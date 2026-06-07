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«Реакции людей на мою сексуальность — не моя проблема, а их»

Эмили Ратаковски исполнилось 35 лет

7 июня 1991 года в Лондоне родилась Эмили Ратаковски — американская модель, актриса, предпринимательница и автор книги эссе «Мое тело». Она стала известна после клипа Robin Thicke «Blurred Lines», снялась в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014), запустила бренд купальников и белья Inamorata, выпустила бестселлер о славе, сексуальности и праве женщины на собственный образ, а в 2025 году впервые вышла на подиум шоу Victoria’s Secret. Эмили Ратаковски на подиуме, красных дорожках и в светской хронике — в фотогалерее Weekend.
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Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2016 год. К этому моменту она уже перестала быть «девушкой из клипа»: после «Blurred Lines» модель получила роль в триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014), где сыграла любовницу героя Бена Аффлека

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2016 год. К этому моменту она уже перестала быть «девушкой из клипа»: после «Blurred Lines» модель получила роль в триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014), где сыграла любовницу героя Бена Аффлека

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Эмили Ратаковски на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 2016 год. Тема вечера — «Рука и машина: мода в век технологий» — хорошо совпадала с новым статусом Ратаковски: она стала одной из первых моделей, чья слава росла не только через журналы и подиумы, но и через соцсети

Эмили Ратаковски на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 2016 год. Тема вечера — «Рука и машина: мода в век технологий» — хорошо совпадала с новым статусом Ратаковски: она стала одной из первых моделей, чья слава росла не только через журналы и подиумы, но и через соцсети

Фото: Lucas Jackson / Reuters

«Существует мнение, что если мужчине нравится фотография обнаженной женщины или короткая юбка, он что-то у нее отнимает. Это неправильно. Секс — это нормально. Желание — это нормально. Внимание — это тоже нормально»&lt;br> На шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Для модели это был первый выход на шоу бренда: до этого она уже сотрудничала с Victoria’s Secret, но именно в 2025-м дебютировала на его главном подиуме

«Существует мнение, что если мужчине нравится фотография обнаженной женщины или короткая юбка, он что-то у нее отнимает. Это неправильно. Секс — это нормально. Желание — это нормально. Внимание — это тоже нормально»
На шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Для модели это был первый выход на шоу бренда: до этого она уже сотрудничала с Victoria’s Secret, но именно в 2025-м дебютировала на его главном подиуме

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

На показе мужской коллекции Versace в Милане, 2019 год. К концу 2010-х модель прочно закрепилась в высокой моде: снималась в кампаниях крупных брендов, выходила на подиум и появлялась на главных фэшн-мероприятиях

На показе мужской коллекции Versace в Милане, 2019 год. К концу 2010-х модель прочно закрепилась в высокой моде: снималась в кампаниях крупных брендов, выходила на подиум и появлялась на главных фэшн-мероприятиях

Фото: Andreas Solaro / AFP

Эмили Ратаковски на показе Versace, 2019 год. В модельной карьере она начинала с каталогов Kohl’s и Nordstrom, а первый контракт подписала еще в 14 лет с агентством Ford Models

Эмили Ратаковски на показе Versace, 2019 год. В модельной карьере она начинала с каталогов Kohl’s и Nordstrom, а первый контракт подписала еще в 14 лет с агентством Ford Models

Фото: Andreas Solaro / AFP

«Мы больше, чем наши тела, но это не значит, что нас должны стыдить за наши тела или за нашу сексуальность»&lt;br> Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2019 год. Тема «Кэмп: заметки о моде» позволяла участникам играть с театральностью и преувеличением — приемами, которые Ратаковски часто использует в собственном публичном образе

«Мы больше, чем наши тела, но это не значит, что нас должны стыдить за наши тела или за нашу сексуальность»
Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2019 год. Тема «Кэмп: заметки о моде» позволяла участникам играть с театральностью и преувеличением — приемами, которые Ратаковски часто использует в собственном публичном образе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Эмили Ратаковски в костюме Мардж Симпсон на хэллоуинской вечеринке Хайди Клум в Нью-Йорке, 2015 год. В середине 2010-х она была уже не только моделью, но и постоянной героиней светской хроники — от музыкальных премий до голливудских вечеринок

