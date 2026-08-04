Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно

Институт костюма Музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка «John Galliano: Horizons» станет первой персональной ретроспективой его работ в культурном центре Нью-Йорка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Гальяно с моделями (Наоми Кэмпбелл слева) после презентации собственной коллекции весна-лето 1997 года

Фото: Reuters Джон Гальяно с моделями (Наоми Кэмпбелл слева) после презентации собственной коллекции весна-лето 1997 года

Фото: Reuters

Экспозиция будет разделена на три части: «Опоры» (Bearings), «Горизонты» (Horizons) и «Атлас трансформаций» (Atlas of Transformation). В ней проследят весь творческий путь британского модельера — от студенческих коллекций 1984 года в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне до работы в Givenchy, Dior и Maison Margiela, а также представят его самые знаковые наряды, эскизы, макеты и заметки. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера: лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в Dior и собственного модного дома в 2010 и 2011 годах.

Выставка будет проходить в Музее Метрополитен с 9 мая 2027 года по 9 января 2028 года.