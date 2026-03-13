В Кельне проходит выставка Яёи Кусамы

На выставке представлено более 300 работ — от первого рисунка 1934 года до наших дней
На фото: иммерсивный комплекс «Бесконечная зеркальная комната»
Фото:
Martin Meissner / AP
Экспозиция охватывает различные виды искусства: живопись, графика, скульптура, инсталляция, мода, перформанс и литература
Фото:
Martin Meissner / AP
Серия работ «Моя вечная душа»
Фото:
Martin Meissner / AP
Выставка приурочена к 50-летию Музея Людвига
На фото: скульптура «Цветы, которые говорят о моем сердце, отданном небу»
Фото:
Martin Meissner / AP
В работах Яёи Кусамы присутствуют черты минимализма, сюрреализма, поп-арта и абстрактного экспрессионизма
На фото: инсталляция «Невидимая жизнь»
Фото:
Martin Meissner / AP
В музее представлена легендарная инсталляция 2000-х годов «Я здесь, но нигде» — обычная на вид комната, которая при входе зрителя вспыхивает тысячами цветных огней, превращая стены и предметы в звездное небо
Фото:
Martin Meissner / AP
Работа «Агрегация: Шоу тысячи лодок», созданная в 1963 году