«Никто на моей памяти не был настолько полным воплощением манеры и традиций Большого»

18 мая исполняется 40 лет балерине Наталье Осиповой

18 мая 1986 года родилась Наталья Осипова – одна из самых ярких и многоликих балерин XXI века. Мировая звезда, прима трех театров – Большого, Михайловского, лондонского Ковент-Гардена, официальная guest star Пермского и Американского Балетного Театра (ABT), триумфатор Ла Скала и Парижской оперы, она не имеет официальных регалий. Только собственное имя. Но если на афише стоит «Наталья Осипова», можно с уверенностью утверждать: в зале будет аншлаг. Жизнь и карьера Натальи Осиповой – в фотогалерее «Ъ».
Жизель — коронная роль Натальи Осиповой. Впервые она исполнила эту партию в Большом театре 20 лет назад, поразив публику своими фантастическими полетами

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

«Я с пяти лет занималась спортивной гимнастикой, в восемь получила травму спины. Тренеры посоветовали попробовать балет. Ну мама и сдала меня туда». От спорта Наташа получила феноменальную работоспособность, бесстрашие, упорство в достижении цели

Фото: Личный архив Натальи Осиповой / Семейный архив Натальи Осиповой

Педагоги Московской академии хореографии не сумели справиться с уникальными данными ученицы Осиповой: в 2004 году на выпускном концерте Наташа поразила энергией, беспределом танцевальных возможностей и детскими ошибками в классическом «правописании»&lt;br> На фото: в классе с ректором МГАХ Мариной Леоновой, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Бесшабашность танца выпускницы Осиповой не обескуражила балетного худрука Большого Алексея Ратманского. Напротив, воодушевила: «Никто на моей памяти не был настолько полным воплощением манеры и традиций Большого, как Осипова». Главные партии он ей давать не спешил, начинал с маленьких ролей и вариаций. Вскоре он констатировал: «Первые выходы Натальи в прыжковых вариациях показали: таких, как она, нет не только в Большом, но и нигде в мире»&lt;br> На фото: Испанская невеста, «Лебединое озеро», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Педагогом-репетитором Наташи стала народная артистка СССР Марина Кондратьева. Союз оказался плодотворным: «Меня Марина Викторовна уже в театре научила, как надо танцевать, как со своим телом работать, как выстраивать позы, позиции. Столько надо было исправлять, переделывать, стиснув зубы»

Фото: Fiona Hanson / PA Images / Contributor / Getty Images

В первый же сезон работы в Большом Наталья Осипова стала любимицей публики, станцевав 16 афишных партий. Некоторые из них тут же влетели в историю&lt;br> На фото: солистка канкана из балета Леонида Мясина «Парижское веселье», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

Первую главную роль — в «Дон Кихоте» — Наташа получила в 2005 году, на второй сезон работы. И сразу стала главной Китри Большого театра. Как и у Майи Плисецкой, самым упоительным у нее получился первый акт — танцы на площади Барселоны

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

В 2007 году Наташа станцевала в Большом романтическую «Жизель». В сцене сумасшествия напугала собственную мать: та решила, что ей действительно стало дурно. Про второй акт патриарх отечественной критики Вадим Гаевский написал не рецензию — поэму: «И здесь уже не сон, но транс, нечто неудержимое — неудержимый танец, рвущийся из ритма и плена кордебалетных виллис, рвущийся из рук партнера, рвущийся из небытия, на простор подлинной жизни»

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

В балете «В комнате наверху» (2007) знаменитой американской постмодернистки Твайлы Тарп молодые солисты Большого отрывались по полной. Тут Наталья Осипова поймала кайф полетов без правил. Потрясенное жюри «Золотой маски» присудило ей приз за лучшую женскую роль, хотя эта роль была не главной

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

«Лучшей Сильфидой в мире» назвал Наташу датчанин Йохан Кобборг, поставивший этот старинный балет в Большом. Но театр так не считал: Наталья Осипова и Вячеслав Лопатин станцевали «Сильфиду» (2008) только три раза: дважды на премьере и на конкурсном спектакле «Золотой маски». И жюри присудило паре спецприз за лучший дуэт

