«Я не ходил в киношколу, я ходил в кино»

Квентину Тарантино — 63 года

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино родился 27 марта 1963 года. Он прославился оригинальным стилем, эстетизирующим насилие, и экспериментами с формой кино. Словосочетание «тарантиновские диалоги» даже стало устойчивым и нарицательным в массовой культуре. Среди девяти фильмов, которые поставил Тарантино,— оскароносные «Криминальное чтиво» и «Джанго Освобожденный». Как режиссер создавал свои сюжеты — в фотогалерее Weekend.
«Мои диалоги подойдут не всем. Неважно, насколько хорош актер, не у всех есть чувство юмора или чувство времени для реплик, которые я написал» &lt;br>Узнаваемый стиль фильмов Квентина Тарантино включает в себя эстетизацию насилия, нелинейную хронологию, обилие киноотсылок, проработку диалогов, деление на главы и черный юмор

«Мои диалоги подойдут не всем. Неважно, насколько хорош актер, не у всех есть чувство юмора или чувство времени для реплик, которые я написал»
Узнаваемый стиль фильмов Квентина Тарантино включает в себя эстетизацию насилия, нелинейную хронологию, обилие киноотсылок, проработку диалогов, деление на главы и черный юмор

Фото: Pool Benainous / Gamma-Rapho / Getty Images

Отец Квентина — актер Тони Тарантино — ушел из семьи еще до рождения сына. Когда ребенку было два года, мать (Конни Макхью) вышла замуж во второй раз — за музыканта Курта Заступила. Через шесть лет они развелись. До подросткового возраста Квентин носил фамилию отчима, но потом вернул фамилию биологического отца как более звучную для киноиндустрии

Отец Квентина — актер Тони Тарантино — ушел из семьи еще до рождения сына. Когда ребенку было два года, мать (Конни Макхью) вышла замуж во второй раз — за музыканта Курта Заступила. Через шесть лет они развелись. До подросткового возраста Квентин носил фамилию отчима, но потом вернул фамилию биологического отца как более звучную для киноиндустрии

Фото: Автор неизвестен

Квентин Тарантино бросил школу в 15 лет. Все места, в которых он работал до начала режиссерской карьеры, были связаны с кино. В пункте видеопроката он и встретил будущего товарища Роджера Эвери, с которым в 1992 году написал сценарий для «Бешеных псов». В 1994 году вышла их вторая совместная работа — «Криминальное чтиво»

Квентин Тарантино бросил школу в 15 лет. Все места, в которых он работал до начала режиссерской карьеры, были связаны с кино. В пункте видеопроката он и встретил будущего товарища Роджера Эвери, с которым в 1992 году написал сценарий для «Бешеных псов». В 1994 году вышла их вторая совместная работа — «Криминальное чтиво»

Фото: Автор неизвестен

Режиссерский дебют Тарантино — «Бешеные псы» (1992). В центре сюжета — ограбление, однако само преступление на экране не показывается: зритель видит героев только до и после события. Кинокартина была представлена на фестивале «Сандэнс» и получила несколько независимых наград

Режиссерский дебют Тарантино — «Бешеные псы» (1992). В центре сюжета — ограбление, однако само преступление на экране не показывается: зритель видит героев только до и после события. Кинокартина была представлена на фестивале «Сандэнс» и получила несколько независимых наград

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Слева направо: Квентин Тарантино, Брюс Уиллис и Мария де Медейруш на премьере «Криминального чтива» на Каннском кинофестивале в 1994 году

Слева направо: Квентин Тарантино, Брюс Уиллис и Мария де Медейруш на премьере «Криминального чтива» на Каннском кинофестивале в 1994 году

Фото: Pool Benainous / Gamma-Rapho / Getty Images

«Криминальное чтиво» собрало в прокате $213 млн и выиграло три премии за лучший сценарий: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Также фильм принес создателю главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь»

«Криминальное чтиво» собрало в прокате $213 млн и выиграло три премии за лучший сценарий: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Также фильм принес создателю главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь»

Фото: Miramax Films

Квентин Тарантино с соавтором сценария «Криминального чтива» Роджером Эвери на вручении «Оскара» в 1995 году &lt;br>За всю карьеру режиссер получил два «Оскара». Вторую статуэтку ему принес «Джанго Освобожденный» (2012)

