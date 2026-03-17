«Я был одержим»

Рудольфу Нурееву исполнилось бы 88 лет

Рудольф Хамит улы Нуреев родился в поезде, в котором его мать Фарида ехала во Владивосток, где служил ее муж. Ребенок был зарегистрирован на станции Раздольное 17 марта 1938 года. Впервые Рудик увидел балет шестилетним, в Уфе, и, по его словам, «с этого незабываемого дня не мог думать ни о чем другом. Я был одержим». Этому мальчику было суждено стать миллионером и кумиром миллионов, первым советским «невозвращенцем» и главной мировой балетной звездой второй половины ХХ века.
Рудольф Нуреев в перерыве между репетициями в Австрии, 1966 год

Фото: Ullstein bild Dtl. / Contributor / Getty Images

В 1955-м, в возрасте 17 лет, Нуреев поступил в Ленинградское хореографическое училище: его удивительная пластичность и феноменальные природные данные заставили руководство училища вопреки всем правилам принять переростка с явным недостатком академического образования

Фото: East News

За три года напряженной учебы в классе педагога Александра Пушкина (на фото, 1958 год) Рудольф смог наверстать упущенное. Педагог безмерно ценил талант своего ученика и поселил его в своей квартире, когда Нуреев, уже будучи артистом Кировского театра, получил серьезную травму

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

В 1958 году Рудольф выпустился из училища и должен был вернуться в Башкирию. В Ленинграде он остался благодаря народной артистке СССР и многократному лауреату Сталинских премий Наталье Дудинской (на фото): 46-летняя прима Кировского театра выхлопотала ему ленинградскую прописку и сделала своим партнером. С Дудинской 20-летний юноша дебютировал на сцене Кировского театра в своей первой главной роли – Фрондосо в балете «Лауренсия»

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

16 июня 1961 года после гастролей Кировского театра в Париже Рудольф Нуреев по решению КГБ должен был улететь вместо Лондона в Ленинград «за нарушение режима нахождения за границей». В аэропорту артист попросил политического убежища, став первым советским «невозвращенцем». Одним из тех, кто деятельно способствовал его побегу, стал французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт (на фото в 1982 году)

Фото: SIPA

Первым местом работы Рудольфа на Западе стала труппа маркиза де Куэваса (на фото в 1961 году). Он танцевал Голубую птицу и принца Дезире в балете «Спящая красавица» и имел огромный успех. Однако сразу после этого труппа распалась из-за смерти своего основателя

Фото: AFP

Датский премьер Эрик Брун (на фото в 1962 году) стал проводником Нуреева в западном балетном мире: с его помощью Рудольф выступил в Королевском театре Копенгагена, он же содействовал дальнейшей карьере «невозвращенца», познакомив Нуреева с влиятельными людьми

Фото: Jack Mitchell / Getty Images

Эрик Брун стал и учителем Рудольфа: благодаря ему Нуреев смог преодолеть недостаток академического образования, отточив точность позиций и чистоту исполнения классических па (на фото в 1962 году)

Фото: Jack Mitchell / Getty Images

В ноябре 1961 года Рудольф Нуреев дебютировал в Лондоне на традиционном благотворительном гала, сорвав овации публики. После выступления глава лондонского Королевского балета Нинет де Валуа предложила ему контракт и уговорила приму Марго Фонтейн станцевать с Рудольфом «Жизель». Контракт продлился более 15 лет&lt;br> На фото: в лондонском аэропорту, 1962 год

На фото: в лондонском аэропорту, 1962 год

Фото: Boynton / AP

Марго Фонтейн стала постоянной партнершей Рудольфа. Их называли «парой века», несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте. Рудольф подарил Марго вторую молодость, она ему – свои связи, восхищение и безграничную преданность. На сцене их взаимная любовь не вызывала сомнений: апогеем стал одноактный балет «Маргарита и Арман», который Фредерик Аштон поставил специально для Марго и Рудольфа (на фото, 1963 год)

Фото: Keystone / Getty Images

В 1963-м они покорили Париж, открыв вместе с труппой лондонского Королевского балета международный балетный фестиваль спектаклем «Лебединое озеро»&lt;br> На фото: на трапе самолета в парижском аэропорту, 1963 год

На фото: на трапе самолета в парижском аэропорту, 1963 год

Фото: AP

В 1964 году Рудольф Нуреев поставил в Венской опере собственную редакцию «Лебединого озера» (на фото). Это была его первая многоактная постановка. Главные роли исполнили Марго Фонтейн и он сам. Их триумф на премьере вошел в книгу рекордов Гиннеса: пару вызывали на поклоны рекордные 89 раз

Фото: Imagno / Getty Images

Нуреев и Фонтейн любили проводить время вместе и вне сцены. В 1967-м на вечеринку в Калифорнии, где Марго и Рудольф развлекались после спектакля, нагрянула полиция в поисках наркотиков. Пара попыталась скрыться, но была задержана и провела ночь в полицейском участке. Наутро звездных артистов отпустили «за недостаточностью улик»

Фото: AP

В 1977 году, спустя 16 лет после знакомства, Марго и Рудольф все еще танцевали вместе&lt;br> На фото: с королевой Елизаветой II после гала в честь серебряного юбилея ее правления

На фото: с королевой Елизаветой II после гала в честь серебряного юбилея ее правления

Фото: AP

Рудольф Нуреев сыграл в кино лишь одну главную роль – своего тезки, танцовщика Рудольфо Валентино в байопике «Валентино» Кена Рассела. Сыграл блистательно: экзотический антураж, характер и перипетии жизни героя были ему чрезвычайно близки&lt;br> На фото: кадр из фильма «Валентино» (1977)

