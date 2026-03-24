Главный по кошкам-мышкам

Карьеру в сфере мультипликации Джозеф Барбера начал в 1930 году в Fleischer Studios. Будущий художник получил должность начального уровня — чистильщик целлулоидных листов. Первый самостоятельный проект, заработавший популярность, Барбера выпустил в 1940 году в студии «Метро Голдвин Майер» («MGM»). Им стала короткометражка «Кот получает пинка». Именно этот фильм и положил начало серии «Том и Джерри». В 1957 году вместе с коллегой по MGM Уильямом Ханной художник основал собственную студию. В 1991 году она была продана медиахолдингу Turner Broadcasting, который позднее объединился с Warner Bros. В обновленной компании Бербера проработал до своей смерти в 2006 году

