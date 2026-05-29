Вечно молодой

Ноэлу Галлахеру исполнилось 59 лет

Ноэл Галлахер родился 29 мая 1967 года в Манчестере. Главный автор песен Oasis и гитарист группы, он написал такие брит-поп хиты как «Live Forever», «Wonderwall» и «Don’t Look Back in Anger», пережил распад группы в середине 2000-х, начал успешную сольную карьеру с Noel Gallagher’s High Flying Birds и вернулся в Oasis в 2025 году. На счету Oasis — восемь альбомов, занимавших первое место в британском чарте, один из самых продаваемых альбомов в истории Великобритании и статус группы, чьи песни давно стали футбольными и фестивальными гимнами. Яркие кадры из жизни музыканта — в фотогалерее Weekend.
Ноэл Галлахер во время фотосессии в Нью-Йорке, 2006 год. «Если бы вы написали &quot;Live Forever&quot;, на следующий день вы тоже ходили бы иначе»

Фото: Keith Bedford / Reuters

Ноэл Галлахер на полуночном показе фильма режиссера Дэнни Бойла «На игле» (1996) на Каннском кинофестивале. К тому моменту Oasis уже выпустили Definitely Maybe и (What’s the Story) Morning Glory?, а Галлахер стал одним из главных авторов брит-попа

Фото: STR New / Reuters

Братья Лиам (вокалист) и Ноэл (гитарист) Галлахеры перед стартом британского тура Oasis, 1997 год. Незадолго до этого альбом группы Be Here Now вышел на первое место британского чарта и за три дня разошелся тиражом около 696 тыс. копий

Фото: Russell Boyce / Reuters

Ноэл Галлахер на концерте в петербургском клубе А2, 2018 год. После ухода из Oasis он собрал Noel Gallagher’s High Flying Birds и доказал, что может собирать большие залы уже без брата Лиама

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

С вокалистом американской рок-группы The Black Crowes Крисом Робинсоном, 2001 год. Тогда Oasis и The Black Crowes вместе гастролировали по США, хотя американский рынок так и не стал для Oasis таким же успешным, как британский

Фото: Fred Prouser / Reuters

Слева направо: гитарист Джем Арчер, Ноэл Галлахер, бас-гитарист Энди Белл и вокалист Лиам Галлахер на пресс-конференции Oasis в Гонконге, 2006 год. В 2000-х популярность брит-попа сходила на нет, но группа продолжала выпускать успешные альбомы: в том же составе она записала альбом Don’t Believe the Truth

Фото: Paul Yeung / Reuters

Ноэл Галлахер на Красной площади в Москве, 2007 год. В Россию он приехал с камерной полуакустической программой

Фото: Omar Lesnikov / East News

Ноэл Галлахер празднует победу «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли», 2011 год. Болельщик «Сити» с детства, он позже регулярно становился одним из самых заметных музыкальных лиц на матчах команды

Фото: Action Images / John Sibley Livepic / Reuters

Ноэл Галлахер и его жена Сара Макдональд на отдыхе в Сен-Тропе, 2015 год. Они познакомились еще в эпоху Oasis и поженились в 2011 году. У пары родились двое сыновей — Донован и Сонни

Фото: KCS / East News

Ноэл Галлахер в Париже, 2015 год. В том же году вышел Chasing Yesterday — второй альбом Noel Gallagher’s High Flying Birds и первая пластинка, которую он продюсировал самостоятельно

Фото: Dalle APRF / East News

Ноэл Галлахер после получения премии Q за лучший альбом Chasing Yesterday, Лондон, 2015 год

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Ноэл Галлахер на фотосессии перед выходом альбома Who Built the Moon?, 2017 год. На этой пластинке музыкант ушел от гитарной формулы Oasis к психоделии и более экспериментальному поп-року

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ноэл Галлахер и его жена Сара Макдональд перед вручением футбольной премии The Best FIFA Football Awards в Лондоне, 2018 год. Футбол для музыканта давно стал не светским хобби, а частью публичного образа: его интервью о «Манчестер Сити» цитируют почти так же охотно, как высказывания о музыке

Фото: John Sibley / Reuters

Граффити с Лиамом и Ноэлом Галлахерами на стене паба Coach and Horses в Уайтфилде под Манчестером, 2024 год. Роспись появилась на фоне объявления о воссоединении Oasis спустя 15 лет после распада группы

Фото: Phil Noble / Reuters

Чучело с изображением братьев Галлахер, 2024 год. Так в Великобритании отреагировали на скандал вокруг продажи билетов на тур Oasis Live ’25, резко подорожавших из-за так называемого динамического ценообразования

Фото: Gerry Mey / Reuters

Ноэл Галлахер празднует победу «Манчестер Сити» в Кубке Англии на «Уэмбли», 2026 год. В сезоне 2025/26 клуб выиграл Кубок Англии и Премьер-лигу, а Галлахер снова оказался одним из самых заметных болельщиков команды

Фото: Mike Egerton / PA Images / Getty Images

Фанат в маске Ноэла Галлахера ждет концерт группы в Хитон-парке в Манчестере, 2025 год. Домашние шоу тура Oasis Live ’25 стали кульминацией возвращения группы: впервые с 2009 года Лиам и Ноэл снова вышли на одну сцену

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Ноэл Галлахер с Межконтинентальным кубком на параде побед «Манчестер Сити» в Манчестере, 2026 год

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

