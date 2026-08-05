Дуа Липа возглавит старейший литературный фестиваль Великобритании

Певица станет куратором London Literature Festival 2026 года — старейшего ежегодного литературного фестиваля страны, который пройдет на арт-площадке «Саутбэнк-центра» в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aude Guerrucci / Reuters Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Певица курирует программу через свой книжный клуб Service95 Book Club, который она запустила в 2022 году. В открывающие фестиваль выходные, 24–25 октября, Липа лично проведет серию бесед с известными писателями: в частности, 24 октября она обсудит с Зэди Смит ее дебютный роман «Белые зубы», а также встретится на сцене с Патти Смит и певцом Mustafa. Программу дополнят встреча с лауреаткой Нобелевской премии мира Надией Мурад, вечер поэзии с Кэй Темпест и другие активности. Ранее кураторами фестиваля выступали такие фигуры, как Том Хэнкс, Маргарет Этвуд и Малала Юсуфзай.

Фестиваль пройдет с 20 октября по 1 ноября в рамках 75-летия площадки и Национального года чтения.