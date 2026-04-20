Его игра Басте — 46

20 апреля исполняется 46 лет рэперу и предпринимателю Василию Вакуленко, больше известному под псевдонимом Баста. Во второй половине 1990-х Вакуленко выпустил первые хип-хоп-треки и стал локальной знаменитостью в Ростове-на-Дону. В 2006 году, переехав в Москву, он выпустил дебютный сольный альбом «Баста-1», который мгновенно вывел его в высшую лигу русскоязычного рэпа. В дальнейшем его карьера была уже карьерой не только артиста и музыканта, но и предпринимателя — кинопродюсера, спортивного менеджера, ресторатора, автора собственных YouTube-шоу.