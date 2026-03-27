27.03.2026, 09:00

Искусство на берегах Чжуцзяна Одиннадцатая по счету ярмарка Art Central стартовала в Гонконге и продлится до 29 марта

Art Central проходит в разноцветном павильоне, возведенном специально для смотра, с видом на бухту Виктория на Центральной набережной Гонконга. В этом году на ярмарке, ставшей центральным событием Hong Kong Art Week, представлены 100 галерей и 500 художников из Гонконга, Азии и со всего мира, а кроме экспозиции гостям приготовили пятидневную образовательную программу. Art Central была основана в 2015 году и изначально позиционировалась как альтернатива Art Basel Hong Kong — более камерная и смелая в выборе художников и кураторских решений.