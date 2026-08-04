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Российская художница обвинила Coperni в краже «плесневой» сумки

Французский модный бренд Coperni оказался в центре скандала из-за концепта сумки, покрытой спорами плесени. Автор оригинальной работы — российская художница Даша Плесень — заявила, что бренд использовал ее многолетние наработки без разрешения.

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Сумка Coperni

Сумка Coperni

Фото: @arevik_hakobyan

Фото: @arevik_hakobyan

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Сумка Coperni

Фото: @arevik_hakobyan

Фото: @arevik_hakobyan

В конце июля диджитал-автор Аревик Акопян опубликовала изображения сумок с логотипом Coperni, подав их как съемку коллаборации. Даша Плесень, уже 11 лет создающая проекты с живыми микроорганизмами, сразу узнала в узорах работу из своего портфолио. Сначала Акопян добавила упоминание об авторстве, но позже удалила его из всех постов.

Креативный директор Coperni Себастьен Мейер написал, что впервые видит этот проект. Однако художница опровергла его слова: «Когда история начала раскручиваться, я общалась с помощником директора. Быстрой реакции не было, а через 12 часов вышел сам Мейер и заявил, что якобы ничего не знал. Хотя пост Аревик репостили и потом все снесли». Плесень добавила, что год назад представители Coperni уже приходили обсуждать коллаборацию, но тогда все отложилось. Сейчас Мейер согласился вырастить реальную сумку в партнерстве с ней, и они планируют детально обсудить проект.

Фотогалерея

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Клатч-голубь, JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Сумка-ракета, Louis Vuitton

Сумка-ракета, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сумка-ракета, Louis Vuitton

Сумка-ракета, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сумка-лапша, Pauchok

Сумка-лапша, Pauchok

Фото: Pauchok

Сумка-лапша, Pauchok

Сумка-лапша, Pauchok

Фото: Pauchok

Сумка из ковра, Реюз Союз

Сумка из ковра, Реюз Союз

Фото: РЕЮЗ СОЮЗ

Сумка-кастрюля, Moschino

Сумка-кастрюля, Moschino

Фото: Moschino

Сумка-кастрюля, Moschino

Сумка-кастрюля, Moschino

Фото: Moschino

Клатч-телефонная трубка, Judith Leiber

Клатч-телефонная трубка, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Клатч-телефонная трубка, Judith Leiber

Клатч-телефонная трубка, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Клатч-цветочная ваза, Cult Gaia

Клатч-цветочная ваза, Cult Gaia

Фото: Cult Gaia

Клатч-цветочная ваза, Cult Gaia

Клатч-цветочная ваза, Cult Gaia

Фото: Cult Gaia

Клатч арбуз, Judith Leiber

Клатч арбуз, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber Couture

Клатч-лягушка, JW Anderson

Клатч-лягушка, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Сумка-телефонная будка, Lulu Calling

Сумка-телефонная будка, Lulu Calling

Фото: Lulu Guiness

Клатч-лягушка, JW Anderson

Клатч-лягушка, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Сумка-телефонная будка, Lulu Calling

Сумка-телефонная будка, Lulu Calling

Фото: Lulu Guiness

Сумка-онигири, Fendi

Сумка-онигири, Fendi

Фото: Fendi

Сумка-газета, Vivian Dupree

Сумка-газета, Vivian Dupree

Фото: Vivian Dupree

Сумка-чипсы, Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Фото: Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Фото: Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Фото: Balenciaga

Клатч-чипсы, Lay’s x Balenciaga

Клатч-чипсы, Lay’s x Balenciaga

Фото: @Demnagram

Сумка-помидор, Loewe x Paula&#39;s Ibiza

Сумка-помидор, Loewe x Paula's Ibiza

Фото: Loewe

Сумка-помидор, Loewe x Paula&#39;s Ibiza

Сумка-помидор, Loewe x Paula's Ibiza

Фото: Loewe

Клатч-мороженное, Judith Leiber

Клатч-мороженное, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber Couture

Клатч-диван, VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Фото: VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Фото: VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-котик, Valentino

