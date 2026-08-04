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Продолжение «Барби» под вопросом из-за разногласий по поводу гонораров

Студия Warner Bros. не может договориться с создателями сиквела «Барби» об оплате, пишет The New York Times. По данным издания, режиссер Грета Гервиг и актеры Марго Робби и Райан Гослинг предлагали определенную сумму, которую глава Warner Bros. Дэвид Заслав счел чрезмерно щедрой, однако в самой компании это отрицают.

Кадр из фильма «Барби» (2023)

Кадр из фильма «Барби» (2023)

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Кадр из фильма «Барби» (2023)

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Договориться сторонам нужно успеть до декабря: если сделка не состоится, права на продолжение франшизы вернутся к Mattel.

Фильм «Барби» был выпущен в 2023 году и собрал $1,5 млрд в прокате по всему миру, тем самым побив рекорд киностудии Warner Bros. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету кукла Барби покидает идеальный Барбиленд ради реального мира, чтобы найти себя, столкнуться с гендерными стереотипами и переосмыслить свою жизнь и представления о красоте.

Фотогалерея

«Играть плохого персонажа всегда веселее, чем хорошего»: творческий путь Марго Робби

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В 2012 году Марго Робби получила роль в картине Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в которой играла с Леонардо Ди Каприо (на фото). В 2014-м лента была номинирована на «Оскар» как лучший фильм, но награда досталась картине «12 лет рабства»

В 2012 году Марго Робби получила роль в картине Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в которой играла с Леонардо Ди Каприо (на фото). В 2014-м лента была номинирована на «Оскар» как лучший фильм, но награда досталась картине «12 лет рабства»

Фото: Appian Way

Актриса считает, что участие в фильме «Волк с Уолл-стрит» изменило ее жизнь. «Без этого ничего бы не произошло. А если бы и произошло, на это ушло бы еще пять–десять лет»&lt;br> На фото: Марго Робби с поклонниками, 2013 год

Актриса считает, что участие в фильме «Волк с Уолл-стрит» изменило ее жизнь. «Без этого ничего бы не произошло. А если бы и произошло, на это ушло бы еще пять–десять лет»
На фото: Марго Робби с поклонниками, 2013 год

Фото: Jon Furniss / Invision / AP Images / AP

Марго Робби на церемонии вручения премии Critics&#39; Choice Movie Awards в Калифорнии, 2014 год

Марго Робби на церемонии вручения премии Critics' Choice Movie Awards в Калифорнии, 2014 год

Фото: Frank Micelotta / Invision / AP

После ролей в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Бойфренд из будущего», «Французская сюита» актриса стала постоянной гостьей на красных дорожках различных премий и фестивалей

После ролей в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Бойфренд из будущего», «Французская сюита» актриса стала постоянной гостьей на красных дорожках различных премий и фестивалей

Фото: John Shearer / Invision / AP

В 2015 году актриса появилась в картинах «Z значит Захария» и «Репортерша», а в 2016-м — в фильмах «Тарзан. Легенда» и «Отряд самоубийц»

В 2015 году актриса появилась в картинах «Z значит Захария» и «Репортерша», а в 2016-м — в фильмах «Тарзан. Легенда» и «Отряд самоубийц»

Фото: Jon Furniss Photography / Invision / AP Images / AP

Марго Робби на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, 2015 год

Марго Робби на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

В фильме «Фокус» партнером Робби стал Уилл Смит. Для актрисы это была первая главная роль

В фильме «Фокус» партнером Робби стал Уилл Смит. Для актрисы это была первая главная роль

Фото: Jonathan Short / Invision / AP

Марго Робби на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2015 год

Марго Робби на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2015 год

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Марго Робби и Александр Скарсгард познакомились во время работы над фильмом «Легенда о Тарзане». СМИ и фанаты «сводили» актеров несколько раз, но они не подтверждали и не опровергали слухи о своем романе

Марго Робби и Александр Скарсгард познакомились во время работы над фильмом «Легенда о Тарзане». СМИ и фанаты «сводили» актеров несколько раз, но они не подтверждали и не опровергали слухи о своем романе

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Актеры Уилл Смит, Джей Эрнандес, Марго Робби (в центре), Кара Делевинь, Адам Бич и Адевале Акиннуойе-Агбаже на премьере фильма «Отряд самоубийц» в Нью-Йорке, 2016 год

Актеры Уилл Смит, Джей Эрнандес, Марго Робби (в центре), Кара Делевинь, Адам Бич и Адевале Акиннуойе-Агбаже на премьере фильма «Отряд самоубийц» в Нью-Йорке, 2016 год

