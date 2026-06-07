«Реакции людей на мою сексуальность — не моя проблема, а их»
Эмили Ратаковски исполнилось 35 лет
7 июня 1991 года в Лондоне родилась Эмили Ратаковски — американская модель, актриса, предпринимательница и автор книги эссе «Мое тело». Она стала известна после клипа Robin Thicke «Blurred Lines», снялась в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014), запустила бренд купальников и белья Inamorata, выпустила бестселлер о славе, сексуальности и праве женщины на собственный образ, а в 2025 году впервые вышла на подиум шоу Victoria’s Secret. Эмили Ратаковски на подиуме, красных дорожках и в светской хронике — в фотогалерее Weekend.
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