Эмили Ратаковски в костюме Мардж Симпсон на хэллоуинской вечеринке Хайди Клум в Нью-Йорке, 2015 год. В середине 2010-х она была уже не только моделью, но и постоянной героиней светской хроники — от музыкальных премий до голливудских вечеринок

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Эмили Ратаковски и модельер Зак Позен на вручении телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, 2016 год. Позен был одним из дизайнеров, с которыми Ратаковски часто сотрудничала для создания образов для красных дорожек

Эмили Ратаковски и модельер Зак Позен на вручении телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, 2016 год. Позен был одним из дизайнеров, с которыми Ратаковски часто сотрудничала для создания образов для красных дорожек

Фото: Danny Moloshok / Invision / AP

Эмили Ратаковски на показе Jacquemus в Версале, 2023 год. Французский бренд стал одним из главных символов моды эпохи Instagram, а Ратаковски — одной из моделей, чья карьера показала, как соцсети изменили индустрию

Эмили Ратаковски на показе Jacquemus в Версале, 2023 год. Французский бренд стал одним из главных символов моды эпохи Instagram, а Ратаковски — одной из моделей, чья карьера показала, как соцсети изменили индустрию

Фото: JULIEN DE ROSA / AFP

Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2024 год. Тема вечера была связана с выставкой «Спящие красавицы: пробуждение моды», а Ратаковски снова выбрала образ, построенный на прозрачности, телесности и внимании к силуэту

Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2024 год. Тема вечера была связана с выставкой «Спящие красавицы: пробуждение моды», а Ратаковски снова выбрала образ, построенный на прозрачности, телесности и внимании к силуэту

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Эмили Ратаковски на премьере фильма «Преступления будущего» (2022) в Каннах. Кинофестиваль для нее давно стал не только актерской, но и модной площадкой: в Каннах Ратаковски чаще обсуждают не за новые роли, а за красные дорожки

Эмили Ратаковски на премьере фильма «Преступления будущего» (2022) в Каннах. Кинофестиваль для нее давно стал не только актерской, но и модной площадкой: в Каннах Ратаковски чаще обсуждают не за новые роли, а за красные дорожки

Фото: Loic Venance / AFP

Эмили Ратаковски на премьере фильма «Поле битвы» (2024) на Венецианском кинофестивале. Ее собственная фильмография развивалась неровно, но статус актрисы закрепился после «Исчезнувшей», а позже она вернулась к экрану в сериале Лины Данэм «Слишком много»

Эмили Ратаковски на премьере фильма «Поле битвы» (2024) на Венецианском кинофестивале. Ее собственная фильмография развивалась неровно, но статус актрисы закрепился после «Исчезнувшей», а позже она вернулась к экрану в сериале Лины Данэм «Слишком много»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Эмили Ратаковски перед выступлением на выпуске Hunter College в Нью-Йорке, 2023 год. После выхода книги «Мое тело» она стала публично говорить не только о моде, но и о власти, феминизме, сексуальности и праве модели распоряжаться собственным изображением

Эмили Ратаковски перед выступлением на выпуске Hunter College в Нью-Йорке, 2023 год. После выхода книги «Мое тело» она стала публично говорить не только о моде, но и о власти, феминизме, сексуальности и праве модели распоряжаться собственным изображением

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2024 год. Такие выходы стали частью ее профессии: Ратаковски работает не только как модель, но и как самостоятельный медиабренд, соединяющий моду, кино, бизнес и личную повестку

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2024 год. Такие выходы стали частью ее профессии: Ратаковски работает не только как модель, но и как самостоятельный медиабренд, соединяющий моду, кино, бизнес и личную повестку

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Эмили Ратаковски на шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Ее дебют прошел уже после перезапуска бренда, который пытался совместить прежнюю эстетику супермодельного гламура с более современным разговором о женском теле

Эмили Ратаковски на шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Ее дебют прошел уже после перезапуска бренда, который пытался совместить прежнюю эстетику супермодельного гламура с более современным разговором о женском теле

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2023 год. В том же году она активно развивала подкаст High Low with EmRata, где обсуждала поп-культуру, отношения, феминизм и жизнь светской женщины

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2023 год. В том же году она активно развивала подкаст High Low with EmRata, где обсуждала поп-культуру, отношения, феминизм и жизнь светской женщины