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Марго Робби и Джаред Лето вручают награду за лучший грим и прически на церемонии вручения премии «Оскар», 2016 год

Марго Робби и Джаред Лето вручают награду за лучший грим и прически на церемонии вручения премии «Оскар», 2016 год

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Карен Фукухара, Марго Робби, Кара Делевинь и Генри Кавилл на автограф-сессии актеров «Отряда самоубийц», 2016 год

Карен Фукухара, Марго Робби, Кара Делевинь и Генри Кавилл на автограф-сессии актеров «Отряда самоубийц», 2016 год

Фото: Richard Shotwell / Invision for Warner Bros. / AP Images / AP

Фильм «Тоня против всех» (2017) принес Марго Робби первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль

Фильм «Тоня против всех» (2017) принес Марго Робби первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В картине Марго Робби сыграла американскую фигуристку Тоню Хардинг, карьера которой завершилась после скандального нападения на конкурентку

В картине Марго Робби сыграла американскую фигуристку Тоню Хардинг, карьера которой завершилась после скандального нападения на конкурентку

Фото: AI-Film

Марго Робби получает премию Critics&#39; Choice Awards за лучшую женскую роль в фильме «Тоня против всех», 2018 год

Марго Робби получает премию Critics' Choice Awards за лучшую женскую роль в фильме «Тоня против всех», 2018 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: израильская певица и модель Даниэла Пик, актеры Марго Робби, Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды... в Голливуде» на Каннском кинофестивале, 2019 год

Слева направо: израильская певица и модель Даниэла Пик, актеры Марго Робби, Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды... в Голливуде» на Каннском кинофестивале, 2019 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

В фильме «Однажды... в Голливуде» актриса получила роль Шэрон Тэйт. «Марго похожа на Шэрон Тейт. И она может передать невинность и чистоту Шэрон — эти качества являются неотъемлемой частью истории»,— говорил Квентин Тарантино

В фильме «Однажды... в Голливуде» актриса получила роль Шэрон Тэйт. «Марго похожа на Шэрон Тейт. И она может передать невинность и чистоту Шэрон — эти качества являются неотъемлемой частью истории»,— говорил Квентин Тарантино

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019)

Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019)

Фото: Bona Film Group

Марго Робби призналась, что всегда была большой поклонницей Квентина Тарантино и решила написать ему письмо с просьбой о роли&lt;br> На фото: актриса на премьере «Однажды... в Голливуде» в Лондоне, 2019 год

Марго Робби призналась, что всегда была большой поклонницей Квентина Тарантино и решила написать ему письмо с просьбой о роли
На фото: актриса на премьере «Однажды... в Голливуде» в Лондоне, 2019 год

Фото: Simon Dawson / Reuters

В 2022 году Марго Робби появилась в картинах «Вавилон» (кадр на фото) и «Амстердам»

В 2022 году Марго Робби появилась в картинах «Вавилон» (кадр на фото) и «Амстердам»

Фото: C2 Motion Picture Group

Фильм «Барби» 2023 года с участием Марго Робби получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» (в итоге ленте досталась только одна статуэтка — за лучшую песню к фильму, которую исполнила Билли Айлиш)

Фильм «Барби» 2023 года с участием Марго Робби получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» (в итоге ленте досталась только одна статуэтка — за лучшую песню к фильму, которую исполнила Билли Айлиш)

Фото: Mike Blake / Reuters

Марго Робби и Райан Гослинг на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, 2024 год

Марго Робби и Райан Гослинг на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С 2016 года Марго Робби замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли (на фото справа)

С 2016 года Марго Робби замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли (на фото справа)

Фото: Paul Childs / Reuters

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» (2016)

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» (2016)

Фото: Atlas Entertainment

В 2021 году история команды суперзлодеев получила продолжение в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

В 2021 году история команды суперзлодеев получила продолжение в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Фото: Каро-Премьер

На премьере ромкома «Большое смелое красивое путешествие» (2025). По сюжету, герои картины «путешествуют» по воспоминаниям друг друга, пытаясь выстроить отношения

На премьере ромкома «Большое смелое красивое путешествие» (2025). По сюжету, герои картины «путешествуют» по воспоминаниям друг друга, пытаясь выстроить отношения

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Кадр из фильма «Барби» (2023). На фото: Марго Робби и Райан Гослинг

Кадр из фильма «Барби» (2023). На фото: Марго Робби и Райан Гослинг

Фото: Heyday Films

С актером Джейкобом Элорди на премьере фильма «Грозовой перевал» (2026). Картина снята по одноименному роману английской писательницы Эмили Бронте

