущая Марина Кравец на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Футболист Матвей Сафонов на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров (в центре) и участник группы The Hatters Юрий Музыченко (слева) на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина на вручении премии «Муз-ТВ 2026»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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