На фото: кадр из фильма «Валентино» (1977)

Фото: Pool / AP

В современном репертуаре одной из лучших ролей Рудольфа Нуреева стал Юноша в балете Ролана Пети «Юноша и смерть» (на фото с хореографом и его женой Зизи Жанмер, исполнительницей роли Девушки-Смерти, на съемках телебалета «Юноша и смерть», 1966)

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Контракт с Ковент-Гарденом не мешал Рудольфу Нурееву танцевать по всему миру, часто – в собственных редакциях классических балетов&lt;br> На фото: с балериной Карин Кейн в «Спящей красавице», которую Нуреев поставил для Национального балета Канады, 1979 год

На фото: с балериной Карин Кейн в «Спящей красавице», которую Нуреев поставил для Национального балета Канады, 1979 год

Фото: AP

С итальянской примой Карлой Фраччи в «Спящей красавице» на сцене миланского Ла Скала, 1978 год

Фото: Giorgio Lotti / Mondadori Portfolio / Getty Images

С труппой Марты Грэм, родоначальницы американского танца modern, Рудольф Нуреев станцевал заглавную роль в ее спектакле «Люцифер» (на фото в 1975 году). Цены на это представление взлетели до небес

Фото: AP

Советские «невозвращенцы» - после Нуреева из труппы Кировского театра на гастролях сбежали Наталья Макарова и Михаил Барышников – стали на Западе звездами. Их жизненные пути не пересекались, встречались они чаще всего на сцене&lt;br> На фото: с Натальей Макаровой в па-де-де из «Лебединого озера», концерт в лондонском «Колизеуме», 1970 год

На фото: с Натальей Макаровой в па-де-де из «Лебединого озера», концерт в лондонском «Колизеуме», 1970 год

Фото: AP

Вместе с Михаилом Барышниковым (слева) Рудольф Нуреев принял участие в праздничном вечере компании Пола Тейлора в нью-йоркском Сити-центре, 1981 год

Фото: G. Paul Burnett / AP

С 1968-го по 1982 год Парижская опера не раз звала Нуреева на разовые выступления в качестве «приглашенной звезды» На фото: в гримерке Парижской национальной оперы, 1977 год

Фото: Derek Hudson / Getty Images

В 1983 году Рудольф Нуреев стал артистическим директором балета Парижской оперы и окончательно перебрался в Париж&lt;br> На фото – в кулуарах Парижской оперы, 1983 год

На фото – в кулуарах Парижской оперы, 1983 год

Фото: Ian Cook / Getty Images

В Парижской опере Рудольф Нуреев поставил много своих балетов, в том числе классические в собственных редакциях&lt;br> На фото – репетиция «Лебединого озера», 1988 год

На фото – репетиция «Лебединого озера», 1988 год

Фото: RON J. HAVIV / AFP

Рудольф Нуреев, пренебрегая иерархией Парижской оперы, отдавал главные партии в своих балетах талантливой молодежи. На фото 1985 года Нуреев репетирует партию Зигфрида с Лораном Илером. За эту роль молодой танцовщик получил звание «этуаль» (звезда)

Фото: DAVID CANTOR / AFP

Любимица Нуреева Сильви Гиллем (на фото в 1985 году) перепрыгнула через две ступени иерархической лестницы и тоже стала этуалью

Фото: Frederic REGLAIN / Gamma-Rapho / Getty Images

После представления балета «Золушка»: Рудольф Нуреев (на фото в центре в 1987 году) и его молодые солисты, которых теперь называют «поколением Нуреева»

Фото: Rodolphe Rutman / Ina / AFP

Свою двухэтажную квартиру на парижской набережной Вольтера Рудольф Нуреев обставил с восточной роскошью и увесил произведениями искусства, которые скупал азартно и безостановочно (на фото). Вся обстановка квартиры была продана на нью-йоркском аукционе Christie`s в 1995 году

Фото: G. Paul Burett / AP

В 1989 году уже больной СПИДом Рудольф Нуреев по приглашению главного балетмейстера Кировского театра Олега Виноградова станцевал Джеймса в балете «Сильфида» на сцене, которую оставил 28 лет назад&lt;br> На фото: с балериной Жанной Аюповой в роли Сильфиды в одноименном балете Кировского театра, 1989 год

На фото: с балериной Жанной Аюповой в роли Сильфиды в одноименном балете Кировского театра, 1989 год

Фото: MYCHELE DANIAU / AFP

За кулисами после ленинградского спектакля Рудольф Нуреев встретился со своей первой партнершей Натальей Дудинской и ее мужем Константином Сергеевым (на фото в 1989 году). В 1961 году тот был худруком труппы Кировского театра и нажил неприятностей из-за побега Нуреева, но спустя 28 лет взаимные обиды были забыты

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

В последние годы жизни тяжело больной Нуреев, не в силах расстаться со сценой, выступал в качестве дирижера (на фото в 1991 году)

Фото: Eric Robert / Sygma / Getty Images

6 января 1993 года Рудольф Нуреев скончался. За три месяца до его смерти в Парижской опере состоялась премьера «Баядерки», которую умирающий хореограф поставил вместе с педагогом-балетмейстером Кировского театра Нинель Кургапкиной. Прощание с Нуреевым тоже прошло в Парижской опере

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

Могила Нуреева на «русском» кладбище Сент-Женевьев-де-Буа покрыта цветной мозаикой. Эскиз с любимого ковра Рудольфа сделал итальянский художник Эцио Фриджерио, постоянный сценограф всех балетов, поставленных Нуреевым в Парижской опере

Фото: Андрея Ярушина / ИТАР / ТАСС

