«Я всегда смотрю вперед. Я слишком любопытная, чтобы оглядываться»

80 лет легенде шоу-бизнеса Лайзе Миннелли

12 марта 1946 года в Голливуде в семье кинозвезд родилась Лайза Миннелли — актриса, певица, танцовщица, икона стиля и воплощение артистического бессмертия. За свою карьеру она получила четыре премии «Тони», две «Грэмми», «Эмми» и «Оскар». Знаменитая с самого дня рождения, она доказала, что природа не всегда отдыхает на детях гениев, однако успех и от них требует тяжелого труда. Лайза Миннелли — в фотогалерее Weekend.
Из всех театральных и киноролей Лайзы Миннелли самой известной была и остается Салли Боулз в фильме «Кабаре» Боба Фосси (1972). Картина получила восемь премий «Оскар», в том числе за лучшую женскую роль для 26-летней Лайзы. Также она получила за эту роль «Золотой глобус» и премию BAFTA

Фото: Allied Artists / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Родителями Лайзы были голливудские небожители — кинозвезда Джуди Гарлэнд и режиссер Винсент Миннелли. «Я выросла в Голливуде, где каждый был ребенком какой-нибудь звезды,— рассказывала Лайза.— Мы понятия не имели, что другие люди могут думать, что мы какие-то особенные. Нам не с чем было сравнивать наш образ жизни»

Фото: George Rinhart / Corbis / Getty Images

Джуди Гарлэнд со своей дочерью Лайзой на съемках мюзикла «Песня в сердце» (1948). Лайза Миннелли считала свое детство счастливым, хотя ей пришлось рано повзрослеть из-за алкогольной и наркотической зависимости матери. Тем не менее она называла Джуди своей лучшей подругой

Фото: Getty Images

18-летняя Лайза Миннелли со своей матерью Джуди Гарлэнд во время поездки в Лондон, где они должны были вместе сниматься в музыкальном телешоу, 1964 год

Фото: Staff / Mirrorpix / Getty Images

Молодожены Лайза Миннелли и Марк Геро после своей свадьбы в Нью-Йорке в 1979 году. Скульптор и директор сцены стал третьим мужем актрисы, их брак продлился до 1992 года

Фото: AP

Слева направо лауреаты театральной премии «Тони» 1965 года: Уолтер Маттау – лучший драматический актер, Айрини Уорт – лучшая драматическая актриса, Лайза Миннелли – лучшая актриса в мюзикле, Зеро Мостел – лучший актер в мюзикле. Лайза стала самой молодой обладательницей этой премии, получив ее в 19 лет

Фото: AP

Лайза Миннелли репетирует номер для телепередачи «Шоу Сэмми Дэвиса-младшего», 1966 год

Фото: Bill Spilka / Getty Images

Лайза Миннелли со своим первым мужем, австралийским артистом Питером Алленом. Супруги разъехались в 1970 году и окончательно оформили развод в 1974-м. «Я вышла замуж за Питера, и он не сказал мне, что он гей,— вспоминала Лайза.— Знали все, кроме меня. И я это обнаружила… давайте скажем так: я больше никогда не нагряну домой сюрпризом до конца моей жизни. Я сначала позвоню!»

Фото: AP

Лайза Миннелли и Роберт Де Ниро в музыкальной драме «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартина Скорсезе (1977). Фильм не имел такого успеха, как «Кабаре», но его заглавная песня стала хитом и одним из фирменных номеров Лайзы

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

20-летняя Лайза Миннелли на пляже в Монте-Карло в 1966 году

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Премьера сольного шоу Лайзы в концертном зале «Олимпия» в Париже, 1969 год

Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images

Лайза Миннелли и Майкл Йорк на съемках фильма «Кабаре» (1972)

Фото: Mary Evans Picture Library / EAST NEWS

Слева направо победители премии «Оскар» 1973 года: продюсер Альберт Радди с наградой за «Крестного отца», который стал лучшим фильмом, Лайза Миннелли и Джоэл Грей с наградами соответственно за главную женскую роль и мужскую роль второго плана в «Кабаре»

Фото: AP

Лайза Миннелли в фильме «Артур» Стива Гордона (1981). За эту роль она номинировалась на премию «Золотой Глобус»

Фото: Mary Evans Picture Library / EAST NEWS

Лайза Миннелли и французский певец Шарль Азнавур на сцене во время ее благотворительного концерта в кабаре «Лидо» в Париже, 1987 год. Именно у Азнавура Лайза училась своей фирменной пластике и манере эстрадного исполнения

Фото: Laurent Rebours / AP

Лайза Миннелли вручает чек на 50 млн руб. для московской школы-интерната №12 во время визита в Россию в 1994 году

Фото: Наталья Медведева / Фотоархив журнала «Огонек»

Лайза Миннелли на сцене, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Лайза Миннелли и Иосиф Кобзон выступают перед солдатами Таманской дивизии в Москве, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Лайза Миннелли на праздновании дня рождения радиостанции «Серебряный дождь» в гольф-клубе «Нахабино» под Москвой, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Сольный концерт Лайзы Миннелли в московском клубе «Б1 Maximum», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Телеведущая Рози О’Доннел, Лайза Миннелли и певица Сидни Лопер выступают на арене «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке, 2014 год

Фото: Greg Allen / Invision / AP

Певица Леди Гага и Лайза Миннелли представляют награду за лучший фильм на вручении «Оскара-2022». В 2000 году Лайза перенесла вирусный энцефалит, после которого врачи прогнозировали, что она проведет остаток жизни в инвалидной коляске. Однако она полностью оправилась и была крайне возмущена, когда организаторы «Оскаров», по ее словам, «заставили» ее использовать коляску «по соображениям безопасности»

Фото: Chris Pizzello / AP

