Похищенный 16 лет назад рельеф святого нашли на аукционе в Барселоне
Испанская полиция вернула церкви резной образ святого и богослова Бонавентуры XVI века, пропавший из монастыря в Наварре в 2010 году. До передачи архиепархии артефакт успели выставить на продажу в столице Каталонии.
Продавцам пришлось пройти через несколько сделок. Полицейские восстановили маршрут реликвии в ходе операции «Сальватьерра»: сначала ее продали на мадридском блошином рынке, а затем несколько коллекционеров перепродавали друг другу, пока рельеф не попал в аукционный дом. Изъятие произошло в апреле.
Рельеф размером 81 на 45,5 см выполнен из позолоченного дерева и приписывается мастерской ренессансного скульптора Хуана де Анчиеты. Он был частью главного алтаря обители Санта-Мария-де-Ньенсебас, которую преступники ограбили вместе с шестью скитами и двумя церквями.