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Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно

Институт костюма Музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка «John Galliano: Horizons» станет первой персональной ретроспективой его работ в культурном центре Нью-Йорка.

Джон Гальяно с моделями (Наоми Кэмпбелл слева) после презентации собственной коллекции весна-лето 1997 года

Джон Гальяно с моделями (Наоми Кэмпбелл слева) после презентации собственной коллекции весна-лето 1997 года

Фото: Reuters

Джон Гальяно с моделями (Наоми Кэмпбелл слева) после презентации собственной коллекции весна-лето 1997 года

Фото: Reuters

Экспозиция будет разделена на три части: «Опоры» (Bearings), «Горизонты» (Horizons) и «Атлас трансформаций» (Atlas of Transformation). В ней проследят весь творческий путь британского модельера — от студенческих коллекций 1984 года в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне до работы в Givenchy, Dior и Maison Margiela, а также представят его самые знаковые наряды, эскизы, макеты и заметки. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера: лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в Dior и собственного модного дома в 2010 и 2011 годах.

Выставка будет проходить в Музее Метрополитен с 9 мая 2027 года по 9 января 2028 года.

Фотогалерея

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Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре в интернациональной семье, его отец — англичанин с итальянскими корнями, мать — испанка. Когда Джону исполнилось шесть лет, семья перебралась в Лондон. В 1981 году будущий модельер поступил в Колледж искусства и дизайна святого Мартина, где заинтересовался историческим костюмом

Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре в интернациональной семье, его отец — англичанин с итальянскими корнями, мать — испанка. Когда Джону исполнилось шесть лет, семья перебралась в Лондон. В 1981 году будущий модельер поступил в Колледж искусства и дизайна святого Мартина, где заинтересовался историческим костюмом

Фото: Tom Pilston / The Independent / Shutterstock / Fotodom

Свою выпускную коллекцию Джон Гальяно создал под влиянием идей Французской революции. Эту работу заметили владельцы модного бутика Browns, которые выкупили всю линию. Закончив колледж, Гальяно открыл студию в заброшенном складе в западной части города. С тех пор модные критики стали его называть «диким ребенком британской моды». В 1987 году он был удостоен награды «Лучший дизайнер года» (на фото), затем получал ее еще трижды

Свою выпускную коллекцию Джон Гальяно создал под влиянием идей Французской революции. Эту работу заметили владельцы модного бутика Browns, которые выкупили всю линию. Закончив колледж, Гальяно открыл студию в заброшенном складе в западной части города. С тех пор модные критики стали его называть «диким ребенком британской моды». В 1987 году он был удостоен награды «Лучший дизайнер года» (на фото), затем получал ее еще трижды

Фото: PA Images / Getty Images

Популярность дизайнера росла — два года подряд Джон Гальяно был ответственным за коллекции дома Balenciaga. В 1992 году модельер переехал в Париж. Там он прежде всего занимался историческим костюмом, создавая сиренево-жемчужного цвета платья с пятиметровыми шлейфами в стиле Помпадур

Популярность дизайнера росла — два года подряд Джон Гальяно был ответственным за коллекции дома Balenciaga. В 1992 году модельер переехал в Париж. Там он прежде всего занимался историческим костюмом, создавая сиренево-жемчужного цвета платья с пятиметровыми шлейфами в стиле Помпадур

Фото: AP

В 1995 году по приглашению главы конгломерата LVMH Джон Гальяно возглавил модный дом Givenchy. В октябре 1996 года его назначили креативным директором дома Christian Dior, которым до этого руководил Джанфранко Ферре&lt;br>На фото: Джон Гальяно с моделью Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции прет-а-порте в 1998 году

В 1995 году по приглашению главы конгломерата LVMH Джон Гальяно возглавил модный дом Givenchy. В октябре 1996 года его назначили креативным директором дома Christian Dior, которым до этого руководил Джанфранко Ферре
На фото: Джон Гальяно с моделью Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции прет-а-порте в 1998 году

Фото: Reuters

Параллельно дизайнер работал над собственным брендом John Galliano. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Параллельно дизайнер работал над собственным брендом John Galliano. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Paul Vicente / EPA / Vostock Photo

