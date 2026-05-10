Русская парижанка

Марине Влади исполнилось 88 лет

10 мая 1938 года родилась Марина Влади (Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) — актриса, певица, писательница и скульптор русского происхождения. Лауреат Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Колдунья» (1956), обладательница премии «Серебряная раковина» в Сан-Себастьяне, звезда фильмов «Дни любви», «Принцесса Клевская», «Две или три вещи, которые я знаю о ней». В историю мирового искусства она вошла не только как икона французского кинематографа, но и как муза и жена Владимира Высоцкого. Яркие кадры из жизни актрисы — в фотогалерее Weekend.
Марина Влади родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов. Ее отец был артистом оперы, мать — балериной

Марина Влади родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов. Ее отец был артистом оперы, мать — балериной
На фото: на Арбатской площади в перерыве съемок советско-французского фильма, 1968 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Первую роль в кино Марина Влади сыграла в возрасте десяти лет. Вместе с сестрой Татьяной она участвовала в съемках картины Жана Гере «Летняя гроза», которая вышла на экраны в конце 1949 года

Фото: 7e Art / Pathe Consortium Cinema / Photo12 / AFP

В детстве Марина Влади мечтала стать танцовщицей, посещала хореографическое училище в «Гранд-опере»

В детстве Марина Влади мечтала стать танцовщицей, посещала хореографическое училище в «Гранд-опере»
На фото: на обложке журнала Picture Post, 1954 год

Фото: IPC Magazines / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images

Широкую известность актриса получила благодаря роли в шведско-французском фильме «Колдунья» (1956). Драма, снятая по повести «Олеся» Александра Куприна, получила почетный приз Берлинского кинофестиваля и пользовалась большим успехом в СССР

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

Вместе с известным итальянским актером Марчелло Мастроянни исполнила главные роли в картинах «Черные перья» (1952) и «Дни любви» (1954). Также в числе фильмов с ее участием — «Неверные» (1953), «Первая любовь» (1953), «Первосортная девушка» (1953), «Перед потопом» (1954), «Ты — яд» (1958)

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

К наиболее известным кинокартинам, в которых снималась Влади, относятся «Принцесса Клевская» (1961), «Веские доказательства» (1963), «Полуночные колокола» (1965), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Танго, Гардель в изгнании» (1985), «Сплендор» (1989)

Фото: AP

Образ Реджины в фильме «Пчелиная матка» (1963) принес ей награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1963 году

Фото: Emilio Ronchini / Mondadori / Getty Images

С 1955 по 1959 год Марина Влади была замужем за актером и режиссером Робером Оссейни. Они зарегистрировали брак после премьеры фильма «Мерзавцы попадают в ад» (1955), в котором сыграли вместе. В дальнейшем Оссейн давал Марине роли в своих фильмах «Простите наши прегрешения» (1956), «Ты – яд» (1958), «Ночь шпионов» (1959), у них родились двое детей

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

В номере отеля Martinez на Каннском кинофестивале, 1962 год

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

С заместителем директора киностудии UniFrance Жаком Нико на теплоходной прогулке по каналу имени Москвы в дни Московского кинофестиваля, 1965 год

Фото: Василий Егоров, Александр Коньков / ТАСС

С 1963 по 1966 год Влади была замужем за летчиком и владельцем небольшой авиакомпании в Габоне Жаном-Клодом Бруйе (на фото), у них родился сын

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1967 году Марина Влади приехала в СССР на V Московский кинофестиваль, где она познакомилась с поэтом, исполнителем авторских песен и актером Владимиром Высоцким. В 1970 году в Москве они официально зарегистрировали свои отношения, а в 1980 году Высоцкий скончался

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С режиссером Жаном-Люком Годаром на площадке фильма «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966)

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

С итальянским актером Марчелло Мастроянни и сенегальскими участницами VI Московского международного кинофестиваля, 1969 год

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С актером Жаном Марэ на Первом кинематографическом гала-вечере в Париже, приуроченном к премьере фильма «Мона, безымянная звезда» (1967)

Фото: AFP

С певцом и композитором Сержем Генсбуром и актрисой Джейн Биркин на вечеринке в Париже, 1978 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

На прощании с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке, 1980 год

Фото: Л. Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонек»

Слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» в Москве, 1987 год

Фото: Анатолий Морковкин и Александр Чумичев / ТАСС

На акции протеста против насилия над женщинами в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Фото: Pierre Verdy / AFP

На пресс-показе моноспектакля «Владимир, или Прерванный полет» на основе ее мемуаров, в которых она рассказывает о своих отношениях с Владимиром Высоцким, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С президентом французской ассоциации «Право на жилье» Жаном-Батистом Эйро (в центре справа) на акции протеста против жилищной политики Эмманюэля Макрона у Собора Дома инвалидов в Париже, 2017 год

Фото: Michel Stoupak / NurPhoto / AFP

С актрисой Мари-Жозе Нат (слева) на закрытии Каннского кинофестиваля, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

