«Мы, красивые женщины, обязаны казаться глупыми, чтобы не беспокоить мужчин»

Мэрилин Монро могло бы исполниться 100 лет

1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась Норма Джин Мортенсон, ставшая известной как Мэрилин Монро. Она выросла в приемных семьях, начинала моделью, стала главной блондинкой Голливуда 1950-х, снялась в фильмах «Ниагара» (1953), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «Зуд седьмого года» (1955), «В джазе только девушки» (1959), получила «Золотой глобус» и превратилась в один из самых узнаваемых образов XX века. О жизни и ролях актрисы — в фотогалерее Weekend.
«Женская привлекательность только тогда сильна, когда она естественна и стихийна»,— говорила она. В Голливуде Мэрилин Монро десятилетиями считали воплощением экранного образа «глупой блондинки», но сама она почти всю карьеру пыталась доказать обратное: за платиновой прической и комедийной маской была актриса, которая добивалась серьезных ролей и училась у Ли Страсберга

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Будущая Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Ее мать Глэдис Бейкер работала в киноиндустрии, но из-за психического расстройства не могла постоянно заботиться о дочери. Детство Нормы Джин прошло в приемных семьях и сиротском доме 1928 год

Фото: AP

Норма Джин Догерти на снимке армейского фотографа Дэвида Коновера для журнала Yank, 1945 год. В годы Второй мировой войны она работала на оборонном заводе Radioplane в Калифорнии. Фотосъемка для армейского издания стала поворотной: Коновер посоветовал ей попробовать себя в роли модели, после чего Норма Джин попала в агентство Blue Book Modeling. С этого начался путь к Голливуду

Фото: U.S. army photographer David Conover's

С продюсером и шоуменом Джорджем Джесселом на открытии шоу Джорджа Уайта «Скандалы» в ресторане Florentine Theatre в Голливуде, 1945 год. В середине 1940-х Норма Джин уже снималась как модель, а в 1946 году получила контракт с 20th Century Fox. Тогда же появился псевдоним Мэрилин Монро: имя подобрали как более голливудское, фамилией она выбрала девичью фамилию матери

Фото: Edward Widdis / AP

В 1945 году Норма Джин, носившая тогда фамилию Догерти, стала приобретать популярность как модель агентства Blue Book Modeling в Лос-Анджелесе. Год спустя она получила предложение поработать статисткой на киностудии 20th Century Fox. Первые роли были эпизодическими, но к началу 1950-х Монро уже заметили по фильмам «Асфальтовые джунгли» (1950) и «Все о Еве» (1950)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Мэрилин Монро примеряет костюм для фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), за работой следит художник по костюмам Билли Травилла. Именно он создал знаменитое розовое платье для номера Diamonds Are a Girl’s Best Friend («Бриллианты — лучшие друзья девушек»). Картина закрепила за Монро амплуа комедийной блондинки: ее Лорелей Ли выглядела наивной, но прекрасно понимала силу денег, мужчин и собственного образа

Фото: AP

Основатель Playboy Хью Хефнер подписывает календарь Playboy и DVD-издание Playboy Cover To Cover: The 50&#39;s в книжном магазине Barnes &amp; Noble в Лос-Анджелесе, 2007 год. В набор входило переиздание первого номера журнала Playboy 1953 года с Мэрилин Монро на обложке. Снимок был сделан до ее большой славы и использован без полноценного согласования со звездой, но именно он помог Хефнеру запустить один из самых известных мужских журналов XX века

Фото: Ian West - PA Images / PA Images / Getty Images

Мэрилин Монро выступает перед американскими военными в Корее, 1954 год. Она приехала туда уже звездой: после «Ниагары» (1953) и «Джентльменов предпочитают блондинок» ее имя знала вся Америка. За четыре дня Монро дала серию концертов для солдат и называла эту поездку одним из самых сильных переживаний в жизни: перед ней впервые была не съемочная группа, а десятки тысяч зрителей

Фото: AP

Бейсболист Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро после свадьбы в Сан-Франциско, 1954 год. Их роман длился больше года, а брак стал союзом двух американских мифов — легенды «Нью-Йорк Янкиз» и главного секс-символа Голливуда. Семейная жизнь продлилась меньше года: конфликт усилили публичность Монро и сцена с разлетающимся белым платьем в «Зуде седьмого года» (1955)

Фото: AP

Мэрилин Монро в фильме Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (1959). Роль певицы Шугар Кейн стала ее комедийной вершиной. Картина получила «Золотой глобус» как лучшая комедия, а Монро — как лучшая актриса в комедии или мюзикле. Оскара у нее так и не было, но именно эта роль окончательно превратила ее из звезды 1950-х в актрису вне времени

Фото: Ashton Productions, The Mirisch Corporation

Драматург Артур Миллер помогает Мэрилин Монро сесть в машину после выписки из Doctors Hospital в Нью-Йорке, 1957 год. Актриса провела в больнице десять дней после выкидыша. Их брак с Миллером, заключенный в 1956 году, пресса называла союзом интеллектуала и секс-символа. Для Монро он был еще и попыткой выйти из голливудской клетки: она хотела, чтобы ее воспринимали не только как красивую женщину, но и как серьезную актрису

Фото: AP

Политик Роберт Кеннеди (слева), актриса Мэрилин Монро и президент США Джон Кеннеди на вечеринке по случаю 45-летия главы государства. 19 мая 1962 года Монро исполнила для президента Happy Birthday, Mr. President — это выступление стало одним из самых известных эпизодов ее биографии и одним из последних публичных появлений. К тому моменту актриса работала над фильмом «Что-то должно случиться», но проект так и не был завершен

Фото: Cecil Stoughton / Corsey Keya Morgan / CNN

Полицейские и журналисты у ворот дома Мэрилин Монро в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе после известия о ее смерти. Актрису нашли мертвой в спальне 5 августа 1962 года. Ей было 36 лет. Официальной причиной стала передозировка барбитуратами, но обстоятельства смерти породили множество версий. Последним завершенным фильмом Монро остались «Неприкаянные» (1961) по сценарию Артура Миллера

Фото: Harold Filan / AP

