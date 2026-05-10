Русская парижанка Марине Влади исполнилось 88 лет

10 мая 1938 года родилась Марина Влади (Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) — актриса, певица, писательница и скульптор русского происхождения. Лауреат Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Колдунья» (1956), обладательница премии «Серебряная раковина» в Сан-Себастьяне, звезда фильмов «Дни любви», «Принцесса Клевская», «Две или три вещи, которые я знаю о ней». В историю мирового искусства она вошла не только как икона французского кинематографа, но и как муза и жена Владимира Высоцкого. Яркие кадры из жизни актрисы — в фотогалерее Weekend.