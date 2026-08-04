Эминем распродаст личную коллекцию кроссовок

Аукционный дом Julien’s Auctions выставил на онлайн-торги 117 пар обуви из гардероба рэпера. Торги завершатся 25 августа, а все вырученные средства направят в Marshall Mathers Foundation, помогающий молодежи Детройта из неблагополучных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lon Horwedel-Imagn Images / Reuters Фото: Courtesy of Julien’s Следующая фотография 1 / 2 Фото: Lon Horwedel-Imagn Images / Reuters Фото: Courtesy of Julien’s

Две пары эксклюзивных Air Jordan 3 «Slim Shady» Player Exclusive, выпущенных к выступлению Эминема на Супербоуле, лидируют по оценкам — $25–35 тыс. за каждую. Текущие ставки составляют $10 тыс. и $8 тыс. Кроссовки Nike Air Max 90, в которых артист появился на фестивале Soundstorm в Эр-Рияде, оцениваются в $8–12 тыс. (предложено $3 тыс.). Пара Air Max 95 2009 года после 20 ставок выросла с $25 до $1,3 тыс., значительно обойдя предварительный эстимейт в $600–800. Все лоты идут с оригинальной коробкой и автографом Shady.

Аукцион продолжает благотворительную линию, начатую в 2006 году серией Air Max после гибели близкого друга Эминема, рэпера Proof. «Маршалл всегда выражал свой индивидуальный стиль через кроссовки»,— подчеркнул президент Shady Records Пол Розенберг, добавив, что рад дать поклонникам шанс получить раритет и поддержать дело, важное для артиста.