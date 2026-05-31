Пингвин, киллер, король

Колину Фаррелу исполнилось 50 лет

31 мая 1976 года в пригороде Дублина Каслноке родился Колин Фаррелл — актер, который начинал как голливудский «плохой парень», а к 50 годам стал одним из главных ирландских артистов своего поколения. В его фильмографии — «Особое мнение», «Александр», «Залечь на дно в Брюгге», «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Банши Инишерина» и «Пингвин»; среди наград — три «Золотых глобуса», премия Гильдии киноактеров США, Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и номинация на «Оскар». Яркие кадры из жизни актера — в фотогалерее Weekend.
С наградой Гильдии киноактеров США за роль в сериале «Пингвин» (2024) в Лос-Анджелесе. «Я никогда не считал актерство лекарством, но оно точно давало мне место, куда можно было девать энергию», — говорил актер

Фото: Chris Pizzello / AP

Актеры Брюс Уиллис и Колин Фаррелл на премьере фильма «Война Харта» (2002) в Лос-Анджелесе. После успеха военной драмы «Страна тигров» (2000) Фаррелла стали приглашать в крупные студийные проекты: он снимался в «Особом мнении» (2002), «Телефонной будке» (2002), «Рекруте» (2003), «Сорвиголове» (2003)

Фото: Rose Prouser RMP / Reuters

Кадр из фильма «Особое мнение» (2002) режиссера Стивена Спилберга. Роль агента Дэнни Уитвера стала одной из первых крупных голливудских работ Фаррелла

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Колин Фаррелл со змеей на плечах на немецком телешоу «Спорим, что..?» в Лейпциге, 2004 год. В те годы актер был известен не только ролями, но и репутацией шумной молодой звезды, которую пресса охотно называла новым голливудским бунтарем

Фото: Alexandra Winkler AX / TW / Reuters

Актеры Колин Фаррелл и Анджелина Джоли на фотоколле фильма «Александр» (2004) в Париже. Исторический эпос Оливера Стоуна должен был закрепить за Фарреллом статус большой звезды, но картина подверглась резкой критике и стала одним из самых спорных проектов в его ранней карьере

Фото: Laurent Emmanuel / AP

Колин Фаррелл на премьере фильма «Александр» (2004) в Дублине

Фото: PA, Cathal McNaughton / AP

Колин Фаррелл с камерой на мировой премьере фильма «Александр» (2004) в Голливуде. На красной дорожке актер в шутку взял фотоаппарат у фотографа и сам начал снимать репортеров

Фото: Robert Galbraith / CN / Reuters

Колин Фаррелл на пресс-конференции фильма «Мечта Кассандры» (2007) на кинофестивале в Торонто. Работа с режиссером Вуди Алленом ознаменовала поворота актера от работы в блокбастерах к более камерным драмам и неоднозначным персонажам

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Колин Фаррелл готовится к съемкам фильма «Сортировка» (2009) неподалеку от Аликанте в Испании. В драме Даниса Тановича он сыграл военного фотографа

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Колин Фаррелл раздает автографы на красной дорожке фильма «Убийство священного оленя» (2017) в Каннах. Его сотрудничество с Йоргосом Лантимосом началось с «Лобстера» и продолжилось мрачной притчей о вине, наказании и семейном кошмаре

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Колин Фаррелл на открытии Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в Шанхае, 2007 год. Позднее тема помощи людям с интеллектуальными нарушениями стала для актера личной: его старший сын Джеймс страдает от синдромома Ангельмана, и в 2024 году Фаррелл запустил собственный благотворительный фонд

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Режиссер Вуди Аллен и актер Колин Фаррелл на специальном показе фильма «Мечта Кассандры» (2007) в Нью-Йорке. В этой драме Фаррелл сыграл вместе с Юэном Макгрегором, а сама картина стала одним из примеров его ухода от амплуа героя боевика

Фото: Evan Agostini / AP

Колин Фаррелл с матерью Ритой на вручении «Оскара» в Лос-Анджелесе, 2008 год. Актер вырос в спортивной семье и в детстве серьезно занимался футболом

Фото: Chris Carlson / AP

Актер Колин Фаррелл вручает актрисе Деми Мур награду Гильдии киноактеров США за главную женскую роль в фильме «Субстанция» (2024) в Лос-Анджелесе

Фото: Chris Pizzello / AP

Колин Фаррелл на мероприятии Pirelli Hot Laps перед Гран-при «Формулы-1» в Майами, 2026 год. До актерской профессии Колин Фаррел успел попробовать себя в модельном бизнесе, безуспешно проходил прослушивание в ирландский бойз-бэнд Boyzone и танцевал кантри-вестерн в танцевальной труппе

Фото: Hector Vivas / Formula 1 / Getty Images

Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге» (2008). Роль наемного убийцы Рэя в черной комедии Мартина Макдоны принесла Фарреллу первый «Золотой глобус» и стала одной из главных в его карьере

Фото: Blueprint Pictures

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса» (2013) режиссера Джона Ли Хэнкока. Фаррелл сыграл Трэверса Гоффа, отца писательницы Памелы Трэверс

Фото: Ruby Films

Колин Фаррелл на Венецианском кинофестивале, 2022 год. В том же году фильм «Банши Инишерина» принес ему Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, второй «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар»

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Кадр из сериала «Шугар» (2024). В неонуарном проекте Фаррелл сыграл частного детектива Джона Шугара

Фото: Apple TV+

Колин Фаррелл перед премьерой фильма «Вспомнить все» (2012) в московском кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Колин Фаррелл на фотоколле фильма «Лобстер» (2015) режиссера Йоргоса Лантимоса в Каннах. В абсурдной антиутопии он сыграл одинокого мужчину, обязанного найти пару, и получил за эту роль номинацию на «Золотой глобус»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Актеры Рэйчел Вайс и Колин Фаррелл на фотоколле фильма «Лобстер» (2015) режиссера Йоргоса Лантимоса в Каннах

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Слева направо: актеры Эль Фэннинг, Николь Кидман, Колин Фаррелл и Кирстен Данст на фотоколле фильма «Роковое искушение» (2017) в Каннах. В картине Софии Копполы Фаррелл сыграл раненого солдата, чье появление в женском пансионе нарушает хрупкий порядок и запускает цепочку ревности и насилия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кадр из фильма «Джентльмены» (2019) режиссера Гая Ричи. Небольшая роль тренера стала одной из самых запоминающихся в криминальной комедии

Фото: Miramax Films

Кадр из сериала «Настоящий детектив» (2015). Во втором сезоне Фаррелл сыграл Рэя Велкоро — полицейского с разрушенной жизнью, зависимостями и тяжелым чувством вины

Фото: Passenger

Слева направо: актеры Марго Робби, Колин Фаррелл и сценарист Сет Рейсс на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие» (2025) в Лондоне

Фото: Photo byScott A Garfitt / Invision / AP

