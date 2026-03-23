23.03.2026, 20:57

Группа BTS вернулась на сцену спустя четыре года Группа BTS вернулась на сцену спустя четыре года

21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле прошел первый с 2022 года концерт южнокорейской группы BTS. Мероприятие собрало десятки тысяч зрителей, вход был бесплатным. За два дня до этого коллектив выпустил первый за шесть лет альбом «Arirang», который на старте продаж разошелся тиражом 3,9 млн копий. На Spotify K-pop-альбом стал самым прослушиваемым за день в 2026 году и самым успешным в истории платформы, набрав более 5 млн предварительных сохранений. Участники группы вернулись на сцену после перерыва, связанного с прохождением военной службы. Яркие кадры с выступления — в фотогалерее Weekend.