В Москве за этот год родились два Одиссея и Аид

Столичный ЗАГС обнародовал данные о новорожденных 2026 года с именами героев и богов Древней Греции. Два мальчика получили имя Одиссей, еще четверых детей назвали Аид, Дионис, Афродита и Гера — по одному случаю на каждое имя.

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При этом имя Афина с начала года выбрали для 81 девочки, что на 30% превышает прошлогодний уровень за тот же период. С 2019 года оно было присвоено более 700 раз. В управлении отметили, что интерес к таким необычным именам сохраняется. Однако Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида остаются единичными.

Мировой прокат фильма Кристофера Нолана «Одиссея», начавшийся в июле, подогрел внимание к греческой культуре. В России картина не получила прокатного удостоверения, но в конце месяца появилась в расписании некоторых кинотеатров.