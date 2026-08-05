Linkin Park выпустит документальный фильм о возвращении группы в сентябре

30 сентября в мировой прокат выйдет музыкальный документальный фильм «Linkin Park: Unshatter», снятый участником группы Джо Ханом. Продюсерами выступили сама группа вместе с CJ 4DPlex и Trafalgar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Фильм рассказывает о пути группы после гибели фронтмена Честера Беннингтона, а также расскажет о дружбе оставшихся участников и о новом составе группы — вокалистке Эмили Армстронг и барабанщике Колине Бриттейне. Картина покажет кадры ранних студийных сессий 2022 года до создания альбома «From Zero» и возвращение на сцену, включая выступления в Сан-Паулу в Бразилии. В основу фильма легли редкие архивные кадры, закулисные съемки, интервью и концертные выступления.

Сам Джо Хан надеется, что давние поклонники увидят те стороны истории группы, которых раньше не видели, а те, кто только открывает для себя ее музыку, лучше поймут, как коллектив пришел к сегодняшнему дню. Билеты на показы поступят в продажу 13 августа.