«Комедия всегда была способом говорить о вещах, о которых люди боятся говорить»

Эдди Мерфи исполнилось 65 лет

Американский актер Эдди Мерфи родился 3 апреля 1961 года. Впервые на экране он появился в качестве участника популярного телешоу. Известность пришла к Мерфи в 1980-х после комедийной роли в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз». Другими его известными проектами позднее стали «Шрек», «Поездка в Америку» и «Чокнутый профессор». Самые запоминающиеся события в карьере актера — в фотогалерее Weekend
«Я совсем не считаю себя комиком. Это лишь одна из сторон моей личности. Я вижу себя просто художником. Я очень чувствительный художник, и я могу творчески выражать себя множеством разных способов» &lt;br> Эдди Мерфи перед премьерой «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984). Фильм принесет актеру оглушительную популярность. А журнал Empire включит героя, сыгранного Мерфи, в список «100 величайших персонажей всех времен». Франшиза состоит к настоящему времени из четырех частей

Фото: Richard Drew / AP

Будущий актер родился в Нью-Йорке в семье полицейского. Уже в подростковом возрасте он вышел на сцену и получил за это первый гонорар, начав выступать в стендап-клубах. В 1980 году появился в популярном тогда шоу Saturday Night Live на NBC

Фото: Suzanne Vlamis / AP

Комедия «Поменяться местами» (1983) стала вторым фильмом, в котором актер исполнил главную роль. Также она принесла ему вторую номинацию на «Золотой глобус»

Фото: Paramount Pictures

В 2005 году Эдди Мерфи занял десятое место в рейтинге «100 величайших стендап-комиков всех времен», который составил телеканал Comedy Central

Фото: Nick Ut / AP

В 1989 году Эдди Мерфи стал ведущим церемонии награждения American Music Awards. Он вручил награду музыканту Майклу Джексону, который победил в нескольких номинациях

Фото: Alan Greth / AP

За роль в фильме «Чокнутый профессор» (1996) актер получил премию «Сатурн». Эдди Мерфи сыграл в картине семь персонажей: находящегося в центре сюжета ученого и его альтер-эго, а также почти всю семью героя

Фото: Reuters

«Звезду» на Аллее Славы актер получил в 1996 году

Фото: Fred Prouser / Reuters

На премьере комедии «Чокнутый профессор» с первой женой и детьми, 1996 год. &lt;br> Первый брак актера (с моделью Николь Митчелл) продлился с 1993 по 2006 год. У пары появилось пятеро детей. Со второй женой продюсером Трейси Эдмондс Эдди Мерфи расстался спустя две недели после свадьбы в 2008 году. С 2018 года актер обручен с австралийской моделью Пейдж Батчер. У пары родилось двое детей. Кроме того, у Эдди Мерфи имеется еще три внебрачных ребенка

Первый брак актера (с моделью Николь Митчелл) продлился с 1993 по 2006 год. У пары появилось пятеро детей. Со второй женой продюсером Трейси Эдмондс Эдди Мерфи расстался спустя две недели после свадьбы в 2008 году. С 2018 года актер обручен с австралийской моделью Пейдж Батчер. У пары родилось двое детей. Кроме того, у Эдди Мерфи имеется еще три внебрачных ребенка

Фото: Chris Pizzello / AP

В комедии «Поездка в Америку» (2008) актер сыграл сразу четырех персонажей. Помимо главного героя — принца африканской страны, — он исполнил певца в клубе, клиента парикмахерской и ее владельца (причем, как раз в этом заведении и работает главная из «личностей» Эдди Мерфи на экране)

Фото: Paramount Pictures

Фото: с коллегой по фильму «Чокнутый профессор» Джадой Пинкетт-Смит (справа) и своей первой женой на премьере фильма, 1996 год

Фото: Fred Prouser / Reuters

Эдди Мерфи подарил голос комическому персонажу — ослу в мультфильме «Шрек» и его последующих частях. За роль актера озвучки он был номинирован на премию BAFTA

Фото: Jim Ruymen JR / JDP / Reuters

За роль актера второго плана в фильме «Девушки мечты» (2006) Эдди Мерфи получил награду «Выбор критиков»

Фото: Kevork Djansezian / AP

В «Уловках Норбита» (2007) актер сыграл застенчивого главного героя, его жену — антипода по характеру — и пожилого китайца

Фото: Davis Entertainment

В 2012 году журнал Forbes назвал Эдди Мерфи «самым переоцененным актером Голливуда». Большинство фильмов, в которых он снялся в том году, едва окупились в прокате

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2016 году актер получил награду Hollywood Film Awards за «выдающиеся достижения в карьере»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

«Все мои неудачные решения были основаны на деньгах. Я вырос в трущобах, и там от денег не отказываются. Их берут, потому что никогда не знаешь, когда всё это закончится»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В фильме «Мистер Черч» (2016) Эдди Мерфи исполнил главную, сыграв роль талантливого повара

Фото: Voltage Pictures

Фото: с третьей женой Пейдж Батчер на премьере фильма «Мистер Черч», 2016 год. &lt;br> Эта картина выбивается из остальной фильмографии Эдди Мерфи: в ней актер сыграл драматическую роль, тогда как большинство кинолент с его участием — комедии

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Помимо номинаций и побед на кинопремиях, актер также имеет музыкальную награду «Золотой граммофон» за «Лучший комедийный альбом». Его принесла публикация в 1983 году записи Eddie Murphy: Comedian

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

«Раньше я называл фильмы провалами. Но провалов не бывает. Потому что я достаточно долго работаю в этом бизнесе, чтобы понимать: когда я начинал, не было &quot;черного Голливуда&quot;, и в кино работало всего несколько чернокожих людей. Даже просто попасть в фильм — это уже достижение»

Фото: Mike Blake / Reuters

