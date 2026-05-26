Названы победители American Music Awards

Главным триумфатором премии стала южнокорейская группа BTS

В ночь на 26 мая в Лас-Вегасе прошла церемония American Music Awards 2026. Главный приз — «Артист года» — забрали BTS, они же победили в номинациях «Песня лета» и «Лучший K-pop исполнитель среди мужчин». По три статуэтки также получили Sombr, Katseye, Сабрина Карпентер, Бруно Марс и Карди Би, а награду «Песня года» вручили проекту Huntr/x из анимационного фильма «Кейпоп-охотницы на демонов». Яркие кадры с мероприятия — в фотогалерее Weekend.
Певица Тейяна Тейлор

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Участницы группы Katseye

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певец Sombr

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Исполнительницы песен вымышленной группы Huntr/x из анимационного фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов» Одри Нуна и Ejae

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певец Билли Айдол

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Хилари Дафф

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Линда Перри

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Кароль Джи

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Участницы группы The Pussycat Dolls

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певец Райли Грин

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Группа BTS

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Участники группы Twenty One Pilots Джош Дан и Тайлер Джозеф

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Группа New Kids on the Block

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