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

На вручении «Золотого глобуса» в Беверли-Хиллз, 2017 год. Актриса продолжала сниматься: после фильма «Исчезнувшая» снималась в «128 ударах сердца в минуту» (2015) и комедии «Красотка на всю голову» (2018)

На вручении «Золотого глобуса» в Беверли-Хиллз, 2017 год. Актриса продолжала сниматься: после фильма «Исчезнувшая» снималась в «128 ударах сердца в минуту» (2015) и комедии «Красотка на всю голову» (2018)

Фото: Mike Blake / Reuters

Слева направо: актер Тим Роббинс, музыкант Джефф Мэджид и Эмили Ратаковски на бейсбольном матче между Chicago Cubs и Los Angeles Dodgers в Лос-Анджелесе, 2016 год. С Мэджидом модель встречалась несколько лет, а в 2018-м вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда

Слева направо: актер Тим Роббинс, музыкант Джефф Мэджид и Эмили Ратаковски на бейсбольном матче между Chicago Cubs и Los Angeles Dodgers в Лос-Анджелесе, 2016 год. С Мэджидом модель встречалась несколько лет, а в 2018-м вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда

Фото: Noel Vasquez / GC Images / Getty Images

Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2021 год. В том же году она стала матерью: у нее родился сын Сильвестр Аполло Бир. Позже Ратаковски часто говорила о материнстве как о части своего нового жизненного этапа

Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2021 год. В том же году она стала матерью: у нее родился сын Сильвестр Аполло Бир. Позже Ратаковски часто говорила о материнстве как о части своего нового жизненного этапа

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Модель на показе Jacquemus в Сен-Поль-де-Вансе, 2024 год. Ее связь с модой давно вышла за рамки съемок: с 2017 года она развивает собственный бренд Inamorata, начавшийся с купальников и выросший в линию белья и одежды

Модель на показе Jacquemus в Сен-Поль-де-Вансе, 2024 год. Ее связь с модой давно вышла за рамки съемок: с 2017 года она развивает собственный бренд Inamorata, начавшийся с купальников и выросший в линию белья и одежды

Фото: VALERY HACHE / AFP

Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards в Ньюарке, 2023 год. В музыкальной индустрии ее имя стало известно после клипа «Blurred Lines» — одного из самых громких и спорных поп-культурных феноменов 2013 года

Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards в Ньюарке, 2023 год. В музыкальной индустрии ее имя стало известно после клипа «Blurred Lines» — одного из самых громких и спорных поп-культурных феноменов 2013 года

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Быть сексуальной часто приравнивают к чему-то вульгарному, потому что сексуальность будто бы означает игру на мужских желаниях. Для меня сексуальность — это форма красоты и самовыражения»&lt;br> На фото: певица Рита Ора и Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, 2015 год

«Быть сексуальной часто приравнивают к чему-то вульгарному, потому что сексуальность будто бы означает игру на мужских желаниях. Для меня сексуальность — это форма красоты и самовыражения»
На фото: певица Рита Ора и Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, 2015 год

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Эмили Ратаковски и актер, продюсер Себастьян Бир-МакКлард в Нью-Йорке, 2021 год. Они поженились в 2018-м году вскоре после начала отношений, но в 2022 году пара рассталась, а позже Ратаковски подала на развод

Эмили Ратаковски и актер, продюсер Себастьян Бир-МакКлард в Нью-Йорке, 2021 год. Они поженились в 2018-м году вскоре после начала отношений, но в 2022 году пара рассталась, а позже Ратаковски подала на развод

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Эмили Ратаковски на улице в Нью-Йорке, 2023 год. Ее повседневные выходы давно стали отдельным жанром модной хроники: папарацци регулярно фиксируют ее стритстайл, а образы быстро расходятся в соцсетях и модных медиа

Эмили Ратаковски на улице в Нью-Йорке, 2023 год. Ее повседневные выходы давно стали отдельным жанром модной хроники: папарацци регулярно фиксируют ее стритстайл, а образы быстро расходятся в соцсетях и модных медиа

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

«Реакции людей на мою сексуальность — не моя проблема, а их»&lt;br> Эмили Ратаковски на открытии Каннского кинофестиваля на показе фильма «Призраки Исмаэля», 2017 год

«Реакции людей на мою сексуальность — не моя проблема, а их»
Эмили Ратаковски на открытии Каннского кинофестиваля на показе фильма «Призраки Исмаэля», 2017 год

