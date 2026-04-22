В Румынии открылась выставка с украденным ранее шлемом Коцофенешти

Шлем и браслеты, относящиеся к 450 году до н.э., похитили в январе 2025 года из музея Дренце в нидерландском городе Ассен
Фото:
Andreea Alexandru / AP
Артефакты входили в коллекцию Национального исторического музея Румынии и были предоставлены музею Дренце в аренду для выставки об истории Дакийского царства. Нидерланды застраховали артефакты на €5,8 млн
парадный гето-дакийский шлем был найден в 1926 году около румынской деревни Пояна-Коцофенешть сыном пастуха. Изготовлен из электрума (природного сплава золота, серебра и меди)
Директор Дрентского музея Роберт ван Ланг выступает на открытии выставки
По данным нидерландских СМИ, похищение было заказано румынским преступником, который хотел избежать тюрьмы в обмен на артефакты. Исполнителей для ограбления наняли участники запрещенной группировки байкеров Hardliners, обещав по €15 тыс. каждому. Полиция задержала троих подозреваемых в течение трех месяцев