Квентин Тарантино с соавтором сценария «Криминального чтива» Роджером Эвери на вручении «Оскара» в 1995 году
За всю карьеру режиссер получил два «Оскара». Вторую статуэтку ему принес «Джанго Освобожденный» (2012)

Фото: Gary Hershorn / Reuters

В черной комедии «Четыре комнаты» (1995) Квентин Тарантино выступил одним из четырех режиссеров. Каждый автор снимал свою часть фильма. Связывает четыре разных эпизода общий главный герой — портье Тед в исполнении Тима Рота

В черной комедии «Четыре комнаты» (1995) Квентин Тарантино выступил одним из четырех режиссеров. Каждый автор снимал свою часть фильма. Связывает четыре разных эпизода общий главный герой — портье Тед в исполнении Тима Рота

Фото: Miramax Films; A Band Apart

Квентин Тарантино (слева) и режиссер Роберт Родригес работали вместе над фильмами «От заката до рассвета» (1996) и «Грайндхаус» (2007)

Квентин Тарантино (слева) и режиссер Роберт Родригес работали вместе над фильмами «От заката до рассвета» (1996) и «Грайндхаус» (2007)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В фильме «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино стал одновременно сценаристом, продюсером и актером. Он исполнил одну из главных ролей, сыграв младшего брата преступника. Фильм получил продолжение: в 1998 и 1999 году вышли еще две серии. Но их можно назвать скорее мидквелом и сиквелом, чем развитием той же истории

В фильме «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино стал одновременно сценаристом, продюсером и актером. Он исполнил одну из главных ролей, сыграв младшего брата преступника. Фильм получил продолжение: в 1998 и 1999 году вышли еще две серии. Но их можно назвать скорее мидквелом и сиквелом, чем развитием той же истории

Фото: Miramax Films

Криминальная драма «Джеки Браун» (1997) была снята по мотивам романа Элмора Леонарда «Ромовый пунш». В ней повествуется о криминальном мире, но на первый план выходит психологизм

Криминальная драма «Джеки Браун» (1997) была снята по мотивам романа Элмора Леонарда «Ромовый пунш». В ней повествуется о криминальном мире, но на первый план выходит психологизм

Фото: Darren Michaels / Miramax Films

Серия «Убить Билла», которая состоит из двух частей (2003 и 2004), задумывалась Квентином Тарантино как единая картина. Однако из-за хронометража в почти четыре с половиной часа было решено разделить ее на два фильма. Чтобы намекнуть зрителю на продолжение фильма в первой части был добавлен закадровый голос, задающий вопрос о дочери героини. Вторую серию же было решено начать с пересказа персонажем Умы Турман событий первой части. В 2025 году в США прошла премьера режиссерской версии «Убить Билла». В фильме появились не показанные ранее сцены

Серия «Убить Билла», которая состоит из двух частей (2003 и 2004), задумывалась Квентином Тарантино как единая картина. Однако из-за хронометража в почти четыре с половиной часа было решено разделить ее на два фильма. Чтобы намекнуть зрителю на продолжение фильма в первой части был добавлен закадровый голос, задающий вопрос о дочери героини. Вторую серию же было решено начать с пересказа персонажем Умы Турман событий первой части. В 2025 году в США прошла премьера режиссерской версии «Убить Билла». В фильме появились не показанные ранее сцены

Фото: Miramax Films

Слева направо: Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Знаменитости встретились на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Слева направо: Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Знаменитости встретились на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Надеюсь, что, завершив карьеру, я буду считаться одним из величайших кинематографистов всех времен. И, более того, великим художником, а не просто режиссером»

«Надеюсь, что, завершив карьеру, я буду считаться одним из величайших кинематографистов всех времен. И, более того, великим художником, а не просто режиссером»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Доказательство смерти» (2007) — эксперимент Квентина Тарантино с формой. Фильм был смонтирован вместе с работой Роберта Родригеса «Планета страха». Проект сделан как сдвоенный киносеанс и получил общее название «Грайндхаус». Этим словом в 70-х обозначали кинотеатры, которые показывали низкобюджетное кино на популярные темы

