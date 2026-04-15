Названы победители премии BraVo Как прошло награждение звезд академической музыки

14 апреля на Исторической сцене Большого театра прошла VIII церемония вручения Международной профессиональной премии BraVo. Золотые скрипичные ключи получили Аида Гарифуллина («Мировая звезда»), Ильдар Абдразаков и Диляра Идрисова (лучший классический вокал), а также Большой театр и его руководитель Валерий Гергиев в номинации «Концертная театральная площадка». Победители и призеры премии — в фотогалерее Weekend.