Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

В Румынии открылась выставка с украденным ранее шлемом Коцофенешти

Фоторепортаж

21 апреля в Бухаресте открылась выставка с артефактами Древней Дакии, которые годом ранее были украдены из нидерландского музея Дренце.
Предыдущая фотография
Шлем и браслеты, относящиеся к 450 году до н.э., похитили в январе 2025 года из музея Дренце в нидерландском городе Ассен

Фото: Andreea Alexandru / AP

Артефакты входили в коллекцию Национального исторического музея Румынии и были предоставлены музею Дренце в аренду для выставки об истории Дакийского царства. Нидерланды застраховали артефакты на €5,8 млн

Фото: Andreea Alexandru / AP

парадный гето-дакийский шлем был найден в 1926 году около румынской деревни Пояна-Коцофенешть сыном пастуха. Изготовлен из электрума (природного сплава золота, серебра и меди)

Фото: Andreea Alexandru / AP

Директор Дрентского музея Роберт ван Ланг выступает на открытии выставки

Фото: Andreea Alexandru / AP

По данным нидерландских СМИ, похищение было заказано румынским преступником, который хотел избежать тюрьмы в обмен на артефакты. Исполнителей для ограбления наняли участники запрещенной группировки байкеров Hardliners, обещав по €15 тыс. каждому. Полиция задержала троих подозреваемых в течение трех месяцев

Фото: Andreea Alexandru / AP

Следующая фотография
1 / 5

Показы

Предыдущий слайд
Следующий слайд