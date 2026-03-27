«Я не ходил в киношколу, я ходил в кино»

Квентин Тарантино заявлял о планах завершить карьеру после десятого снятого фильма. Им должен был стать «Кинокритик», однако от этой идеи режиссер отказался в 2025 году из-за схожести сценария с «Однажды в... Голливуде». Главную роль, как и в фильме про «золотой век» кинематографа, должен был сыграть Брэд Питт. О других идеях пока не сообщается, Тарантино объясняет паузу тем, что стал больше времени уделять семье