«Доказательство смерти» (2007) — эксперимент Квентина Тарантино с формой. Фильм был смонтирован вместе с работой Роберта Родригеса «Планета страха». Проект сделан как сдвоенный киносеанс и получил общее название «Грайндхаус». Этим словом в 70-х обозначали кинотеатры, которые показывали низкобюджетное кино на популярные темы

Фото: Andrew Cooper / SMPSP / Dimension Films

Квентин Тарантино с исполнительницей главной роли в «Бесславных ублюдках» Мелани Лоран на премьере фильма на Каннском фестивале в 2009 году

Квентин Тарантино с исполнительницей главной роли в «Бесславных ублюдках» Мелани Лоран на премьере фильма на Каннском фестивале в 2009 году

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Если бы я не был кинорежиссёром, я был бы кинокритиком. Это единственное, чем я мог бы заниматься» &lt;br>На фото: Тарантино получает «Оскар» за «Джанго Освобожденного» (2012)

«Если бы я не был кинорежиссёром, я был бы кинокритиком. Это единственное, чем я мог бы заниматься»
На фото: Тарантино получает «Оскар» за «Джанго Освобожденного» (2012)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Квентин Тарантино сыграл в более, чем 30 собственных и чужих фильмах и сериалах

Квентин Тарантино сыграл в более, чем 30 собственных и чужих фильмах и сериалах

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Однажды в... Голливуде» (2019) принес создателям и актерам фильма три «Золотых глобуса», два «Оскара» и три «Сатурна». В картине о «золотом веке» Голливуда вымышленные события переплетаются с реальными. В мировом прокате фильм заработал $394 млн

«Однажды в... Голливуде» (2019) принес создателям и актерам фильма три «Золотых глобуса», два «Оскара» и три «Сатурна». В картине о «золотом веке» Голливуда вымышленные события переплетаются с реальными. В мировом прокате фильм заработал $394 млн

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Квентин Тарантино на премии Lifetime Achievement Award в 2021 году с женой Даниэлой Пик. Режиссер и израильская певица поженились в 2018 году. Они познакомились в 2009 году на израильской премьере «Бесславных ублюдков», но роман тогда продлился недолго. Тарантино и Пик воссоединились в 2016 году. В 2020 году у пары родился сын, а в 2022 году — дочь

Квентин Тарантино на премии Lifetime Achievement Award в 2021 году с женой Даниэлой Пик. Режиссер и израильская певица поженились в 2018 году. Они познакомились в 2009 году на израильской премьере «Бесславных ублюдков», но роман тогда продлился недолго. Тарантино и Пик воссоединились в 2016 году. В 2020 году у пары родился сын, а в 2022 году — дочь

Фото: Gregorio Borgia / AP

«В кино самое главное — сделать хорошее кино. И если в процессе работы тебе в голову придет идея, это отлично. Но это не должна быть Большая Идея, это должна быть маленькая идея, из которой каждый вынесет что-то свое»

«В кино самое главное — сделать хорошее кино. И если в процессе работы тебе в голову придет идея, это отлично. Но это не должна быть Большая Идея, это должна быть маленькая идея, из которой каждый вынесет что-то свое»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В последнее время Квентин Тарантино переключился с кино на театр и литературу. Осенью 2026 года в лондонском Вэст-Энде состоится премьера его спектакля. Режиссер заявлял, что собирается посвятить театральному проекту полтора-два года. Кроме того, Тарантино занимается подготовкой серии книг о своих фильмах в соавторстве с журналистом Джеем Гленни. В первой части, которая уже вышла, рассказывается об «Однажды… в Голливуде», вторая будет посвящена «Бесславным ублюдкам», третья — «Джанго Освобожденному». Выпуск серии планируется завершить в 2027 году

В последнее время Квентин Тарантино переключился с кино на театр и литературу. Осенью 2026 года в лондонском Вэст-Энде состоится премьера его спектакля. Режиссер заявлял, что собирается посвятить театральному проекту полтора-два года. Кроме того, Тарантино занимается подготовкой серии книг о своих фильмах в соавторстве с журналистом Джеем Гленни. В первой части, которая уже вышла, рассказывается об «Однажды… в Голливуде», вторая будет посвящена «Бесславным ублюдкам», третья — «Джанго Освобожденному». Выпуск серии планируется завершить в 2027 году

