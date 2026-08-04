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Эминем распродаст личную коллекцию кроссовок

Аукционный дом Julien’s Auctions выставил на онлайн-торги 117 пар обуви из гардероба рэпера. Торги завершатся 25 августа, а все вырученные средства направят в Marshall Mathers Foundation, помогающий молодежи Детройта из неблагополучных семей.

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Фото: Lon Horwedel-Imagn Images / Reuters

Фото: Courtesy of Julien’s

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Фото: Lon Horwedel-Imagn Images / Reuters

Фото: Courtesy of Julien’s

Две пары эксклюзивных Air Jordan 3 «Slim Shady» Player Exclusive, выпущенных к выступлению Эминема на Супербоуле, лидируют по оценкам — $25–35 тыс. за каждую. Текущие ставки составляют $10 тыс. и $8 тыс. Кроссовки Nike Air Max 90, в которых артист появился на фестивале Soundstorm в Эр-Рияде, оцениваются в $8–12 тыс. (предложено $3 тыс.). Пара Air Max 95 2009 года после 20 ставок выросла с $25 до $1,3 тыс., значительно обойдя предварительный эстимейт в $600–800. Все лоты идут с оригинальной коробкой и автографом Shady.

Аукцион продолжает благотворительную линию, начатую в 2006 году серией Air Max после гибели близкого друга Эминема, рэпера Proof. «Маршалл всегда выражал свой индивидуальный стиль через кроссовки»,— подчеркнул президент Shady Records Пол Розенберг, добавив, что рад дать поклонникам шанс получить раритет и поддержать дело, важное для артиста.

Фотогалерея

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Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под сценическим псевдонимом Эминем, родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф в штате Миссури (США). Отец покинул семью через полгода после рождения сына. Эминем с матерью часто переезжал из города в город, осев в итоге в Детройте. Здесь его постоянно избивали темнокожие сверстники, после одной из драк будущий музыкант 10 дней пролежал в коме

Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под сценическим псевдонимом Эминем, родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф в штате Миссури (США). Отец покинул семью через полгода после рождения сына. Эминем с матерью часто переезжал из города в город, осев в итоге в Детройте. Здесь его постоянно избивали темнокожие сверстники, после одной из драк будущий музыкант 10 дней пролежал в коме

Фото: из личного архива Маршалла Брюса Мэтерса

Дебют музыканта состоялся в 1995 году в составе группы Soul Intent. Вместе с ним играл Proof (будущий участник группы D12), его лучший друг, сыгравший большую роль в становлении Эминема как рэпера

Дебют музыканта состоялся в 1995 году в составе группы Soul Intent. Вместе с ним играл Proof (будущий участник группы D12), его лучший друг, сыгравший большую роль в становлении Эминема как рэпера

Фото: Rtjohnson / Mediapunch / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1996 году Эминем записал свой первый сольный альбом «Infinite», оставшийся незамеченным из-за перенасыщенности Детройта хип-хопом. После этой неудачи музыкант надолго погрузился в депрессию

В 1996 году Эминем записал свой первый сольный альбом «Infinite», оставшийся незамеченным из-за перенасыщенности Детройта хип-хопом. После этой неудачи музыкант надолго погрузился в депрессию

Фото: Michel Linssen / Getty Images

В 1997 году рэпер записал «The Slim Shady EP». Именно благодаря этой записи Эминемом заинтересовался известный продюсер Dr. Dre. В 1998 году артист подписал контракт с его лейблом Aftermath Entertainment и через год выпустил на нем полноценный альбом «The Slim Shady LP», исполнительным продюсером которого выступил Dr. Dre

В 1997 году рэпер записал «The Slim Shady EP». Именно благодаря этой записи Эминемом заинтересовался известный продюсер Dr. Dre. В 1998 году артист подписал контракт с его лейблом Aftermath Entertainment и через год выпустил на нем полноценный альбом «The Slim Shady LP», исполнительным продюсером которого выступил Dr. Dre

