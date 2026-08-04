Голливуд пережил самый кассовый уикенд в истории

Совокупная выручка североамериканских кинотеатров с 31 июля по 2 августа 2026 года достигла около $430 млн — абсолютный рекорд. Главным двигателем стал «Человек-паук: Новый день» от Sony и Marvel, собравший $355 млн на домашнем рынке и $927 млн в мировом прокате. Это второй результат для дебютного уикенда: больше было только у «Мстителей: Финал» ($357 млн) в 2019 году. Зрители поставили новинке 90% на Rotten Tomatoes и оценку A по CinemaScore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / Invision / AP Фото: Alberto Pezzali / Invision / AP

Мощный старт «Человека-паука» совпал с третьей неделей «Одиссеи» Universal, которая добавила $51 млн, увеличив мировую кассу до $911,4 млн. Далее расположились «История игрушек — 5» ($6,3 млн), «Миньоны и монстры» ($5,8 млн), фильм «Моана» ($5,3 млн) и запись мюзикла «Hadestown» ($2,1 млн).

Рекордный уикенд закладывает основу для сильного августа и повышает шансы летнего сезона добраться до $4 млрд — уровня, который после пандемии покорялся лишь в 2023 году. С начала года сборы в США и Канаде составили $6,19 млрд, почти на 15% выше аналогичного периода 2025-го. По оценкам экспертов, по итогам 2026-го рынок может приблизиться к отметке в $10 млрд.