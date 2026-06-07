«Реакции людей на мою сексуальность — не моя проблема, а их»

«Существует мнение, что если мужчине нравится фотография обнаженной женщины или короткая юбка, он что-то у нее отнимает. Это неправильно. Секс — это нормально. Желание — это нормально. Внимание — это тоже нормально»

На шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2025 год. Для модели это был первый выход на шоу бренда: до этого она уже сотрудничала с Victoria’s Secret, но именно в 2025-м дебютировала на его главном подиуме

Фото: Evan Agostini / Invision / AP