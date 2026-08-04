Продолжение «Барби» под вопросом из-за разногласий по поводу гонораров

Студия Warner Bros. не может договориться с создателями сиквела «Барби» об оплате, пишет The New York Times. По данным издания, режиссер Грета Гервиг и актеры Марго Робби и Райан Гослинг предлагали определенную сумму, которую глава Warner Bros. Дэвид Заслав счел чрезмерно щедрой, однако в самой компании это отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Барби» (2023)

Фото: Mattel Films; Warner Bros. Кадр из фильма «Барби» (2023)

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Договориться сторонам нужно успеть до декабря: если сделка не состоится, права на продолжение франшизы вернутся к Mattel.

Фильм «Барби» был выпущен в 2023 году и собрал $1,5 млрд в прокате по всему миру, тем самым побив рекорд киностудии Warner Bros. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету кукла Барби покидает идеальный Барбиленд ради реального мира, чтобы найти себя, столкнуться с гендерными стереотипами и переосмыслить свою жизнь и представления о красоте.