В 2001 году Джон Гальяно получил рыцарский Орден Британской империи (на фото), в 2008 — Орден Почетного Легиона. В опросе 2004 года, проведенном BBC, модельер занимал пятую строчку в рейтинге самых влиятельных людей в британской культуре

В 2001 году Джон Гальяно получил рыцарский Орден Британской империи (на фото), в 2008 — Орден Почетного Легиона. В опросе 2004 года, проведенном BBC, модельер занимал пятую строчку в рейтинге самых влиятельных людей в британской культуре

Фото: Fiona Hanson / Pool / AP

Джон Гальяно после почти 15 лет в Christian Dior лишился этой работы в 2011 году из-за своих антисемитских высказываний. Видеозапись момента, когда он в пьяном виде признается в любви к Адольфу Гитлеру, попала в интернет. Известно было и о других случаях антисемитских высказываний модельера. После скандала он лишился многих из своих наград

Джон Гальяно после почти 15 лет в Christian Dior лишился этой работы в 2011 году из-за своих антисемитских высказываний. Видеозапись момента, когда он в пьяном виде признается в любви к Адольфу Гитлеру, попала в интернет. Известно было и о других случаях антисемитских высказываний модельера. После скандала он лишился многих из своих наград

Фото: Gareth Watkins / Reuters

Все закончилось судом, который наложил на дизайнера штраф в €6 тыс. После этого Гальяно, по его собственному признанию, прошел лечение от алкогольной и наркотической зависимости

Все закончилось судом, который наложил на дизайнера штраф в €6 тыс. После этого Гальяно, по его собственному признанию, прошел лечение от алкогольной и наркотической зависимости

Фото: Alistair Miller / Shutterstock / Fotodom

«Я алкоголик и наркоман, и это ни в коем случае меня не оправдывает. Мы, алкоголики и наркоманы, не выбирали для себя эту болезнь, но я взял на себя полную ответственность за нее и за свое восстановление»,— заявлял кутюрье

«Я алкоголик и наркоман, и это ни в коем случае меня не оправдывает. Мы, алкоголики и наркоманы, не выбирали для себя эту болезнь, но я взял на себя полную ответственность за нее и за свое восстановление»,— заявлял кутюрье

Фото: Jeff Christensen / Reuters

В 2015 году Джон Гальяно занял пост креативного директора модного дома Maison Margiela. Его первая коллекция была представлена в Лондоне на Неделе высокой моды. Для этой коллекции Гальяно разработал 24 образа, в которых соединил фирменный деконструктивизм французской марки с собственной тягой к театральной пышности

В 2015 году Джон Гальяно занял пост креативного директора модного дома Maison Margiela. Его первая коллекция была представлена в Лондоне на Неделе высокой моды. Для этой коллекции Гальяно разработал 24 образа, в которых соединил фирменный деконструктивизм французской марки с собственной тягой к театральной пышности

Фото: Emmanuel Fradin / Reuters

Самого Джона Гальяно видели в самых разных подиумных образах — от моряка и пирата до Наполеона и космонавта. Минималистичная мода 1990-х не вызывала у него энтузиазма – кутюрье создавал собственные тренды, одевая своих моделей в сексуальную одежду с глубокими вырезами, сделанную из прозрачных тканей со множеством слоев и оборок. Идеи для вдохновения он находил в культуре разных стран и эпох

Самого Джона Гальяно видели в самых разных подиумных образах — от моряка и пирата до Наполеона и космонавта. Минималистичная мода 1990-х не вызывала у него энтузиазма – кутюрье создавал собственные тренды, одевая своих моделей в сексуальную одежду с глубокими вырезами, сделанную из прозрачных тканей со множеством слоев и оборок. Идеи для вдохновения он находил в культуре разных стран и эпох

Фото: Christophe Ena / AP

Джон Гальяно известен своими яркими выступлениями на сцене в конце своих дизайнерских шоу, но он настаивает на том, что всегда при этом борется с застенчивостью. «Я довольно застенчивый человек. Требуется много мужества, чтобы ходить на эти вечеринки, оставаться рядом и разговаривать с людьми, но это часть того, что мы делаем»