Фото: Frank Micelotta / Getty Images

На этом альбоме Эминем впервые представил слушателям свое альтер-эго Slim Shady (Слим Шейди). Тексты песен радикально отличались от «Infinite», они были переполнены упоминаниями об актах насилия, употреблении наркотиков. Также Эминем говорил о своих проблемах в семье и отвечал на критику предыдущего альбома &lt;br>На фото: в июне 2000 года рэпер был арестован по обвинению в нападении и незаконном ношении оружия

На этом альбоме Эминем впервые представил слушателям свое альтер-эго Slim Shady (Слим Шейди). Тексты песен радикально отличались от «Infinite», они были переполнены упоминаниями об актах насилия, употреблении наркотиков. Также Эминем говорил о своих проблемах в семье и отвечал на критику предыдущего альбома
На фото: в июне 2000 года рэпер был арестован по обвинению в нападении и незаконном ношении оружия

Фото: Bill Pugliano / Liaison / Getty Images

Новая работа Эминема «The Marshall Mathers LP» появилась весной 2000 года. Здесь рэпер говорил уже не от лица выдуманного персонажа, а от своего собственного имени. Самыми популярными стали композиции «The Real Slim Shady» и «Stan»

Новая работа Эминема «The Marshall Mathers LP» появилась весной 2000 года. Здесь рэпер говорил уже не от лица выдуманного персонажа, а от своего собственного имени. Самыми популярными стали композиции «The Real Slim Shady» и «Stan»

Фото: Frank Micelotta / ImageDirect / Getty Images

В 2002 году вышел автобиографический фильм музыканта «Восьмая миля». В нем Эминем сыграл нищего рэпера Джимми Смита по прозвищу Кролик (кадр на фото). Фильм был очень тепло встречен публикой, а саундтрек к нему — песня «Lose Yourself» — заработал для рэпера премию «Оскар»

В 2002 году вышел автобиографический фильм музыканта «Восьмая миля». В нем Эминем сыграл нищего рэпера Джимми Смита по прозвищу Кролик (кадр на фото). Фильм был очень тепло встречен публикой, а саундтрек к нему — песня «Lose Yourself» — заработал для рэпера премию «Оскар»

Фото: Imagine Entertainment

11 апреля 2006 года лучший друг Эминема и участник группы D12, Proof (на фото слева), был убит четырьмя выстрелами в голову и грудь вышибалой Марио Этериджем в клубе CCC Club в Детройте после того, как Proof застрелил кузена Марио. Эминем написал две песни о смерти друга, названные «Going Through Changes» и «You’re Never Over», которые вошли в альбом «Recovery»

11 апреля 2006 года лучший друг Эминема и участник группы D12, Proof (на фото слева), был убит четырьмя выстрелами в голову и грудь вышибалой Марио Этериджем в клубе CCC Club в Детройте после того, как Proof застрелил кузена Марио. Эминем написал две песни о смерти друга, названные «Going Through Changes» и «You’re Never Over», которые вошли в альбом «Recovery»

Фото: Giovanni Canitano / REX / Shutterstock / Fotodom

«Если кто-то мне и завидует, то не из-за денег, а из-за дочери» &lt;br> Музыкант был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скот. Они договорились о совместном попечительстве над своей дочерью Хэйли. Эминем также удочерил Алайну (дочь сестры) и Уитни (дочь бывшей жены), а также оформил опеку над своим братом Натаном

«Если кто-то мне и завидует, то не из-за денег, а из-за дочери»
Музыкант был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скот. Они договорились о совместном попечительстве над своей дочерью Хэйли. Эминем также удочерил Алайну (дочь сестры) и Уитни (дочь бывшей жены), а также оформил опеку над своим братом Натаном

Фото: Ramin Talaie / AP

«Я говорю вещи, которые шокируют людей» &lt;br>В своих композициях и выступлениях Эминем не боится высмеивать современное общество, петь о расовой и сексуальной неполиткорректности

«Я говорю вещи, которые шокируют людей»
В своих композициях и выступлениях Эминем не боится высмеивать современное общество, петь о расовой и сексуальной неполиткорректности

