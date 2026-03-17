17.03.2026, 09:58

«Я был одержим» Рудольфу Нурееву исполнилось бы 88 лет

Рудольф Хамит улы Нуреев родился в поезде, в котором его мать Фарида ехала во Владивосток, где служил ее муж. Ребенок был зарегистрирован на станции Раздольное 17 марта 1938 года. Впервые Рудик увидел балет шестилетним, в Уфе, и, по его словам, «с этого незабываемого дня не мог думать ни о чем другом. Я был одержим». Этому мальчику было суждено стать миллионером и кумиром миллионов, первым советским «невозвращенцем» и главной мировой балетной звездой второй половины ХХ века.