«Я всегда смотрю вперед. Я слишком любопытная, чтобы оглядываться»
80 лет легенде шоу-бизнеса Лайзе Миннелли
12 марта 1946 года в Голливуде в семье кинозвезд родилась Лайза Миннелли — актриса, певица, танцовщица, икона стиля и воплощение артистического бессмертия. За свою карьеру она получила четыре премии «Тони», две «Грэмми», «Эмми» и «Оскар». Знаменитая с самого дня рождения, она доказала, что природа не всегда отдыхает на детях гениев, однако успех и от них требует тяжелого труда. Лайза Миннелли — в фотогалерее Weekend.