Фото: Kevin Winter / Getty Images

В 2008 году Эминем презентовал свою книгу «The Way I Am». Она представляет собой автобиографию музыканта, своеобразную исповедь. «The Way I Am» стала бестселлером, к книге также прилагался бонусный диск

В 2008 году Эминем презентовал свою книгу «The Way I Am». Она представляет собой автобиографию музыканта, своеобразную исповедь. «The Way I Am» стала бестселлером, к книге также прилагался бонусный диск

Фото: Frank Micelotta / Getty Images

Эминем основал собственный благотворительный фонд The Marshall Mathers Foundation, который оказывает помощь детям из неблагополучных семей штата Мичиган

Эминем основал собственный благотворительный фонд The Marshall Mathers Foundation, который оказывает помощь детям из неблагополучных семей штата Мичиган

Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

На церемонии «MTV Movie Awards 2009» в Лос-Анджелесе Эминему прямо под нос своей пятой точкой приземлился персонаж Бруно, сыгранный Сашей Бароном Коэном. Позже рэпер признался, что эта шутка была заранее спланирована и отрепетирована, правда на репетиции Барон Коэн был в брюках

На церемонии «MTV Movie Awards 2009» в Лос-Анджелесе Эминему прямо под нос своей пятой точкой приземлился персонаж Бруно, сыгранный Сашей Бароном Коэном. Позже рэпер признался, что эта шутка была заранее спланирована и отрепетирована, правда на репетиции Барон Коэн был в брюках

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Эминем является обладателем 15 премий «Грэмми». По иронии судьбы, в песне «The Real Slim Shady» из второго альбома «The Marshall Mathers LP» Эминем раскритиковал музыкальную премию и посчитал, что вряд ли ее когда-нибудь получит

Эминем является обладателем 15 премий «Грэмми». По иронии судьбы, в песне «The Real Slim Shady» из второго альбома «The Marshall Mathers LP» Эминем раскритиковал музыкальную премию и посчитал, что вряд ли ее когда-нибудь получит

Фото: Matt Sayles / AP

Согласно данным Nielsen SoundScan, c начала 2000-х Эминем продал свыше 100 млн альбомов по всему миру &lt;br> На фото слева направо: актер Джейк Джилленхол, Эминем, рэпер 50 Cent, актер и рэпер Мигель Гомес

Согласно данным Nielsen SoundScan, c начала 2000-х Эминем продал свыше 100 млн альбомов по всему миру
На фото слева направо: актер Джейк Джилленхол, Эминем, рэпер 50 Cent, актер и рэпер Мигель Гомес

Фото: Agostini / Invision / AP

В марте 2022 года Эминем стал рекордсменом по количеству синглов, ставших золотыми и платиновыми. Кроме того, он вошел в семерку музыкантов, чьи альбомы становились три и более раз бриллиантовыми

В марте 2022 года Эминем стал рекордсменом по количеству синглов, ставших золотыми и платиновыми. Кроме того, он вошел в семерку музыкантов, чьи альбомы становились три и более раз бриллиантовыми

Фото: Steve Luciano / AP

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Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под сценическим псевдонимом Эминем, родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф в штате Миссури (США). Отец покинул семью через полгода после рождения сына. Эминем с матерью часто переезжал из города в город, осев в итоге в Детройте. Здесь его постоянно избивали темнокожие сверстники, после одной из драк будущий музыкант 10 дней пролежал в коме

Фото: из личного архива Маршалла Брюса Мэтерса

Дебют музыканта состоялся в 1995 году в составе группы Soul Intent. Вместе с ним играл Proof (будущий участник группы D12), его лучший друг, сыгравший большую роль в становлении Эминема как рэпера

Фото: Rtjohnson / Mediapunch / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1996 году Эминем записал свой первый сольный альбом «Infinite», оставшийся незамеченным из-за перенасыщенности Детройта хип-хопом. После этой неудачи музыкант надолго погрузился в депрессию

