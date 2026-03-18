18.03.2026, 09:56

Ретро кинотеатр «Иллюзион» празднует 60-летний юбилей

18 марта 1966 года в Москве в высотке на Котельнической набережной открылся кинотеатр «Иллюзион», созданный специально для демонстрации фильмов из коллекции Госфильмофонда СССР. Первым фильмом, показанным при открытии, стала картина Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (1925). Сегодня в кинотеатре показывают как классические фильмы, так и современные картины, а также проводят лекции и другие мероприятия.