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures

Квентин Тарантино заявлял о планах завершить карьеру после десятого снятого фильма. Им должен был стать «Кинокритик», однако от этой идеи режиссер отказался в 2025 году из-за схожести сценария с «Однажды в... Голливуде». Главную роль, как и в фильме про «золотой век» кинематографа, должен был сыграть Брэд Питт. О других идеях пока не сообщается, Тарантино объясняет паузу тем, что стал больше времени уделять семье

Квентин Тарантино заявлял о планах завершить карьеру после десятого снятого фильма. Им должен был стать «Кинокритик», однако от этой идеи режиссер отказался в 2025 году из-за схожести сценария с «Однажды в... Голливуде». Главную роль, как и в фильме про «золотой век» кинематографа, должен был сыграть Брэд Питт. О других идеях пока не сообщается, Тарантино объясняет паузу тем, что стал больше времени уделять семье

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

«Мне повезло, что я не снимаю фильмы, чтобы оплачивать свой бассейн. Когда я снимаю фильм, я хочу, чтобы он был для меня всем; чтобы я был готов за него умереть»

«Мне повезло, что я не снимаю фильмы, чтобы оплачивать свой бассейн. Когда я снимаю фильм, я хочу, чтобы он был для меня всем; чтобы я был готов за него умереть»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

«Мои диалоги подойдут не всем. Неважно, насколько хорош актер, не у всех есть чувство юмора или чувство времени для реплик, которые я написал»
Узнаваемый стиль фильмов Квентина Тарантино включает в себя эстетизацию насилия, нелинейную хронологию, обилие киноотсылок, проработку диалогов, деление на главы и черный юмор

Фото: Pool Benainous / Gamma-Rapho / Getty Images

Отец Квентина — актер Тони Тарантино — ушел из семьи еще до рождения сына. Когда ребенку было два года, мать (Конни Макхью) вышла замуж во второй раз — за музыканта Курта Заступила. Через шесть лет они развелись. До подросткового возраста Квентин носил фамилию отчима, но потом вернул фамилию биологического отца как более звучную для киноиндустрии

Фото: Автор неизвестен

Квентин Тарантино бросил школу в 15 лет. Все места, в которых он работал до начала режиссерской карьеры, были связаны с кино. В пункте видеопроката он и встретил будущего товарища Роджера Эвери, с которым в 1992 году написал сценарий для «Бешеных псов». В 1994 году вышла их вторая совместная работа — «Криминальное чтиво»

Фото: Автор неизвестен

Режиссерский дебют Тарантино — «Бешеные псы» (1992). В центре сюжета — ограбление, однако само преступление на экране не показывается: зритель видит героев только до и после события. Кинокартина была представлена на фестивале «Сандэнс» и получила несколько независимых наград

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Слева направо: Квентин Тарантино, Брюс Уиллис и Мария де Медейруш на премьере «Криминального чтива» на Каннском кинофестивале в 1994 году

Фото: Pool Benainous / Gamma-Rapho / Getty Images

«Криминальное чтиво» собрало в прокате $213 млн и выиграло три премии за лучший сценарий: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Также фильм принес создателю главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь»

Фото: Miramax Films

Квентин Тарантино с соавтором сценария «Криминального чтива» Роджером Эвери на вручении «Оскара» в 1995 году
За всю карьеру режиссер получил два «Оскара». Вторую статуэтку ему принес «Джанго Освобожденный» (2012)

Фото: Gary Hershorn / Reuters

В черной комедии «Четыре комнаты» (1995) Квентин Тарантино выступил одним из четырех режиссеров. Каждый автор снимал свою часть фильма. Связывает четыре разных эпизода общий главный герой — портье Тед в исполнении Тима Рота

Фото: Miramax Films; A Band Apart

Квентин Тарантино (слева) и режиссер Роберт Родригес работали вместе над фильмами «От заката до рассвета» (1996) и «Грайндхаус» (2007)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В фильме «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино стал одновременно сценаристом, продюсером и актером. Он исполнил одну из главных ролей, сыграв младшего брата преступника. Фильм получил продолжение: в 1998 и 1999 году вышли еще две серии. Но их можно назвать скорее мидквелом и сиквелом, чем развитием той же истории