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

В своей версии балета «Пламя Парижа» (2008) Алексей Ратманский объединил две женские партии: простодушной горожанки Жанны и ярой революционерки Терезы. Наташа была убедительна в обеих ипостасях

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

С разрешения руководства Большого Наталья Осипова каждый весенний сезон танцевала с ABT как приглашенная звезда. Нью-Йорк она покорила сразу. Самый авторитетный американский критик Аластер Маколей вынес вердикт: «Она — исключительная танцовщица и актриса... Ее техника достигла стратосферной высоты». В 2009 году успех Наташи Осиповой и Дэвида Холберга в «Ромео и Джульетте» побил все рекорды: после первого акта им пришлось кланяться весь антракт

Фото: Andrej Uspenski / Royal Opera House

В 2011 году в Большом театре в проекте Сергея Даниляна «Отражения» Наташа Осипова с Иваном Васильевым впервые станцевали «Серенату» хореографа Мауро Бигонцетти, ставшую их любимым номером. Казалось, что в этом дуэте, полном отчаянных поддержек-объятий и тщетных попыток преодолеть чувственное наваждение, они проживают надрывную историю собственной любви

Фото: Коммерсантъ / Станислав Левшин

В конце 2011 года Осипова и Васильев уволились из Большого и перешли в Михайловский театр. Марина Кондратьева приписывала их уход влиянию Ивана: «Ваня мечтал, чтобы они с Наташей были свободной парой, ездили по всему миру». Но правда и в том, что большую классику в Большом Осиповой танцевать не давали. Она сетовала: «В тот момент, когда я чувствую, что должна многое сделать, я сижу и ничего не делаю». Действительно: «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Щелкунчика» на родной сцене Наташа не танцевала никогда&lt;br> На фото: Одиллия в балете «Лебединое озеро» в «Ковент-Гардене»

Фото: Alice Pennefather / Royal Opera House

Михайловский театр предоставил Осиповой и Васильеву карт-бланш на личные гастроли и подарил Наташе великолепные роли — в старомосковском «Лебедином озере» Александра Горского и «Лауренсии» Вахтанга Чабукиани, оба балета шли в редакциях Михаила Мессерера На фото: вариация Лауренсии, 2012 год

Фото: Robbie Jack / Getty Images

После работы с Наташей над спектаклем «Ромео и Джульетта» балетный худрук Михайловского театра Начо Дуато не скрывал восхищения: «Для хореографа возможность ставить на артистов такого масштаба — колоссальная удача»&lt;br> На фото: Джульетта — Наталья Осипова, Парис — Михаил Спиваков, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев  /  купить фото

Лондон в жизни Осиповой появился внезапно, но не случайно: британские критики четырежды (и это рекорд) называли ее лучшей балериной года. И в 2013 году балетный худрук «Ковент-Гардена» Кевин О’Хейр предложил ей новую роль — прима-балерины лондонского Королевского балета&lt;br> На фото: Наташа в своей гримерке в «Ковент-Гардене»

Фото: @natalia_osipova_official

Первым партнером Осиповой в «Ковент-Гардене» стал премьер Карлос Акоста. На гастролях лондонского Королевского балета в Москве Наташа дебютировала с ним в балете «Манон» (2014)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Драматические балеты британского классика Кеннета Макмиллана будто созданы для Натальи Осиповой с ее экспрессией и готовностью к полному актерскому перевоплощению&lt;br> На фото: Анастасия из одноименного балета Макмиллана про дочь Николая II, оказавшуюся в Европе и окончившую свои дни в сумасшедшем доме, 2016 год

Фото: Robbie Jack / Corbis / Getty Images

«Пожалуй, это единственное место, где мне все нравится. Каждый год меняется репертуар, и каждый год у меня четыре-пять спектаклей, я танцую, почти не повторяясь». Хореографы «Ковент-Гардена» ставят балеты специально «на Наташу»&lt;br> На фото: Наталья Осипова с Эдвардом Уотсоном в балете Уэйна Макгрегора «Tetractys», 2015 год

