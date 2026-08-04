Российская художница обвинила Coperni в краже «плесневой» сумки

Французский модный бренд Coperni оказался в центре скандала из-за концепта сумки, покрытой спорами плесени. Автор оригинальной работы — российская художница Даша Плесень — заявила, что бренд использовал ее многолетние наработки без разрешения.

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В конце июля диджитал-автор Аревик Акопян опубликовала изображения сумок с логотипом Coperni, подав их как съемку коллаборации. Даша Плесень, уже 11 лет создающая проекты с живыми микроорганизмами, сразу узнала в узорах работу из своего портфолио. Сначала Акопян добавила упоминание об авторстве, но позже удалила его из всех постов.

Креативный директор Coperni Себастьен Мейер написал, что впервые видит этот проект. Однако художница опровергла его слова: «Когда история начала раскручиваться, я общалась с помощником директора. Быстрой реакции не было, а через 12 часов вышел сам Мейер и заявил, что якобы ничего не знал. Хотя пост Аревик репостили и потом все снесли». Плесень добавила, что год назад представители Coperni уже приходили обсуждать коллаборацию, но тогда все отложилось. Сейчас Мейер согласился вырастить реальную сумку в партнерстве с ней, и они планируют детально обсудить проект.