Джон Гальяно известен своими яркими выступлениями на сцене в конце своих дизайнерских шоу, но он настаивает на том, что всегда при этом борется с застенчивостью. «Я довольно застенчивый человек. Требуется много мужества, чтобы ходить на эти вечеринки, оставаться рядом и разговаривать с людьми, но это часть того, что мы делаем»

Фото: PHilippe Wojazer / Reuters

В сентябре 2018 года Джон Гальяно на показе Maison Margiela в Париже представил первый парфюм модного дома Mutiny

В сентябре 2018 года Джон Гальяно на показе Maison Margiela в Париже представил первый парфюм модного дома Mutiny

Фото: Jacques Brinon / AP

Джон Гальяно продолжает развивать собственный бренд. В коллекции весна-лето 2020 были представлены полупрозрачные платья в сочетании с ярким нижним бельем, платья-комбинации, а также наряды из атласа с кружевом

Джон Гальяно продолжает развивать собственный бренд. В коллекции весна-лето 2020 были представлены полупрозрачные платья в сочетании с ярким нижним бельем, платья-комбинации, а также наряды из атласа с кружевом

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В июле 2020 года вместо традиционного показа в рамках парижской Недели моды дизайнер выпустил фильм S.W.A.L.K., снятый в сотрудничестве с фотографом Ником Найтом. В нем Гальяно рассказал о процессе работы над коллекцией Maison Margiela Artisanal

В июле 2020 года вместо традиционного показа в рамках парижской Недели моды дизайнер выпустил фильм S.W.A.L.K., снятый в сотрудничестве с фотографом Ником Найтом. В нем Гальяно рассказал о процессе работы над коллекцией Maison Margiela Artisanal

Фото: Chris Moore / Catwalking / Getty Images

Осенью 2020 года вышел сиквел ленты — S.W.A.L.K. II, презентующий коллекцию весна-лето 2021. Главные герои фильма исследуют аутентичную культуру танго в воображаемом Буэнос-Айресе&lt;br>На фото: Гальяно с актрисой Марион Котийяр на гала-концерте Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке в 2009 году

Осенью 2020 года вышел сиквел ленты — S.W.A.L.K. II, презентующий коллекцию весна-лето 2021. Главные герои фильма исследуют аутентичную культуру танго в воображаемом Буэнос-Айресе
На фото: Гальяно с актрисой Марион Котийяр на гала-концерте Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке в 2009 году

Фото: Evan Agostini / AP

В настоящее время Джон Гальяно (в центре) живет в своем доме в Париже со своим давним партнером Алексисом Рошем. Он стал вегетарианцем, отказался от алкоголя и кофе. В интервью французскому Elle он заявил, что «энергия, которую я получаю от меньшего количества токсинов в моем теле, невероятна»

В настоящее время Джон Гальяно (в центре) живет в своем доме в Париже со своим давним партнером Алексисом Рошем. Он стал вегетарианцем, отказался от алкоголя и кофе. В интервью французскому Elle он заявил, что «энергия, которую я получаю от меньшего количества токсинов в моем теле, невероятна»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре в интернациональной семье, его отец — англичанин с итальянскими корнями, мать — испанка. Когда Джону исполнилось шесть лет, семья перебралась в Лондон. В 1981 году будущий модельер поступил в Колледж искусства и дизайна святого Мартина, где заинтересовался историческим костюмом

Фото: Tom Pilston / The Independent / Shutterstock / Fotodom

Свою выпускную коллекцию Джон Гальяно создал под влиянием идей Французской революции. Эту работу заметили владельцы модного бутика Browns, которые выкупили всю линию. Закончив колледж, Гальяно открыл студию в заброшенном складе в западной части города. С тех пор модные критики стали его называть «диким ребенком британской моды». В 1987 году он был удостоен награды «Лучший дизайнер года» (на фото), затем получал ее еще трижды

Фото: PA Images / Getty Images

Популярность дизайнера росла — два года подряд Джон Гальяно был ответственным за коллекции дома Balenciaga. В 1992 году модельер переехал в Париж. Там он прежде всего занимался историческим костюмом, создавая сиренево-жемчужного цвета платья с пятиметровыми шлейфами в стиле Помпадур

