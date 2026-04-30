«Чем более люди искусства индивидуальны, даже безумны, тем лучше»

70 лет Ларсу фон Триеру

Датский режиссер, инициатор манифеста «Догма-95», прославился на рубеже веков, сняв «Рассекая волны», «Идиоты» и «Догвилль». Его «Танцующая в темноте» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне (2000 год). Резонансными стали и его более поздние работы: «Меланхолия», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек». Творчество режиссера сопровождалось скандалами, он известен своими фобиями, а в последние годы страдает от алкогольной зависимости и болезни Паркинсона.
Ларс фон Триер был любимцем художественного руководителя и куратора Каннского фестиваля Жиля Жакоба. Режиссер страдал аэрофобией и не летал на самолетах. Однажды приехал в Канн со съемочной группой в фургоне с надписью «Идиоты» (так назывался очередной фильм Триера 1998 года). Жакоб специально спустился с парадной каннской лестницы, чтобы публично приветствовать дорогого гостя. До такого жеста он не снисходил никогда ни до, ни после даже ради самых больших голливудских звезд

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: Ларс фон Триер c актерами Майклом Элфиком и Осмондом Найтом. Каннский фестиваль, май 1984 года

Фото: Micheline PELLETIER / Gamma-Rapho / Getty Images

Кадр из фильма «Элемент преступления», 1984 год

Фото: Det Danske Filminstitut, Per Holst Filmproduktion

Сняв Стеллана Скарсгарда в фильме «Рассекая волны» (1996), а потом еще в четырех своих картинах, Триер содействовал взлету международной карьеры шведского актера

Фото: Sam Stadner / Scanpix Sweden / AFP

На съемочной площадке фильма «Танцующая в темноте» (2000) Триер оказался в компании исландской певицы Бьорк и французской звезды Катрин Денев

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Катрин Денев написала письмо Триеру и спросила, не может ли он предложить ей роль. «С истинно французской скромностью она представила себя как актрису, которая снялась в каких-нибудь двух-трех фильмах. И меня это поражало, особенно когда я думал о том статусе, которым она обладает в мировом кино»

Фото: Reuters

Полную конфликтов работу с Бьорк на фильме «Танцующая в темноте» (2000) режиссер иронически охарактеризовал словами: «Садомазохистская любовь!»

Фото: Zentropa Entertainments / Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

В 2000 году «Танцующая в темноте» получает в Канне Золотую пальмовую ветвь. Триер утверждает свой статус главного режиссера современности

Фото: Reuters

Ларс фон Триер, Бьорк и Катрин Денев на триумфальной каннской премьере «Танцующей в темноте»

Фото: BENAINOUS / DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images

Триер на съемках фильма «Догвиль» (2003) – американской трагедии идеализма

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Сыграв лучшую роль своей жизни в «Догвиле», Николь Кидман должна была стать героиней всей «американской трилогии», которую задумал Триер. Но – испугалась трудностей и риска выпасть из мейнстрима

Фото: Nick Wall / WireImage / Getty Images

Когда Триер начинал кинокарьеру, считалось: стать режиссером настолько сложно, что лучше вообще за это не браться. «У меня уже тогда было подозрение, что так специально говорят те, кто обладает властью в кинематографе, исключительно с целью эту власть удержать. Но развитие новых технологий само разрешило этот спор. Режиссером может теперь быть обезьяна средних способностей»

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Триер с актрисой Брайс Даллас Ховард на съемках фильма «Мандерлей» (2005), жанр которой режиссер определяет как «моральную комедию»

Фото: Isabella Films BV / Manderlay / Collection ChristopheL / AFP

Кадр из фильма «Антихрист» (2009), посвященного Андрею Тарковскому. Российский режиссер вдохновлял и вызывал восхищение Триера на протяжении всего его творческого пути

Фото: Zentropa Entertainments

На съемках «Антихриста». Шарлотта Генсбур получает приз за лучшую женскую роль, а христианское экуменическое жюри присуждает Триеру антиприз «за самый женоненавистнический фильм»

Фото: Zentropa Entertainments / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер снял трилогию о женщинах «Золотое сердце» и вместе со своими актрисами создал на разных этапах карьеры несколько незабываемых женских образов

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Иконографический кадр из фильма «Меланхолия» (2011): «волшебный шалаш», в котором героини встречают конец света

Фото: Zentropa Entertainments

Триер объясняет творческую задачу актрисе Кирстен Данст на съемках «Меланхолии»

Фото: Zentropa Entertainments / Memfis / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер: один против всех

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Шарлотта Генсбур в провокационной роли из фильма «Нимфоманка» (2013)

Фото: Zentropa Entertainments

Триер стал persona non grata на Каннском фестивале после того, как заявил на пресс-конференции, что «отчасти симпатизирует» Гитлеру

