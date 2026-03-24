Главный по кошкам-мышкам
115 лет со дня рождения Джозефа Барберы
24 марта 1911 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов родился художник анимации Джозеф Барбера. Он стал создателем легендарной серии мультфильмов «Том и Джерри», взявшей семь «Оскаров». Ему и его студии, которую Барбера учредил вместе с коллегой Уильямом Ханной, также принадлежат «Флинстоуны», «Мишка Йоги» и киноадаптация комикса «Смурфики». О пути художника от чистильщика целлулоидных листов до владельца анимационной компании — в фотогалерее Weekend.
