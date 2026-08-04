Генри Кавилл спродюсирует сериал по «Вархаммеру» для Amazon

Amazon MGM Studios вместе с Blur Studios и Games Workshop запускают анимационный сериал во вселенной Warhammer 40 000. Проект станет спин-оффом эпизода антологии «Секретный уровень» (Secret Level), посвященного этой же игровой франшизе. Продюсером выступит Генри Кавилл, который также играет главную роль в параллельно разрабатываемом игровом сериале по той же вселенной (оба проекта делают одновременно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prime Фото: Prime

Продюсерами также выступят создатель «Секретного уровня» Тим Миллер и Натали Вискузо, а со стороны Games Workshop проект курирует Энди Смилли. Сюжет держат в секрете, но известно, что в центре истории окажется элитный отряд космодесанта «Караул Смерти», который охотится на инопланетных существ.

Генри Кавилл участвовал в таких известных проектах, как «Человек из стали», сериал «Ведьмак», «Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Миссия невыполнима: Последствия» и др. Сам актер называет себя заядлым геймером: во время пандемии COVID-19 он проводил время за раскрашиванием своих фигурок Warhammer дома, а также собрал собственный игровой компьютер.