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Мэтт Диллон в роли серийного убийцы-философа в фильме Триера «Дом, который построил Джек» (2018)

Фото: A-One Films / Russian World Vision

Триер с актерами Мэттом Диллоном и Шиван Хэллон Коган на съемках фильма «Дом, который построил Джек»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ларс фон Триер был любимцем художественного руководителя и куратора Каннского фестиваля Жиля Жакоба. Режиссер страдал аэрофобией и не летал на самолетах. Однажды приехал в Канн со съемочной группой в фургоне с надписью «Идиоты» (так назывался очередной фильм Триера 1998 года). Жакоб специально спустился с парадной каннской лестницы, чтобы публично приветствовать дорогого гостя. До такого жеста он не снисходил никогда ни до, ни после даже ради самых больших голливудских звезд

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: Ларс фон Триер c актерами Майклом Элфиком и Осмондом Найтом. Каннский фестиваль, май 1984 года

Фото: Micheline PELLETIER / Gamma-Rapho / Getty Images

Кадр из фильма «Элемент преступления», 1984 год

Фото: Det Danske Filminstitut, Per Holst Filmproduktion

Сняв Стеллана Скарсгарда в фильме «Рассекая волны» (1996), а потом еще в четырех своих картинах, Триер содействовал взлету международной карьеры шведского актера

Фото: Sam Stadner / Scanpix Sweden / AFP

На съемочной площадке фильма «Танцующая в темноте» (2000) Триер оказался в компании исландской певицы Бьорк и французской звезды Катрин Денев

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Катрин Денев написала письмо Триеру и спросила, не может ли он предложить ей роль. «С истинно французской скромностью она представила себя как актрису, которая снялась в каких-нибудь двух-трех фильмах. И меня это поражало, особенно когда я думал о том статусе, которым она обладает в мировом кино»

Фото: Reuters

Полную конфликтов работу с Бьорк на фильме «Танцующая в темноте» (2000) режиссер иронически охарактеризовал словами: «Садомазохистская любовь!»

Фото: Zentropa Entertainments / Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

В 2000 году «Танцующая в темноте» получает в Канне Золотую пальмовую ветвь. Триер утверждает свой статус главного режиссера современности

Фото: Reuters

Ларс фон Триер, Бьорк и Катрин Денев на триумфальной каннской премьере «Танцующей в темноте»

Фото: BENAINOUS / DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images

Триер на съемках фильма «Догвиль» (2003) – американской трагедии идеализма

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Сыграв лучшую роль своей жизни в «Догвиле», Николь Кидман должна была стать героиней всей «американской трилогии», которую задумал Триер. Но – испугалась трудностей и риска выпасть из мейнстрима

Фото: Nick Wall / WireImage / Getty Images

Когда Триер начинал кинокарьеру, считалось: стать режиссером настолько сложно, что лучше вообще за это не браться. «У меня уже тогда было подозрение, что так специально говорят те, кто обладает властью в кинематографе, исключительно с целью эту власть удержать. Но развитие новых технологий само разрешило этот спор. Режиссером может теперь быть обезьяна средних способностей»

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Триер с актрисой Брайс Даллас Ховард на съемках фильма «Мандерлей» (2005), жанр которой режиссер определяет как «моральную комедию»

Фото: Isabella Films BV / Manderlay / Collection ChristopheL / AFP

Кадр из фильма «Антихрист» (2009), посвященного Андрею Тарковскому. Российский режиссер вдохновлял и вызывал восхищение Триера на протяжении всего его творческого пути

Фото: Zentropa Entertainments

На съемках «Антихриста». Шарлотта Генсбур получает приз за лучшую женскую роль, а христианское экуменическое жюри присуждает Триеру антиприз «за самый женоненавистнический фильм»

Фото: Zentropa Entertainments / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер снял трилогию о женщинах «Золотое сердце» и вместе со своими актрисами создал на разных этапах карьеры несколько незабываемых женских образов

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Иконографический кадр из фильма «Меланхолия» (2011): «волшебный шалаш», в котором героини встречают конец света

Фото: Zentropa Entertainments

Триер объясняет творческую задачу актрисе Кирстен Данст на съемках «Меланхолии»

Фото: Zentropa Entertainments / Memfis / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер: один против всех

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Шарлотта Генсбур в провокационной роли из фильма «Нимфоманка» (2013)

Фото: Zentropa Entertainments

Триер стал persona non grata на Каннском фестивале после того, как заявил на пресс-конференции, что «отчасти симпатизирует» Гитлеру

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Мэтт Диллон в роли серийного убийцы-философа в фильме Триера «Дом, который построил Джек» (2018)

Фото: A-One Films / Russian World Vision

Триер с актерами Мэттом Диллоном и Шиван Хэллон Коган на съемках фильма «Дом, который построил Джек»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

