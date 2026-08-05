«Одиссея» Нолана может принести Сицилии более $500 млн от туризма

Остров Фавиньяна у западного побережья Сицилии, превращенный в легендарную Итаку для фильма Кристофера Нолана, ожидает туристический бум с доходом свыше $500 млн. Уже после выхода трейлера интерес зарубежных гостей, особенно из США, резко вырос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images

Нолан с художником-постановщиком Рут Де Йонг выбрали замок Санта-Катерина XV века и окрестные бухты для воссоздания дворца Одиссея. В мае площадки Airbnb начали рекламировать жилье рядом с локациями, а сам остров стали позиционировать как направление кинотуризма.

По предварительным оценкам, за три года картина привлечет в экономику Фавиньяны около $287 млн, а долгосрочный эффект превысит $500 млн. Ожидается, что это вдвое превзойдет результат, достигнутый после съемок второго сезона «Белого лотоса» от HBO в Таормине. Италия занимает четвертое место в мировом прокате «Одиссеи» со сборами $35,6 млн.