В 600-летнем ярославском селе продолжают восстанавливать уникальную церковь

Более тысячи гостей собрал 1 августа в Ярославской области исторический фестиваль «А Курба будет жить!». Его организатор — благотворительный фонд «Белый Ирис» — с 2016 года восстанавливает здесь 16-лепестковый Казанский храм-ротонду. Праздник в честь 600-летия села Курба показал, как реставрация меняет местную жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Утром митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершил в храме вторую за столетие литургию. Днем гостей ждали ремесленные мастер-классы, ярмарка и рэп-баттл актеров Александринского театра — постановка, основанная на переписке царя Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Вечером фасад церкви превратился в экран для светового шоу «Светозарное чудо».

Руководитель фонда Ольга Шитова рассказала, что за последний год реставраторы укрепили фундамент, выполнили гидроизоляцию и заполнили пустоты в стенах, а теперь готовятся к вычинке кирпичной кладки. «С возрождением храма жизнь села меняется. Если проехаться, увидим много построенных домов», — отметила она. Местные жители объединились в сообщество гидов — в день фестиваля четверо таких добровольцев водили экскурсии по селу.

Казанский храм постройки 1770 года реставрируется при поддержке Фонда президентских грантов и жертвователей. На фестивале объявили народный сбор в 600 тыс. рублей на сохранение памятника мирового значения.