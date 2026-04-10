Дорого яичко — и кулич тоже

Авторская коллекция «Жемчужная Пасха» в ресторане InOut — куличи-свечи, яйца-пирожные и пасхальный «киндер-сюрприз»
InOut
Кулич с творожным кремом и белым шоколадом стоит 3,9 тыс. руб., миниатюрные яйца из творожного мусса с начинкой из манго и маракуйи — 1,4 тыс. руб., а большое яйцо из белого шоколада с перламутровым напылением и россыпью сахарных жемчужин (внутри — зефир, печенье и арахисовые конфеты) — 7,9 тыс. руб.
InOut
«Кремлевский» кулич от пекарни French Cake — 100 тыс. руб. за 4 кг. Верхушка в виде храма Василия Блаженного из сахарной мастики ручной лепки с росписью. Начинка классическая — цедра апельсина
French Cake
Кулич в форме горы Фудзияма в ресторане Ikura за 7,9 тыс. руб. Внутри — творожный крем с сакурой и белым шоколадом, инжир, чернослив и немного рома
Ikura
Пара куколок кокэси в Ikura стоимостью 5,5 тыс. — тоже куличи, выполненные в виде японских деревянных игрушек. Они плотные, шоколадные, с жидким вишневым центром
Ikura
Кулич в ресторане «КрабыКутабы» весом 1300 г обойдется в 7,5 тыс. руб. Начинка — взбитый крем на молочном шоколаде и кисло-сладкое вишневое компоте. В комплекте — десяток крашеных куриных яиц в фирменной упаковке
КрабыКутабы
КрабыКутабы
Еще один пасхальный кулич в исполнении ресторана «КрабыКутабы» за 6,5 тыс. руб. с цукатами
КрабыКутабы
Ресторан MODUS к Пасхе подготовил два варианта куличей из сдобного слоеного теста
Modus
Французский модный дом Louis Vuitton выпустил три позиции: шоколадные изделия Egg Bag за €250 (почти 20 тыс. руб.) и mini Egg Bag, а также фигурка цыпленка. Съедобные сумки состоят из 70-процентного шоколада
Louis Vuitton
Кулич «Жар-птица» ресторана «Гвидон» полностью покрыт золотым слоем и стоит 30 тыс. руб. По задумке кондитеров, десерт символизирует роскошь, изобилие и волшебство праздника. Внутри — сухофрукты и шоколад
Гвидон
Шоколадный десерт от модного дома Dior
Dior
Dior также представил пасхальное шоколадное яйцо стоимостью €180 (около 16 тыс. руб.). Десерт изготовлен из темного шоколада
Dior
Внутри десерта Dior — 43 шоколадные «пуговицы», выполненные в фирменном стиле бренда. В каждой конфете — засахаренный миндаль, пралине из воздушного риса и фундук
Dior
Пасха в стиле ресторана Mr. Lee (справа налево): классический кулич (8,5 тыс. руб.) из нежного сдобного теста с ромово-ванильной пропиткой, итальянскими орехами и цукатами, украшен сахарной помадкой и зефирными маками; пасхальная корзина (55 тыс. руб.) из бельгийского шоколада с зефирными цветами и куличом внутри; матрешка (39 тыс. руб.) из белого шоколада, внутри которой спрятан кулич с ромовой пропиткой, орехами и цукатами
Mr. Lee
Пасхальная коллаборация бара «Шаляпин» и Объединения «Гжель» — лимитированная серия куличей с ручной росписью в традиционной технике
Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»
Классический пасхальный кулич от «Шаляпина» (5 тыс. руб. за 500 г) — сдобное тесто с цукатами и ароматной пропиткой. В серии представлено четыре различных рисунка
Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»
Ресторан азиатской кухни Yuma соединил Пасху с темой цветения сакуры: яйцо из молочного шоколада за 11 тыс. руб. украшено цветами и бабочками, внутри — конфеты с разными начинками
Yuma
Шоколадный кулич в ресторане MODUS (большой 600 г — 4,4 тыс. руб., маленький 340 г — 2,9 тыс. руб.) с декором из шоколадных шариков, дробленой фисташки и золотого покрытия
Modus
Слоеный кулич от MODUS в разрезе
Modus
Кулич из сдобного теста в ресторане Levantine с гранатовым соком за 4 тыс. руб. (900 г), увенчанный шоколадным гранатом
Levantine
Кулич «Семейный» кондитерской-кафе «Пушкинъ» весом 2,6 кг стоит 39 тыс. руб. Сдобное дрожжевое тесто с изюмом, цукатами, вымоченными в темном роме, хрустящий миндальный слой, сахарная помадка и украшение из шоколада