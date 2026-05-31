31.05.2026, 10:53

Пингвин, киллер, король Колину Фаррелу исполнилось 50 лет

31 мая 1976 года в пригороде Дублина Каслноке родился Колин Фаррелл — актер, который начинал как голливудский «плохой парень», а к 50 годам стал одним из главных ирландских артистов своего поколения. В его фильмографии — «Особое мнение», «Александр», «Залечь на дно в Брюгге», «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Банши Инишерина» и «Пингвин»; среди наград — три «Золотых глобуса», премия Гильдии киноактеров США, Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и номинация на «Оскар». Яркие кадры из жизни актера — в фотогалерее Weekend.