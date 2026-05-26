Названы победители American Music Awards
Главным триумфатором премии стала южнокорейская группа BTS
В ночь на 26 мая в Лас-Вегасе прошла церемония American Music Awards 2026. Главный приз — «Артист года» — забрали BTS, они же победили в номинациях «Песня лета» и «Лучший K-pop исполнитель среди мужчин». По три статуэтки также получили Sombr, Katseye, Сабрина Карпентер, Бруно Марс и Карди Би, а награду «Песня года» вручили проекту Huntr/x из анимационного фильма «Кейпоп-охотницы на демонов». Яркие кадры с мероприятия — в фотогалерее Weekend.
