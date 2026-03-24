24.03.2026, 18:10

Дефиле во времени Какой видят моду студенты Института бизнеса и дизайна

Показ коллекций от учащихся отделений «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Института B&D в Центральном выставочном зале «Манеж» завершил Московскую неделю моды. Поскольку была выбрана тема «Назад в будущее», 33 молодых автора обратились к наследию разных эпох — переосмысляли формы, силуэты и технологии прошлого и интегрировали их в контекст сегодня — и с попыткой взглянуть в завтра. Всего было продемонстрировано 62 образа. Показ начался с отсылок к легендарному жакету Bar от Christian Dior, где главенствовала работа с формой. Затем действие перенеслось через эпоху Николая II (мужские образы Ильи Шадрина) к современному стрит-фэшну. Завершила дефиле модель в кринолине и юбке панье.