Фото: Johan Persson / Royal Opera House

Расплатой за богатый репертуар и фанатичную работу в репетиционных залах стали неизбежные травмы — случайные и хронические. В 2024 году Наташа, наконец, решилась прооперировать больную стопу. Хирург был в шоке, увидев, что плюсна сломана в четырех местах

Фото: @natalia_osipova_official

«Ковент-Гарден» не препятствует личным проектам и гастролям Натальи Осиповой. В Москве вместе с Иваном Васильевым она станцевала «Факаду» (2014) Артура Питы — спектакль про то, как обманутая невеста убила своего жениха и станцевала на его могиле

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Из Лондона Наталья прилетала танцевать в Пермь — и новые партии, и свою любимую Джульетту: «Когда я ее танцую, все отчетливее понимаю — это моя роль. На клеточном уровне, во всех проявлениях она отражает мою суть и натуру». Стоявший за пультом дирижер Теодор Курентзис почувствовал ее исключительность: «Она особенная, из тех балерин, которые обладают потрясающими техническими возможностями, но при этом в еще большей степени одарены талантом трагедийных жриц»

Фото: Антон Завьялов / Пермский театр оперы и балета

Второй «служебный роман» Наташи случился с Сергеем Полуниным после их выступления в «Жизели» на сцене Ла Скала. Пара сделала несколько общих проектов&lt;br> На фото: Осипова и Полунин в балете Артура Питы «Беги, Мэри, беги», вдохновленным жизнью Эми Уайтхаус, 2016 год

Фото: Elliott Franks / i-Images / ZUMA Wire / ТАСС

Лондон пытался втянуть Наталью Осипову в светскую жизнь. Балерина позировала для гламурных журналов, встречалась с влиятельными людьми, ходила на важные приемы&lt;br> На фото: с принцем Чарльзом и танцовщиком Сезаром Корралесом на приеме после по случаю возобновления спектаклей Королевского балета после локдауна, 2021 год

Фото: Yui Mok - WPA Pool / Getty Images / Yui Mok / WPA Pool / Getty Images

Каждый раз, отдав светский долг, Наташа возвращалась в репетиционный зал с нескрываемым облегчением

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Третий «служебный роман» Наташи — с современным американским танцовщиком и хореографом Джейсоном Киттельбергером — завязался во время подготовки совместных проектов. В 2019 году на гастролях в Москве новым Женихом в «Факаде» был именно он

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

На сей раз роман завершился счастливым браком&lt;br> На фото: с Джейсоном Кительбергером в 2023 году

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

Свой лондонский дом Наташа обставила по собственному вкусу, не прибегая к услугам дизайнеров

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

Четыре собаки Наташи и Джейсона (на фото: шарпей Ева) чувствуют себя в их доме хозяевами

Фото: @natalia_osipova_official

Пляжному отдыху Наталья Осипова предпочитает путешествия&lt;br> На фото: поездка в Сицилию, 2026 год

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

В последний раз в Москве Наталья выступила в 2019 году, в спектакле Артура Питы «Мать» — триллере по одноименной сказке Андерсена. В роли обезумевшей матери, готовой на все ради спасения ребенка, прима-балерина не побоялась гиперреалистических крайностей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Свой 40-й день рождения Наталья Осипова отмечает на сцене в одной из своих любимых ролей — Марии Вечоры в балете Кеннета Макмиллана «Майерлинг» (2017). В этой партии она дебютировала с лучшим британским Рудольфом — Эдвардом Уотсоном

Фото: Robbie Jack / Corbis / Getty Images

Место Натальи в современной истории Мейна Гилгуд, бывшая партнерша Рудольфа Нуреева, определила с бескомпромиссной категоричностью: «Наталья Осипова — не просто прима-балерина XXI века. Она становится спасителем искусства классического балета» &lt;br>На фото: Медора в картине «Оживленный сад» из балета «Корсар» &lt;br> При подготовке галереи были использованы материалы из книги Марины Лапиной «Страсти по Наташе»

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