Фото: Getty Images / Michel Linssen

В 1997 году рэпер записал «The Slim Shady EP». Именно благодаря этой записи Эминемом заинтересовался известный продюсер Dr. Dre. В 1998 году артист подписал контракт с его лейблом Aftermath Entertainment и через год выпустил на нем полноценный альбом «The Slim Shady LP», исполнительным продюсером которого выступил Dr. Dre

Фото: Frank Micelotta / Getty Images

На этом альбоме Эминем впервые представил слушателям свое альтер-эго Slim Shady (Слим Шейди). Тексты песен радикально отличались от «Infinite», они были переполнены упоминаниями об актах насилия, употреблении наркотиков. Также Эминем говорил о своих проблемах в семье и отвечал на критику предыдущего альбома
На фото: в июне 2000 года рэпер был арестован по обвинению в нападении и незаконном ношении оружия

Фото: Getty Images / Bill Pugliano / Liaison

Новая работа Эминема «The Marshall Mathers LP» появилась весной 2000 года. Здесь рэпер говорил уже не от лица выдуманного персонажа, а от своего собственного имени. Самыми популярными стали композиции «The Real Slim Shady» и «Stan»

Фото: Frank Micelotta / ImageDirect / Getty Images

В 2002 году вышел автобиографический фильм музыканта «Восьмая миля». В нем Эминем сыграл нищего рэпера Джимми Смита по прозвищу Кролик (кадр на фото). Фильм был очень тепло встречен публикой, а саундтрек к нему — песня «Lose Yourself» — заработал для рэпера премию «Оскар»

Фото: Imagine Entertainment

11 апреля 2006 года лучший друг Эминема и участник группы D12, Proof (на фото слева), был убит четырьмя выстрелами в голову и грудь вышибалой Марио Этериджем в клубе CCC Club в Детройте после того, как Proof застрелил кузена Марио. Эминем написал две песни о смерти друга, названные «Going Through Changes» и «You’re Never Over», которые вошли в альбом «Recovery»

Фото: Giovanni Canitano / REX / Shutterstock / Fotodom

«Если кто-то мне и завидует, то не из-за денег, а из-за дочери»
Музыкант был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скот. Они договорились о совместном попечительстве над своей дочерью Хэйли. Эминем также удочерил Алайну (дочь сестры) и Уитни (дочь бывшей жены), а также оформил опеку над своим братом Натаном

Фото: AP / Ramin Talaie

«Я говорю вещи, которые шокируют людей»
В своих композициях и выступлениях Эминем не боится высмеивать современное общество, петь о расовой и сексуальной неполиткорректности

Фото: Getty Images / Kevin Winter

В 2008 году Эминем презентовал свою книгу «The Way I Am». Она представляет собой автобиографию музыканта, своеобразную исповедь. «The Way I Am» стала бестселлером, к книге также прилагался бонусный диск

Фото: Getty Images / Frank Micelotta

Эминем основал собственный благотворительный фонд The Marshall Mathers Foundation, который оказывает помощь детям из неблагополучных семей штата Мичиган

Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

На церемонии «MTV Movie Awards 2009» в Лос-Анджелесе Эминему прямо под нос своей пятой точкой приземлился персонаж Бруно, сыгранный Сашей Бароном Коэном. Позже рэпер признался, что эта шутка была заранее спланирована и отрепетирована, правда на репетиции Барон Коэн был в брюках

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Эминем является обладателем 15 премий «Грэмми». По иронии судьбы, в песне «The Real Slim Shady» из второго альбома «The Marshall Mathers LP» Эминем раскритиковал музыкальную премию и посчитал, что вряд ли ее когда-нибудь получит

Фото: AP / Matt Sayles

Согласно данным Nielsen SoundScan, c начала 2000-х Эминем продал свыше 100 млн альбомов по всему миру
На фото слева направо: актер Джейк Джилленхол, Эминем, рэпер 50 Cent, актер и рэпер Мигель Гомес

Фото: AP / Agostini / Invision

В марте 2022 года Эминем стал рекордсменом по количеству синглов, ставших золотыми и платиновыми. Кроме того, он вошел в семерку музыкантов, чьи альбомы становились три и более раз бриллиантовыми

Фото: Steve Luciano / AP

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