С актером Джейкобом Элорди на премьере фильма «Грозовой перевал» (2026). Картина снята по одноименному роману английской писательницы Эмили Бронте

Фото: Jack Taylor / Reuters

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В 2012 году Марго Робби получила роль в картине Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в которой играла с Леонардо Ди Каприо (на фото). В 2014-м лента была номинирована на «Оскар» как лучший фильм, но награда досталась картине «12 лет рабства»

Фото: Appian Way

Актриса считает, что участие в фильме «Волк с Уолл-стрит» изменило ее жизнь. «Без этого ничего бы не произошло. А если бы и произошло, на это ушло бы еще пять–десять лет»
На фото: Марго Робби с поклонниками, 2013 год

Фото: Jon Furniss / Invision / AP Images / AP

Марго Робби на церемонии вручения премии Critics' Choice Movie Awards в Калифорнии, 2014 год

Фото: Frank Micelotta / Invision / AP

После ролей в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Бойфренд из будущего», «Французская сюита» актриса стала постоянной гостьей на красных дорожках различных премий и фестивалей

Фото: John Shearer / Invision / AP

В 2015 году актриса появилась в картинах «Z значит Захария» и «Репортерша», а в 2016-м — в фильмах «Тарзан. Легенда» и «Отряд самоубийц»

Фото: Jon Furniss Photography / Invision / AP Images / AP

Марго Робби на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

В фильме «Фокус» партнером Робби стал Уилл Смит. Для актрисы это была первая главная роль

Фото: Jonathan Short / Invision / AP

Марго Робби на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2015 год

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Марго Робби и Александр Скарсгард познакомились во время работы над фильмом «Легенда о Тарзане». СМИ и фанаты «сводили» актеров несколько раз, но они не подтверждали и не опровергали слухи о своем романе

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Актеры Уилл Смит, Джей Эрнандес, Марго Робби (в центре), Кара Делевинь, Адам Бич и Адевале Акиннуойе-Агбаже на премьере фильма «Отряд самоубийц» в Нью-Йорке, 2016 год

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Марго Робби и Джаред Лето вручают награду за лучший грим и прически на церемонии вручения премии «Оскар», 2016 год

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Карен Фукухара, Марго Робби, Кара Делевинь и Генри Кавилл на автограф-сессии актеров «Отряда самоубийц», 2016 год

Фото: Richard Shotwell / Invision for Warner Bros. / AP Images / AP

Фильм «Тоня против всех» (2017) принес Марго Робби первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В картине Марго Робби сыграла американскую фигуристку Тоню Хардинг, карьера которой завершилась после скандального нападения на конкурентку

Фото: AI-Film

Марго Робби получает премию Critics' Choice Awards за лучшую женскую роль в фильме «Тоня против всех», 2018 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: израильская певица и модель Даниэла Пик, актеры Марго Робби, Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды... в Голливуде» на Каннском кинофестивале, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В фильме «Однажды... в Голливуде» актриса получила роль Шэрон Тэйт. «Марго похожа на Шэрон Тейт. И она может передать невинность и чистоту Шэрон — эти качества являются неотъемлемой частью истории»,— говорил Квентин Тарантино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019)

Фото: Bona Film Group

Марго Робби призналась, что всегда была большой поклонницей Квентина Тарантино и решила написать ему письмо с просьбой о роли
На фото: актриса на премьере «Однажды... в Голливуде» в Лондоне, 2019 год

Фото: Simon Dawson / Reuters

В 2022 году Марго Робби появилась в картинах «Вавилон» (кадр на фото) и «Амстердам»

Фото: C2 Motion Picture Group

Фильм «Барби» 2023 года с участием Марго Робби получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» (в итоге ленте досталась только одна статуэтка — за лучшую песню к фильму, которую исполнила Билли Айлиш)

Фото: Mike Blake / Reuters

Марго Робби и Райан Гослинг на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С 2016 года Марго Робби замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли (на фото справа)

Фото: Paul Childs / Reuters

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» (2016)

Фото: Atlas Entertainment

В 2021 году история команды суперзлодеев получила продолжение в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Фото: Каро-Премьер

На премьере ромкома «Большое смелое красивое путешествие» (2025). По сюжету, герои картины «путешествуют» по воспоминаниям друг друга, пытаясь выстроить отношения

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Кадр из фильма «Барби» (2023). На фото: Марго Робби и Райан Гослинг

Фото: Heyday Films

С актером Джейкобом Элорди на премьере фильма «Грозовой перевал» (2026). Картина снята по одноименному роману английской писательницы Эмили Бронте

Фото: Jack Taylor / Reuters

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