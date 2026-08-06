Фестиваль «Усадьбы Москвы» приедет в Ясную Поляну

В Ясной Поляне на выходных, 8 и 9 августа, в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдет специальная программа «Летнее путешествие. Москва — Ясная Поляна». Из активностей будут исторический пикник, театрализованное чаепитие, литературные чтения, викторины, интерактивные игры и ретроателье, где можно примерить старинные образы. Кроме того, заявлены мастер-классы по линогравюре и проект «Охота как искусство», погружающий гостей в атмосферу классического помещичьего занятия. Организаторы сделают акцент на связи Ясной Поляны с жизнью и творчеством Льва Толстого — именно здесь писатель родился, вырос, создал семью и написал свои главные произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля «Усадьбы Москвы» Фото: Пресс-служба фестиваля «Усадьбы Москвы»

Летняя программа фестиваля проходит на нескольких площадках — региональных усадьбах, связанных с жизнью и творчеством писателей-классиков, и продолжится 23 августа в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева.