Человек в паутине славы

Тому Холланду исполнилось 30 лет

1 июня 1996 года в Кингстоне-на-Темзе родился актер Том Холланд. Он начинал с танцев и мюзикла «Билли Эллиот», а впоследствии стал одним из самых узнаваемых молодых актеров Голливуда после роли Питера Паркера в киновселенной Marvel. Фильмы с его участием собрали в мировом прокате миллиарды долларов, а «Человек-паук: Нет пути домой» стал одним из главных кассовых хитов после пандемии. Яркие кадры из жизни актера — в фотогалерее Weekend.
Актер Том Холланд с собакой Тессой на фотоколле фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в Лондоне, 2017 год. «Если я все еще буду играть Человека-паука после 30, значит, я сделал что-то не так»,— говорил Холланд в 2021 году. К 30-летию он снова вернулся к роли Питера Паркера — уже в фильме «Человек-паук: Новый день»

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Актер Том Холланд на вечеринке после вручения премий Лондонского кружка кинокритиков, 2013 год. К этому моменту он уже прошел школу Вест-Энда: с 2008 года играл в мюзикле «Билли Эллиот», сначала друга главного героя, затем самого Билли. Танцы, балет и акробатика позже стали его преимуществом на пробах в Marvel

Фото: Dave M. Benett / Getty Images

Кадр из сериала «Волчий зал» режиссера Питера Козмински (2015). До супергеройской славы Холланд играл в исторической драме: в экранизации романов Хилари Мантел он появился в роли Грегори Кромвеля, сына Томаса Кромвеля

Фото: Company Pictures

Актер Том Холланд на панели Marvel на Comic-Con в Сан-Диего, 2016 год. За год до этого Sony и Marvel объявили, что именно он станет новым Питером Паркером. Впервые Холланд появился в этом образе в фильме «Первый мститель: Противостояние» (2016)

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney

Актер Том Холланд с поклонниками на промо-мероприятии фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в Сеуле, 2017 год. Картина стала его первым сольным фильмом в роли Питера Паркера и собрала около $880 млн в мировом прокате

Фото: Ahn Young-joon / AP

Актер Том Холланд бьет в традиционный барабан на японской премьере фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в Токио. Он был самым молодым актером, сыгравший главную роль в сольном фильме Marvel

Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Актеры Джина Родригес и Том Холланд на вручении премии «Оскар» в Голливуде, 2018 год. За год до этого Холланд получил премию BAFTA Rising Star — награду для молодых актеров, которых британская киноакадемия считает главными надеждами индустрии

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Актеры Том Холланд, Джейкоб Баталон и Зендея у Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на промо фильма «Человек-паук: Вдали от дома», 2019 год. Сиквел стал первым фильмом о Человеке-пауке, преодолевшим отметку $1 млрд в мировом прокате

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Кадр из фильма «По наклонной» режиссера Энтони Руссо (2021). В криминальной драме Холланд сыграл ветерана армии США с посттравматическим расстройством и зависимостью. Для роли он похудел, побрился наголо и пытался резко уйти от образа дружелюбного супергероя

Фото: Russo Brothers

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса (2021). Картина собрала около $1,9 млрд и стала самым кассовым фильмом 2021 года. Для Холланда это был пик первой паучьей трилогии и один из главных коммерческих успехов карьеры

Фото: Columbia Pictures

Кадр из фильма «Поступь хаоса» режиссера Дага Лаймана (2021). Холланд сыграл Тодда Хьюитта в экранизации романа Патрика Несса, его партнершей была актриса Дэйзи Ридли. Производство картины затянулось на несколько лет, а прокат оказался неудачным

Фото: Lionsgate

Актер Том Холланд на премьере фильма «Анчартед: На картах не значится» в Мадриде, 2022 год. Экранизация видеоигры стала для него попыткой запустить еще одну крупную франшизу вне Marvel; фильм собрал более $400 млн в мировом прокате

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Актеры Том Холланд и Эмма Лэрд на съемках сериала «Переполненная комната» в Нью-Йорке, 2022 год. В психологической драме Apple TV+ Холланд сыграл молодого человека, арестованного после стрельбы в Рокфеллер-центре, и выступил одним из исполнительных продюсеров проекта

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Том Холланд машет клетчатым флагом на Гран-при Монако «Формулы-1», 2023 год. За пределами съемочной площадки актер часто появляется на спортивных событиях: он болеет за футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» и серьезно увлекается гольфом

Фото: Mario Renzi - Formula 1 / Formula 1 / Getty Images

Кадр из сериала «Переполненная комната» режиссера Брэди Корбе, 2023 год. После выхода проекта Холланд говорил, что тяжелая роль эмоционально истощила его, и взял паузу в актерской работе

Фото: Regency Television

Актер Том Холланд раздает автографы поклонникам на турнире BMW PGA Championship в Вирджиния-Уотер, 2023 год. Гольф стал одним из его главных публичных увлечений: Холланд регулярно участвует в любительских турнирах вместе с профессиональными игроками

Фото: Paul Childs / Reuters

Скульптура Человека-паука в образе Тома Холланда на фестивале Comic Fan в Мадриде, 2024 год. За несколько лет его версия Питера Паркера стала самостоятельным поп-культурным образом, хотя до Холланда героя уже играли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд

Фото: David Benito / Getty Images

Актер Том Холланд на гольф-турнире BMW PGA Championship в Вирджиния-Уотер, 2024 год. В том же году он запустил бренд безалкогольного пива Bero: актер публично рассказывал, что отказался от алкоголя после 2022 года и счел это одним из самых важных решений в жизни

Фото: Paul Childs / Reuters

Том Холланд перед съемками в шоу Live with Kelly and Mark в Нью-Йорке, 2024 год. В интервью он продвигал Bero и рассказывал о жизни вне Marvel; к этому времени актер все чаще говорил о продюсерских планах и желании внимательнее выбирать роли

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Актеры Том Холланд и Зендея у ресторана Corner Bar в Нью-Йорке, 2024 год. Пара познакомилась на съемках фильмов о Человеке-пауке, публично их отношения подтвердились в 2021 году. В начале 2025 года стало известно об их помолвке; сообщения о браке официально ими не подтверждались

Фото: James Devaney / GC Images / Getty Images

Том Холланд на съемках фильма «Человек-паук: Новый день» в Глазго, 2025 год. Город использовали как экранный Нью-Йорк, а фильм стал четвертой сольной картиной Холланда о Питере Паркере. Премьера запланирована на июль 2026 года

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

