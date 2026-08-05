Китайские пользователи начали продавать свои лица для ИИ-сериалов

В Китае возник новый цифровой рынок — площадки вроде ActID и New Claw позволяют обычным людям официально лицензировать свою внешность для ИИ-разработчиков, которые используют лица в рекламе и популярных вертикальных мини-сериалах. Компании платят от $15 до $700 за право распоряжаться цифровым образом человека в зависимости от условий соглашения. Платформы работают по модели фотостоков: пользователи загружают снимки, а продюсеры выбирают кандидатов по возрасту, полу, типажу или жанровой направленности — от триллеров до мелодрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Thian / AP Фото: Vincent Thian / AP

Спрос огромен: более 95% из 128 тыс. сериалов, выпущенных в Китае в первом квартале 2026 года, созданы с использованием ИИ. Как объяснил глава операционного отдела New Claw Лун Лю, лицензировать лицо для ИИ-фильма значительно дешевле, чем нанимать актера на каждую съемку. Однако юристы предупреждают: формулировки лицензионных соглашений зачастую слишком расплывчаты, чтобы точно понимать, кто в итоге получит доступ к лицу и как именно его использует.

Также участились кражи лиц без согласия владельцев. С начала 2026 года платформа ByteDance удалила свыше 85 тыс. видео с несанкционированным ИИ-воспроизведением чужой внешности и голосов, а суд Гуанчжоу за три года рассмотрел около 700 дел, связанных с кражей лица при помощи ИИ. В марте Пекинский интернет-суд вынес знаковое решение по делу о сериале, где без согласия использовали образ знаменитости.