Фото: AP

В 1995 году по приглашению главы конгломерата LVMH Джон Гальяно возглавил модный дом Givenchy. В октябре 1996 года его назначили креативным директором дома Christian Dior, которым до этого руководил Джанфранко Ферре
На фото: Джон Гальяно с моделью Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции прет-а-порте в 1998 году

Фото: Reuters

Параллельно дизайнер работал над собственным брендом John Galliano. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Paul Vicente / EPA / Vostock Photo

В 2001 году Джон Гальяно получил рыцарский Орден Британской империи (на фото), в 2008 — Орден Почетного Легиона. В опросе 2004 года, проведенном BBC, модельер занимал пятую строчку в рейтинге самых влиятельных людей в британской культуре

Фото: Fiona Hanson / Pool / AP

Джон Гальяно после почти 15 лет в Christian Dior лишился этой работы в 2011 году из-за своих антисемитских высказываний. Видеозапись момента, когда он в пьяном виде признается в любви к Адольфу Гитлеру, попала в интернет. Известно было и о других случаях антисемитских высказываний модельера. После скандала он лишился многих из своих наград

Фото: Gareth Watkins / Reuters

Все закончилось судом, который наложил на дизайнера штраф в €6 тыс. После этого Гальяно, по его собственному признанию, прошел лечение от алкогольной и наркотической зависимости

Фото: Alistair Miller / Shutterstock / Fotodom

«Я алкоголик и наркоман, и это ни в коем случае меня не оправдывает. Мы, алкоголики и наркоманы, не выбирали для себя эту болезнь, но я взял на себя полную ответственность за нее и за свое восстановление»,— заявлял кутюрье

Фото: Jeff Christensen / Reuters

В 2015 году Джон Гальяно занял пост креативного директора модного дома Maison Margiela. Его первая коллекция была представлена в Лондоне на Неделе высокой моды. Для этой коллекции Гальяно разработал 24 образа, в которых соединил фирменный деконструктивизм французской марки с собственной тягой к театральной пышности

Фото: Emmanuel Fradin / Reuters

Самого Джона Гальяно видели в самых разных подиумных образах — от моряка и пирата до Наполеона и космонавта. Минималистичная мода 1990-х не вызывала у него энтузиазма – кутюрье создавал собственные тренды, одевая своих моделей в сексуальную одежду с глубокими вырезами, сделанную из прозрачных тканей со множеством слоев и оборок. Идеи для вдохновения он находил в культуре разных стран и эпох

Фото: Christophe Ena / AP

Джон Гальяно известен своими яркими выступлениями на сцене в конце своих дизайнерских шоу, но он настаивает на том, что всегда при этом борется с застенчивостью. «Я довольно застенчивый человек. Требуется много мужества, чтобы ходить на эти вечеринки, оставаться рядом и разговаривать с людьми, но это часть того, что мы делаем»

Фото: PHilippe Wojazer / Reuters

В сентябре 2018 года Джон Гальяно на показе Maison Margiela в Париже представил первый парфюм модного дома Mutiny

Фото: Jacques Brinon / AP

Джон Гальяно продолжает развивать собственный бренд. В коллекции весна-лето 2020 были представлены полупрозрачные платья в сочетании с ярким нижним бельем, платья-комбинации, а также наряды из атласа с кружевом

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В июле 2020 года вместо традиционного показа в рамках парижской Недели моды дизайнер выпустил фильм S.W.A.L.K., снятый в сотрудничестве с фотографом Ником Найтом. В нем Гальяно рассказал о процессе работы над коллекцией Maison Margiela Artisanal

Фото: Chris Moore / Catwalking / Getty Images

Осенью 2020 года вышел сиквел ленты — S.W.A.L.K. II, презентующий коллекцию весна-лето 2021. Главные герои фильма исследуют аутентичную культуру танго в воображаемом Буэнос-Айресе
На фото: Гальяно с актрисой Марион Котийяр на гала-концерте Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке в 2009 году

Фото: Evan Agostini / AP

В настоящее время Джон Гальяно (в центре) живет в своем доме в Париже со своим давним партнером Алексисом Рошем. Он стал вегетарианцем, отказался от алкоголя и кофе. В интервью французскому Elle он заявил, что «энергия, которую я получаю от меньшего количества токсинов в моем теле, невероятна»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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