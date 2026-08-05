Ученые выяснили, что в Амазонии жил народ с миллионами жителей

Археологи обнаружили под пологом амазонского леса сотни земляных сооружений, оставленных цивилизацией Акири, которая в период расцвета могла насчитывать до трех миллионов человек. С помощью лазерного сканирования (лидар) на территории всего 4,5 тыс. кв. км в бразильском штате Акри зафиксировали 396 ранее неизвестных геоглифов, что позволило предположить: в регионе скрыто свыше 20 тыс. таких объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Kaehler / LightRocket / Getty Images Фото: Wolfgang Kaehler / LightRocket / Getty Images

По данным исследования, геоглифы представляли собой круги, квадраты и многоугольники с глубокими рвами и высокими насыпями. Они служили церемониальными и политическими центрами, где проходили собрания, пиршества и ритуальные игры. «Старая идея о нетронутой Амазонии рушится», — отметил соавтор работы Алсеу Ранци.

Цивилизация Акири, названная в честь реки Акри, возникла около 600 г. до н.э., достигла пика в 100–300 гг. н.э. и загадочно исчезла между 850 и 950 гг. Исследователи говорят об относительно быстром коллапсе, совпавшем с упадком майя, Тиуанако и Уари. Ученых удивило, что столь крупное общество процветало вдали от крупных рек, и теперь они допускают, что плотность населения во всей доколониальной Амазонии могла составлять десятки миллионов человек.