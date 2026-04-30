«Чем более люди искусства индивидуальны, даже безумны, тем лучше»

Ларс фон Триер был любимцем художественного руководителя и куратора Каннского фестиваля Жиля Жакоба. Режиссер страдал аэрофобией и не летал на самолетах. Однажды приехал в Канн со съемочной группой в фургоне с надписью «Идиоты» (так назывался очередной фильм Триера 1998 года). Жакоб специально спустился с парадной каннской лестницы, чтобы публично приветствовать дорогого гостя. До такого жеста он не снисходил никогда ни до, ни после даже ради самых больших голливудских звезд

