Его игра

Басте — 46

20 апреля исполняется 46 лет рэперу и предпринимателю Василию Вакуленко, больше известному под псевдонимом Баста. Во второй половине 1990-х Вакуленко выпустил первые хип-хоп-треки и стал локальной знаменитостью в Ростове-на-Дону. В 2006 году, переехав в Москву, он выпустил дебютный сольный альбом «Баста-1», который мгновенно вывел его в высшую лигу русскоязычного рэпа. В дальнейшем его карьера была уже карьерой не только артиста и музыканта, но и предпринимателя — кинопродюсера, спортивного менеджера, ресторатора, автора собственных YouTube-шоу.
«Я сам себя утомил. Я везде был, говорил, снимался»

Ключевыми артистами основанного в 2006 году рекорд-лейбла Gazgolder стали Баста (Василий Вакуленко, в центре), Гуф (Алексей Долматов, слева) и АК-47 (Виталий Гостюхин)

Василий Вакуленко впервые выступил в кино как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли во время создания фильма «Чайный пьяница» (2008), впоследствии снимался у Сергея Соловьева в фильме «Ке-Ды» (2016) и сыграл в фильмах «Gazgolder» (2014) и «Клубаре» (2018)&lt;br>На фото: Василий Вакуленко с супругой Еленой Пинской на премьере фильма «Gazgolder»

В 2015 году Баста впервые сел в кресло наставника телевизионного проекта «Голос» (четвертый сезон) и впоследствии возвращался в него еще в четырех сезонах, а также пять раз был в жюри шоу «Голос. Дети»

Баста во время выступления в Государственном Кремлевском дворце на презентации альбома «Баста-5» (2016). Он первым из отечественных рэперов дал сольный концерт на этой площадке

Василий Вакуленко на Балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов с женой и дочерью в 2016 году

Музыкального образования, полученного в родном Ростове-на-Дону, Басте достаточно, чтобы аккомпанировать себе на фортепиано и баяне

На церемонии вручения премии «Муз-ТВ» 2016 года в спорткомплексе «Олимпийский»

На сольном концерте в СК «Олимпийский» в 2017 году. Концерт собрал 36 тыс. зрителей

В 2016 году разгорелся конфликт между Децлом (Кирилл Толмацкий) и Бастой. Децл жаловался в твиттере на шум во время вечеринок клуба Gazgolder, рядом с которым он жил. Баста ответил оскорблениями. Дело дошло до суда, а в 2017 году стороны судились снова, уже из-за оскорблений Децла в адрес клиента лейбла Gazgolder Скриптонита&lt;br>На фото: Баста в Октябрьском районном суде

На церемонии вручения наград «Человек года» журнала GQ в 2017 году

Василий Вакуленко с супругой на Балу дебютанток журнала Tatler в 2017 году

Закрытый коктейль по случаю выхода ежегодного рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ&lt;br>На фото слева направо: издатель GQ Ирина Елизарова, Филипп Киркоров, Баста и редактор журнала Игорь Гаранин

Баста на VK Fest в 2018 году

Василий Вакуленко — не только музыкант, но и спортивный менеджер. Его интересы лежат в сфере футбола (он владеет клубом «СКА-Ростов»), а также бойцовских промоушенов. В 2021 году Баста получил боксерскую промоутерскую лицензию и запустил проект GAZFIGHT, а в 2025 году объявил об открытии новой бойцовской лиги FORCE FC, получившей лицензию Федерации бокса России&lt;br>На фото: Баста на выступлении перед началом матча звезд Единой лиги по баскетболу «Звезды России»—«Звезды мира» в Санкт-Петербургском ДС «Юбилейный» в 2018 году

Одно из главных событий в истории русского рэпа — концерт в «Главклубе» в поддержку рэпера Хаски в 2018 году. Одним из хедлайнеров стал Баста

С болельщиками во время матча четвертого тура чемпионата России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги (зона «Юг») между командами «СКА-Ростов» и «Машук-КМВ». В 2019 году Баста стал владельцем клуба СКА (Ростов-на-Дону), закрыл его многомиллионные долги, инвестировал около 10 млн руб. личных средств, а в 2024 году перевел команду из Второй лиги в Медиафутбольную лигу

Концерт Басты в Санкт-Петербургском Ледовом дворце

Концерт Басты на станции метро «Курская» в 2023 году. Район метро «Курская» — «ареал обитания» Басты и его команды. Здесь, на территории бывшего завода «Арма», базируются клуб и лейбл Gazgolder, а сам артист после переезда в Москву из Ростова всегда жил в этом районе

В Дубае на фестивале Parus

Выступление Басты перед началом матча Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в 2023 году

На церемонии награждения победителя суперфинала Кубка России по футболу в БСА «Лужники» в 2023 году

На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге в 2024 году