Сумка-котик, Valentino

Фото: Valentino Garavani

Сумка-котик, Valentino

Сумка-котик, Valentino

Фото: Valentino Garavani

Клатч-пицца, Judith Leiber Couture

Клатч-пицца, Judith Leiber Couture

Фото: Judith Leiber Couture

Клатч-банка икры, Judith Leiber Couture

Клатч-банка икры, Judith Leiber Couture

Фото: Judith Leiber Couture

Сумка-цветок, VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Фото: VADDEN

Клатч-виноград, JW Pei

Клатч-виноград, JW Pei

Фото: JW Pei

Клатч-виноград, JW Pei

Клатч-виноград, JW Pei

Фото: JW Pei

Сумка-собака, Thom Browne

Сумка-собака, Thom Browne

Фото: Thom Browne

Сумка черный куб, VADDEN

Сумка черный куб, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-самолет, Louis Vuitton

Сумка-самолет, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сумка-артишок, Loewe

Сумка-артишок, Loewe

Фото: Loewe

Сумка-артишок, Loewe

Сумка-артишок, Loewe

Фото: Loewe

Сумка-упаковка рисовых хлопьев, Anya Hindmarch

Сумка-упаковка рисовых хлопьев, Anya Hindmarch

Фото: Anya Hindmarch

Сумка-упаковка рисовых хлопьев, Anya Hindmarch

Сумка-упаковка рисовых хлопьев, Anya Hindmarch

Фото: Anya Hindmarch

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Клатч-голубь, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Клатч-голубь, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Сумка-ракета, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сумка-ракета, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сумка-лапша, Pauchok

Фото: Pauchok

Сумка-лапша, Pauchok

Фото: Pauchok

Сумка из ковра, Реюз Союз

Фото: РЕЮЗ СОЮЗ

Сумка-кастрюля, Moschino

Фото: Moschino

Сумка-кастрюля, Moschino

Фото: Moschino

Клатч-телефонная трубка, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Клатч-телефонная трубка, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber

Клатч-цветочная ваза, Cult Gaia

Фото: Cult Gaia

Клатч-цветочная ваза, Cult Gaia

Фото: Cult Gaia

Клатч арбуз, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber Couture

Клатч-лягушка, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Сумка-телефонная будка, Lulu Calling

Фото: Lulu Guiness

Клатч-лягушка, JW Anderson

Фото: JW Anderson

Сумка-телефонная будка, Lulu Calling

Фото: Lulu Guiness

Сумка-онигири, Fendi

Фото: Fendi

Сумка-газета, Vivian Dupree

Фото: Vivian Dupree

Сумка-чипсы, Balenciaga

Фото: Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Фото: Balenciaga

Сумка-чипсы, Balenciaga

Фото: Balenciaga

Клатч-чипсы, Lay’s x Balenciaga

Фото: @Demnagram

Сумка-помидор, Loewe x Paula's Ibiza

Фото: Loewe

Сумка-помидор, Loewe x Paula's Ibiza

Фото: Loewe

Клатч-мороженное, Judith Leiber

Фото: Judith Leiber Couture

Клатч-диван, VADDEN

Фото: VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Фото: VADDEN

Клатч-диван, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-котик, Valentino

Фото: Valentino Garavani

Сумка-котик, Valentino

Фото: Valentino Garavani

Клатч-пицца, Judith Leiber Couture

Фото: Judith Leiber Couture

Клатч-банка икры, Judith Leiber Couture

Фото: Judith Leiber Couture

Сумка-цветок, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-цветок, VADDEN

Фото: VADDEN

Клатч-виноград, JW Pei

Фото: JW Pei

Клатч-виноград, JW Pei

Фото: JW Pei

Сумка-собака, Thom Browne

Фото: Thom Browne

Сумка черный куб, VADDEN

Фото: VADDEN

Сумка-самолет, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сумка-артишок, Loewe

Фото: Loewe

Сумка-артишок, Loewe

Фото: Loewe

Сумка-упаковка рисовых хлопьев, Anya Hindmarch

Фото: Anya Hindmarch

Сумка-упаковка рисовых хлопьев, Anya Hindmarch

Фото: Anya Hindmarch

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