Фото: Miramax Films

Криминальная драма «Джеки Браун» (1997) была снята по мотивам романа Элмора Леонарда «Ромовый пунш». В ней повествуется о криминальном мире, но на первый план выходит психологизм

Фото: Darren Michaels / Miramax Films

Серия «Убить Билла», которая состоит из двух частей (2003 и 2004), задумывалась Квентином Тарантино как единая картина. Однако из-за хронометража в почти четыре с половиной часа было решено разделить ее на два фильма. Чтобы намекнуть зрителю на продолжение фильма в первой части был добавлен закадровый голос, задающий вопрос о дочери героини. Вторую серию же было решено начать с пересказа персонажем Умы Турман событий первой части. В 2025 году в США прошла премьера режиссерской версии «Убить Билла». В фильме появились не показанные ранее сцены

Фото: Miramax Films

Слева направо: Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Знаменитости встретились на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Надеюсь, что, завершив карьеру, я буду считаться одним из величайших кинематографистов всех времен. И, более того, великим художником, а не просто режиссером»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Доказательство смерти» (2007) — эксперимент Квентина Тарантино с формой. Фильм был смонтирован вместе с работой Роберта Родригеса «Планета страха». Проект сделан как сдвоенный киносеанс и получил общее название «Грайндхаус». Этим словом в 70-х обозначали кинотеатры, которые показывали низкобюджетное кино на популярные темы

Фото: Andrew Cooper / SMPSP / Dimension Films

Квентин Тарантино с исполнительницей главной роли в «Бесславных ублюдках» Мелани Лоран на премьере фильма на Каннском фестивале в 2009 году

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Если бы я не был кинорежиссёром, я был бы кинокритиком. Это единственное, чем я мог бы заниматься»
На фото: Тарантино получает «Оскар» за «Джанго Освобожденного» (2012)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Квентин Тарантино сыграл в более, чем 30 собственных и чужих фильмах и сериалах

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Однажды в... Голливуде» (2019) принес создателям и актерам фильма три «Золотых глобуса», два «Оскара» и три «Сатурна». В картине о «золотом веке» Голливуда вымышленные события переплетаются с реальными. В мировом прокате фильм заработал $394 млн

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Квентин Тарантино на премии Lifetime Achievement Award в 2021 году с женой Даниэлой Пик. Режиссер и израильская певица поженились в 2018 году. Они познакомились в 2009 году на израильской премьере «Бесславных ублюдков», но роман тогда продлился недолго. Тарантино и Пик воссоединились в 2016 году. В 2020 году у пары родился сын, а в 2022 году — дочь

Фото: Gregorio Borgia / AP

«В кино самое главное — сделать хорошее кино. И если в процессе работы тебе в голову придет идея, это отлично. Но это не должна быть Большая Идея, это должна быть маленькая идея, из которой каждый вынесет что-то свое»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В последнее время Квентин Тарантино переключился с кино на театр и литературу. Осенью 2026 года в лондонском Вэст-Энде состоится премьера его спектакля. Режиссер заявлял, что собирается посвятить театральному проекту полтора-два года. Кроме того, Тарантино занимается подготовкой серии книг о своих фильмах в соавторстве с журналистом Джеем Гленни. В первой части, которая уже вышла, рассказывается об «Однажды… в Голливуде», вторая будет посвящена «Бесславным ублюдкам», третья — «Джанго Освобожденному». Выпуск серии планируется завершить в 2027 году

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures

Квентин Тарантино заявлял о планах завершить карьеру после десятого снятого фильма. Им должен был стать «Кинокритик», однако от этой идеи режиссер отказался в 2025 году из-за схожести сценария с «Однажды в... Голливуде». Главную роль, как и в фильме про «золотой век» кинематографа, должен был сыграть Брэд Питт. О других идеях пока не сообщается, Тарантино объясняет паузу тем, что стал больше времени уделять семье

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

«Мне повезло, что я не снимаю фильмы, чтобы оплачивать свой бассейн. Когда я снимаю фильм, я хочу, чтобы он был для меня всем; чтобы я был готов за него умереть»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

