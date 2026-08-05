В Великом Новгороде покажут диалог сказки и современного искусства

15 августа в Выставочных залах на Ярославовом дворище откроется выставка «Сказка рядом» — совместный проект московского Музея русского импрессионизма и Новгородского музея-заповедника. Экспозиция построена как путешествие по сказочному сюжету — от завязки до счастливого финала. Произведения живописи, графики, скульптуры и предметы быта прошлых эпох соседствуют здесь с работами современных художников и дизайнеров: в диалог вступают братья Васнецовы и Оля Иней, Николай Рерих и Ульяна Подкорытова, Илья Репин и Евгений Гоманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Охота на Волков», Юлдус Бахтиозина, 2023 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Сынко-Филипко в лодке», Елена Поленова, 1890-е. Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Кто там», Василий Максимов, 1879 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Если бы жизнь можно было начать множество раз», Юлдус Бахтиозина, 2015 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма Ставня, первая треть XX века Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Год дракона», Наталья Астахова, 2023 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма Иллюстрация к сказке «Сивка Бурка», Елена Поленова, 1888 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма Следующая фотография 1 / 7 «Охота на Волков», Юлдус Бахтиозина, 2023 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Сынко-Филипко в лодке», Елена Поленова, 1890-е. Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Кто там», Василий Максимов, 1879 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Если бы жизнь можно было начать множество раз», Юлдус Бахтиозина, 2015 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма Ставня, первая треть XX века Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма «Год дракона», Наталья Астахова, 2023 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма Иллюстрация к сказке «Сивка Бурка», Елена Поленова, 1888 Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Гости увидят не только героев сказок, взятых отдельно, но и их окружение, а также важные приметы архетипических сюжетов: лесную чащу, водное царство и небесные испытания, усиленные мультимедийными инсталляциями. Всего выставка объединит 96 произведений из 14 музеев и 22 галерей и частных собраний, включая Государственную Третьяковскую галерею, Тверскую областную картинную галерею, Костромской музей-заповедник, галереи Anna Nova и ТOMO, платформу «Куб.Маркет».

Путешествие будет сопровождать музыка композитора Фати Бесолти и парфюмерные ассоциации проекта «Ладаника», а предварит его арт-объект новгородской художницы Дарьи Пурпурной на территории Ярославова дворища.

Куратор выставки — Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. «Сказка рядом» продолжит серию региональных проектов институции, начатую выставкой «Митрополичье варенье» в Ростове Великом.