Фото: Loic Venance / AFP

Эмили Ратаковски на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке, 2025 год. Выход стал символичным итогом ее модельной биографии: от подростковых каталогов и клипов до одного из самых узнаваемых шоу индустрии

Эмили Ратаковски на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке, 2025 год. Выход стал символичным итогом ее модельной биографии: от подростковых каталогов и клипов до одного из самых узнаваемых шоу индустрии

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Слева направо: модели Иман Хаммам, Эмили Ратаковски, Грейс Элизабет, Ирина Шейк и Виттория Черетти на Met Gala в Нью-Йорке, 2023 год. Ратаковски оказалась в одном ряду с главными подиумными моделями своего поколения, хотя ее путь к этому статусу начался не с классической супермодельной карьеры, а с клипа, соцсетей и умения превратить собственный образ в предмет публичного разговора

Слева направо: модели Иман Хаммам, Эмили Ратаковски, Грейс Элизабет, Ирина Шейк и Виттория Черетти на Met Gala в Нью-Йорке, 2023 год. Ратаковски оказалась в одном ряду с главными подиумными моделями своего поколения, хотя ее путь к этому статусу начался не с классической супермодельной карьеры, а с клипа, соцсетей и умения превратить собственный образ в предмет публичного разговора

Фото: Arturo Holmes / MG23 / Getty Images

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Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2016 год. К этому моменту она уже перестала быть «девушкой из клипа»: после «Blurred Lines» модель получила роль в триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (2014), где сыграла любовницу героя Бена Аффлека

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Эмили Ратаковски на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 2016 год. Тема вечера — «Рука и машина: мода в век технологий» — хорошо совпадала с новым статусом Ратаковски: она стала одной из первых моделей, чья слава росла не только через журналы и подиумы, но и через соцсети

Фото: Lucas Jackson / Reuters

«Существует мнение, что если мужчине нравится фотография обнаженной женщины или короткая юбка, он что-то у нее отнимает. Это неправильно. Секс — это нормально. Желание — это нормально. Внимание — это тоже нормально»
На шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Для модели это был первый выход на шоу бренда: до этого она уже сотрудничала с Victoria’s Secret, но именно в 2025-м дебютировала на его главном подиуме

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

На показе мужской коллекции Versace в Милане, 2019 год. К концу 2010-х модель прочно закрепилась в высокой моде: снималась в кампаниях крупных брендов, выходила на подиум и появлялась на главных фэшн-мероприятиях

Фото: Andreas Solaro / AFP

Эмили Ратаковски на показе Versace, 2019 год. В модельной карьере она начинала с каталогов Kohl’s и Nordstrom, а первый контракт подписала еще в 14 лет с агентством Ford Models

Фото: Andreas Solaro / AFP

«Мы больше, чем наши тела, но это не значит, что нас должны стыдить за наши тела или за нашу сексуальность»
Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2019 год. Тема «Кэмп: заметки о моде» позволяла участникам играть с театральностью и преувеличением — приемами, которые Ратаковски часто использует в собственном публичном образе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Эмили Ратаковски в костюме Мардж Симпсон на хэллоуинской вечеринке Хайди Клум в Нью-Йорке, 2015 год. В середине 2010-х она была уже не только моделью, но и постоянной героиней светской хроники — от музыкальных премий до голливудских вечеринок

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Эмили Ратаковски и модельер Зак Позен на вручении телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, 2016 год. Позен был одним из дизайнеров, с которыми Ратаковски часто сотрудничала для создания образов для красных дорожек

Фото: Danny Moloshok / Invision / AP

Эмили Ратаковски на показе Jacquemus в Версале, 2023 год. Французский бренд стал одним из главных символов моды эпохи Instagram, а Ратаковски — одной из моделей, чья карьера показала, как соцсети изменили индустрию

Фото: JULIEN DE ROSA / AFP

Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2024 год. Тема вечера была связана с выставкой «Спящие красавицы: пробуждение моды», а Ратаковски снова выбрала образ, построенный на прозрачности, телесности и внимании к силуэту

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Эмили Ратаковски на премьере фильма «Преступления будущего» (2022) в Каннах. Кинофестиваль для нее давно стал не только актерской, но и модной площадкой: в Каннах Ратаковски чаще обсуждают не за новые роли, а за красные дорожки

Фото: Loic Venance / AFP

Эмили Ратаковски на премьере фильма «Поле битвы» (2024) на Венецианском кинофестивале. Ее собственная фильмография развивалась неровно, но статус актрисы закрепился после «Исчезнувшей», а позже она вернулась к экрану в сериале Лины Данэм «Слишком много»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Эмили Ратаковски перед выступлением на выпуске Hunter College в Нью-Йорке, 2023 год. После выхода книги «Мое тело» она стала публично говорить не только о моде, но и о власти, феминизме, сексуальности и праве модели распоряжаться собственным изображением

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2024 год. Такие выходы стали частью ее профессии: Ратаковски работает не только как модель, но и как самостоятельный медиабренд, соединяющий моду, кино, бизнес и личную повестку

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Эмили Ратаковски на шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Ее дебют прошел уже после перезапуска бренда, который пытался совместить прежнюю эстетику супермодельного гламура с более современным разговором о женском теле

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Эмили Ратаковски на вечеринке Vanity Fair после вручения «Оскара», 2023 год. В том же году она активно развивала подкаст High Low with EmRata, где обсуждала поп-культуру, отношения, феминизм и жизнь светской женщины

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

На вручении «Золотого глобуса» в Беверли-Хиллз, 2017 год. Актриса продолжала сниматься: после фильма «Исчезнувшая» снималась в «128 ударах сердца в минуту» (2015) и комедии «Красотка на всю голову» (2018)

Фото: Mike Blake / Reuters

Слева направо: актер Тим Роббинс, музыкант Джефф Мэджид и Эмили Ратаковски на бейсбольном матче между Chicago Cubs и Los Angeles Dodgers в Лос-Анджелесе, 2016 год. С Мэджидом модель встречалась несколько лет, а в 2018-м вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда

Фото: Noel Vasquez / GC Images / Getty Images

Эмили Ратаковски на Met Gala в Нью-Йорке, 2021 год. В том же году она стала матерью: у нее родился сын Сильвестр Аполло Бир. Позже Ратаковски часто говорила о материнстве как о части своего нового жизненного этапа

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Модель на показе Jacquemus в Сен-Поль-де-Вансе, 2024 год. Ее связь с модой давно вышла за рамки съемок: с 2017 года она развивает собственный бренд Inamorata, начавшийся с купальников и выросший в линию белья и одежды

Фото: VALERY HACHE / AFP

Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards в Ньюарке, 2023 год. В музыкальной индустрии ее имя стало известно после клипа «Blurred Lines» — одного из самых громких и спорных поп-культурных феноменов 2013 года

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Быть сексуальной часто приравнивают к чему-то вульгарному, потому что сексуальность будто бы означает игру на мужских желаниях. Для меня сексуальность — это форма красоты и самовыражения»
На фото: певица Рита Ора и Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, 2015 год

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Эмили Ратаковски и актер, продюсер Себастьян Бир-МакКлард в Нью-Йорке, 2021 год. Они поженились в 2018-м году вскоре после начала отношений, но в 2022 году пара рассталась, а позже Ратаковски подала на развод

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Эмили Ратаковски на улице в Нью-Йорке, 2023 год. Ее повседневные выходы давно стали отдельным жанром модной хроники: папарацци регулярно фиксируют ее стритстайл, а образы быстро расходятся в соцсетях и модных медиа

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

«Реакции людей на мою сексуальность — не моя проблема, а их»
Эмили Ратаковски на открытии Каннского кинофестиваля на показе фильма «Призраки Исмаэля», 2017 год

Фото: Loic Venance / AFP

Эмили Ратаковски на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке, 2025 год. Выход стал символичным итогом ее модельной биографии: от подростковых каталогов и клипов до одного из самых узнаваемых шоу индустрии

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Слева направо: модели Иман Хаммам, Эмили Ратаковски, Грейс Элизабет, Ирина Шейк и Виттория Черетти на Met Gala в Нью-Йорке, 2023 год. Ратаковски оказалась в одном ряду с главными подиумными моделями своего поколения, хотя ее путь к этому статусу начался не с классической супермодельной карьеры, а с клипа, соцсетей и умения превратить собственный образ в предмет публичного разговора

Фото: Arturo Holmes / MG23 / Getty Images

Показы

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